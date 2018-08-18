Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Natt написав:Дешевей, блин? ЖК в Ирпене в хорошей локации в ноябре прошлого года - 500 у.е./м с наполнением на уровне заливки монолита 6-го этажа. Вчера был старт продаж новой очереди там же. Уровень - ковыряют котлован. Цена за метр с наполнением - 580 у.е. с обычным видом (окна в окна) и 610 у.е. - с видом на парк.
в супермаркет підняли з.п. вже набирають не на 8000 грн, а на 8500 грн. (о)КРЖН рокетой в космас.
В ігнорі: Прохожий, andrewustravel, Frant, studpart, Василь-Рівне, V2, GADFLY, Libo, Жека79, pesikot, 2drunk, UA п.с. Життя це не ціль, лише подорож... Понабрали животноводов на управленческие должности а потом думают почему страна в ж0пe.
investorkiev написав:Да пофиг на них, откупать планируется новое, в ОП вменяемого застройщика.
Стройка дело не быстрое. Отнесли деньги вменяемому застройщику, потом он замедлился, а потом стал не вменяемым. Надеяться на то, что держа руку на пульсе, можно выскочить по переуступке, не стоит. После приостановки или заморозки строек у КМБ, Аркады, Укрбудуда люди будут очень осторожно относиться к недостроям.
zzzzzz написав:Понимаю что для вас этот вопрос болезненый. А можно детали, по какой цене покупали в 2016 ( на каких условиях ) По какой цене сейчас продали ? ( какие комиссионные издержки были на всех этапах ) ?
Я покупал несколько квартир. В том числе и с использованием кредита в гривне под 10%. Самой удачной оказалась однушка, которая покупалась в рассрочку, по факту обошлась в 25500, сейчас стоит 40000, после минимальных вложений в ремонт и мебель (3,5-4 тыс) сдалась за 10, что при бешеной конкуренции было хорошей ценой. Сейчас такие предложения по 12 и выбора в комплексе нет.