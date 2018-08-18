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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 1633163416351636

Оцінюючи станом на сьогодні, рівень ваших доходів, порівняно з кінцем 2013:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.5 5 224
Підвищилися у доларовому еквіваленті більш як на 25%
32%
71
Підвищилися у доларовому еквіваленті менш ніж на 25%
6%
13
Вийшли/залишилися на рівні 2013 у доларовому еквіваленті
12%
27
Нижчі у доларовому еквіваленті - до 10%
6%
14
Нижчі у доларовому еквіваленті на 10 - 25%
7%
16
Нижчі у доларовому еквіваленті на 26 - 35%
6%
13
Нижчі у доларовому еквіваленті на 36 - 45%
5%
12
Нижчі у доларовому еквіваленті на 46 - 55%
7%
16
Нижчі у доларовому еквіваленті на 56 - 65%
4%
10
Нижчі у доларовому еквіваленті більш як на 65%
14%
32
Всього голосів : 224
Повідомлення Додано: П'ят 06 вер, 2019 13:48

  zzzzzz написав:ЭБЛ

[/url]

Много ума не надо монолит выгнать, пусть достроят полностью, потом посмотрим. А посмотрим мы на него с обещанной набережной))
hume
 
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Повідомлення Додано: П'ят 06 вер, 2019 13:53

  Карем написав:хотя уверен что на манхеттене тот что в нью йорке в подобном доме аренда будет стоить такой квартиры $25к в мес


А сколько будет стоить такая квартира и какая будет доходность?
change_pm
 
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Повідомлення Додано: П'ят 06 вер, 2019 13:55

  change_pm написав:
  Карем написав:хотя уверен что на манхеттене тот что в нью йорке в подобном доме аренда будет стоить такой квартиры $25к в мес


А сколько будет стоить такая квартира и какая будет доходность?

25000$ это виллы для селеберти, на Манхэттен подобие ЦП в аренде до 7000$
stm
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Повідомлення Додано: П'ят 06 вер, 2019 13:55

Не по теме

Тут на днях была дискуссия по поводу электрокаров. Как только подобное пойдет в серию, то Тесла будет "отдыхать", по крайней мере в Европе.

Volkswagen представив далекобійний електрокар e-up! за 22 тисячі євро
Більше читайте тут: https://tsn.ua/auto/news/volkswagen-pre ... 06778.html
change_pm
 
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Повідомлення Додано: П'ят 06 вер, 2019 13:59

  Natt написав:Дешевей, блин? ЖК в Ирпене в хорошей локации в ноябре прошлого года - 500 у.е./м с наполнением на уровне заливки монолита 6-го этажа. Вчера был старт продаж новой очереди там же. Уровень - ковыряют котлован. Цена за метр с наполнением - 580 у.е. с обычным видом (окна в окна) и 610 у.е. - с видом на парк.

в супермаркет підняли з.п. вже набирають не на 8000 грн, а на 8500 грн.
(о)КРЖН рокетой в космас.
В ігнорі: Прохожий, andrewustravel, Frant, studpart, Василь-Рівне, V2, GADFLY, Libo, Жека79, pesikot, 2drunk, UA
п.с. Життя це не ціль, лише подорож... Понабрали животноводов на управленческие должности а потом думают почему страна в ж0пe.
flyman
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Повідомлення Додано: П'ят 06 вер, 2019 14:02

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  investorkiev написав:Да пофиг на них, откупать планируется новое, в ОП вменяемого застройщика.

Стройка дело не быстрое. Отнесли деньги вменяемому застройщику, потом он замедлился, а потом стал не вменяемым.
Надеяться на то, что держа руку на пульсе, можно выскочить по переуступке, не стоит. После приостановки или заморозки строек у КМБ, Аркады, Укрбудуда люди будут очень осторожно относиться к недостроям.
  zzzzzz написав:Понимаю что для вас этот вопрос болезненый. А можно детали, по какой цене покупали в 2016 ( на каких условиях )
По какой цене сейчас продали ?
( какие комиссионные издержки были на всех этапах ) ?

Я покупал несколько квартир. В том числе и с использованием кредита в гривне под 10%. Самой удачной оказалась однушка, которая покупалась в рассрочку, по факту обошлась в 25500, сейчас стоит 40000, после минимальных вложений в ремонт и мебель (3,5-4 тыс) сдалась за 10, что при бешеной конкуренции было хорошей ценой. Сейчас такие предложения по 12 и выбора в комплексе нет.
Vlad442
 
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Повідомлення Додано: П'ят 06 вер, 2019 14:17

  hume написав:
  zzzzzz написав:ЭБЛ

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Много ума не надо монолит выгнать, пусть достроят полностью, потом посмотрим. А посмотрим мы на него с обещанной набережной))



Кстати о набережной. А что это за коллектор который там рядом находится ? Сразу возле забора ЭБЛ


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Повідомлення Додано: П'ят 06 вер, 2019 14:18

Берегоукрепление возле 30 дома

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zzzzzz
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