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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 1634163516361637

Оцінюючи станом на сьогодні, рівень ваших доходів, порівняно з кінцем 2013:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.5 5 224
Підвищилися у доларовому еквіваленті більш як на 25%
32%
71
Підвищилися у доларовому еквіваленті менш ніж на 25%
6%
13
Вийшли/залишилися на рівні 2013 у доларовому еквіваленті
12%
27
Нижчі у доларовому еквіваленті - до 10%
6%
14
Нижчі у доларовому еквіваленті на 10 - 25%
7%
16
Нижчі у доларовому еквіваленті на 26 - 35%
6%
13
Нижчі у доларовому еквіваленті на 36 - 45%
5%
12
Нижчі у доларовому еквіваленті на 46 - 55%
7%
16
Нижчі у доларовому еквіваленті на 56 - 65%
4%
10
Нижчі у доларовому еквіваленті більш як на 65%
14%
32
Всього голосів : 224
Повідомлення Додано: П'ят 06 вер, 2019 14:26

  stm написав:
  change_pm написав:
  Карем написав:хотя уверен что на манхеттене тот что в нью йорке в подобном доме аренда будет стоить такой квартиры $25к в мес


А сколько будет стоить такая квартира и какая будет доходность?

25000$ это виллы для селеберти, на Манхэттен подобие ЦП в аренде до 7000$

а нас 1000 там - 7000....чувствуете разницу?
нам расти еще минимум в 3-4 раза
Востаннє редагувалось Карем в П'ят 06 вер, 2019 14:40, всього редагувалось 1 раз.
Карем
 
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Повідомлення Додано: П'ят 06 вер, 2019 14:29

  zzzzzz написав:[

Кстати о набережной. А что это за коллектор который там рядом находится ? Сразу возле забора ЭБЛ
]

Ливнёвка, там их дальше ещё несколько, ближе к дачным участкам. Вижу вы серьёзно подошли к изучению района :D
hume
 
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Повідомлення Додано: П'ят 06 вер, 2019 14:44

  hume написав:
  zzzzzz написав:[

Кстати о набережной. А что это за коллектор который там рядом находится ? Сразу возле забора ЭБЛ
]

Ливнёвка, там их дальше ещё несколько, ближе к дачным участкам. Вижу вы серьёзно подошли к изучению района :D


Я тоже сначала подумал что это ливневка. Но фото я делал сегодня в 13:00 , дождей не было неделю, а что-то продолжает вытекать.
Живите своим умом!
zzzzzz
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Повідомлення Додано: П'ят 06 вер, 2019 15:03

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Интересное видео: дает ответ на вопрос почему все нарушают правила ДД
https://www.instagram.com/p/B2CHeJHFXr- ... CQypgHeMfU
Карем
 
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