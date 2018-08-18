Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: П'ят 06 вер, 2019 14:26
stm написав: change_pm написав: Карем написав:
хотя уверен что на манхеттене тот что в нью йорке в подобном доме аренда будет стоить такой квартиры $25к в мес
А сколько будет стоить такая квартира и какая будет доходность?
25000$ это виллы для селеберти, на Манхэттен подобие ЦП в аренде до 7000$
а нас 1000 там - 7000....чувствуете разницу?
нам расти еще минимум в 3-4 раза
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Карем
в П'ят 06 вер, 2019 14:40, всього редагувалось 1 раз.
Карем
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Додано: П'ят 06 вер, 2019 14:29
zzzzzz написав:
[
Кстати о набережной. А что это за коллектор который там рядом находится ? Сразу возле забора ЭБЛ
]
Ливнёвка, там их дальше ещё несколько, ближе к дачным участкам. Вижу вы серьёзно подошли к изучению района
hume
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Додано: П'ят 06 вер, 2019 14:44
hume написав: zzzzzz написав:
[
Кстати о набережной. А что это за коллектор который там рядом находится ? Сразу возле забора ЭБЛ
]
Ливнёвка, там их дальше ещё несколько, ближе к дачным участкам. Вижу вы серьёзно подошли к изучению района
Я тоже сначала подумал что это ливневка. Но фото я делал сегодня в 13:00 , дождей не было неделю, а что-то продолжает вытекать.
Живите своим умом!
zzzzzz
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Додано: П'ят 06 вер, 2019 15:03
Интересное видео: дает ответ на вопрос почему все нарушают правила ДД
https://www.instagram.com/p/B2CHeJHFXr- ... CQypgHeMfU
Карем
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Додано: П'ят 06 вер, 2019 16:10
change_pm написав:
Тут на днях была дискуссия по поводу электрокаров. Как только подобное пойдет в серию, то Тесла будет "отдыхать", по крайней мере в Европе.
Volkswagen представив далекобійний електрокар e-up! за 22 тисячі євро
Більше читайте тут:
https://tsn.ua/auto/news/volkswagen-pre ... 06778.html
260 км это мало для машины которая еще где-то в будущем, я вот даже model S 60 не беру с запасом 300. это неликвид. от 400км и выше должно быть
При цьому у продажі електрокар пустять всього за 22 тисячі євро, а з вирахуванням усіх субсидій у Німеччині авто обійдеться громадянам у 17,6 тисячі євро.
не верю
главное оружие рашистов - ложь
trololo
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