Додано: П'ят 06 вер, 2019 14:02

investorkiev написав: Да пофиг на них, откупать планируется новое, в ОП вменяемого застройщика. Да пофиг на них, откупать планируется новое, в ОП вменяемого застройщика.

zzzzzz написав: Понимаю что для вас этот вопрос болезненый. А можно детали, по какой цене покупали в 2016 ( на каких условиях )

По какой цене сейчас продали ?

( какие комиссионные издержки были на всех этапах ) ? Понимаю что для вас этот вопрос болезненый. А можно детали, по какой цене покупали в 2016 ( на каких условиях )По какой цене сейчас продали ?( какие комиссионные издержки были на всех этапах ) ?

Стройка дело не быстрое. Отнесли деньги вменяемому застройщику, потом он замедлился, а потом стал не вменяемым.Надеяться на то, что держа руку на пульсе, можно выскочить по переуступке, не стоит. После приостановки или заморозки строек у КМБ, Аркады, Укрбудуда люди будут очень осторожно относиться к недостроям.Я покупал несколько квартир. В том числе и с использованием кредита в гривне под 10%. Самой удачной оказалась однушка, которая покупалась в рассрочку, по факту обошлась в 25500, сейчас стоит 40000, после минимальных вложений в ремонт и мебель (3,5-4 тыс) сдалась за 10, что при бешеной конкуренции было хорошей ценой. Сейчас такие предложения по 12 и выбора в комплексе нет.