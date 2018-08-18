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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 1634163516361637

Оцінюючи станом на сьогодні, рівень ваших доходів, порівняно з кінцем 2013:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.5 5 224
Підвищилися у доларовому еквіваленті більш як на 25%
32%
71
Підвищилися у доларовому еквіваленті менш ніж на 25%
6%
13
Вийшли/залишилися на рівні 2013 у доларовому еквіваленті
12%
27
Нижчі у доларовому еквіваленті - до 10%
6%
14
Нижчі у доларовому еквіваленті на 10 - 25%
7%
16
Нижчі у доларовому еквіваленті на 26 - 35%
6%
13
Нижчі у доларовому еквіваленті на 36 - 45%
5%
12
Нижчі у доларовому еквіваленті на 46 - 55%
7%
16
Нижчі у доларовому еквіваленті на 56 - 65%
4%
10
Нижчі у доларовому еквіваленті більш як на 65%
14%
32
Всього голосів : 224
Повідомлення Додано: П'ят 06 вер, 2019 14:26

  stm написав:
  change_pm написав:
  Карем написав:хотя уверен что на манхеттене тот что в нью йорке в подобном доме аренда будет стоить такой квартиры $25к в мес


А сколько будет стоить такая квартира и какая будет доходность?

25000$ это виллы для селеберти, на Манхэттен подобие ЦП в аренде до 7000$

а нас 1000 там - 7000....чувствуете разницу?
нам расти еще минимум в 3-4 раза
Востаннє редагувалось Карем в П'ят 06 вер, 2019 14:40, всього редагувалось 1 раз.
Карем
 
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Повідомлення Додано: П'ят 06 вер, 2019 14:29

  zzzzzz написав:[

Кстати о набережной. А что это за коллектор который там рядом находится ? Сразу возле забора ЭБЛ
]

Ливнёвка, там их дальше ещё несколько, ближе к дачным участкам. Вижу вы серьёзно подошли к изучению района :D
hume
 
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Повідомлення Додано: П'ят 06 вер, 2019 14:44

  hume написав:
  zzzzzz написав:[

Кстати о набережной. А что это за коллектор который там рядом находится ? Сразу возле забора ЭБЛ
]

Ливнёвка, там их дальше ещё несколько, ближе к дачным участкам. Вижу вы серьёзно подошли к изучению района :D


Я тоже сначала подумал что это ливневка. Но фото я делал сегодня в 13:00 , дождей не было неделю, а что-то продолжает вытекать.
Живите своим умом!
zzzzzz
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Повідомлення Додано: П'ят 06 вер, 2019 15:03

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Интересное видео: дает ответ на вопрос почему все нарушают правила ДД
https://www.instagram.com/p/B2CHeJHFXr- ... CQypgHeMfU
Карем
 
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Повідомлення Додано: П'ят 06 вер, 2019 16:10

  change_pm написав:Тут на днях была дискуссия по поводу электрокаров. Как только подобное пойдет в серию, то Тесла будет "отдыхать", по крайней мере в Европе.

Volkswagen представив далекобійний електрокар e-up! за 22 тисячі євро
Більше читайте тут: https://tsn.ua/auto/news/volkswagen-pre ... 06778.html


260 км это мало для машины которая еще где-то в будущем, я вот даже model S 60 не беру с запасом 300. это неликвид. от 400км и выше должно быть
При цьому у продажі електрокар пустять всього за 22 тисячі євро, а з вирахуванням усіх субсидій у Німеччині авто обійдеться громадянам у 17,6 тисячі євро.


не верю
главное оружие рашистов - ложь
trololo
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Повідомлення Додано: П'ят 06 вер, 2019 17:41

  hume написав:
  airmax78 написав:Ребята 800 ну ок, пусть ЕВРО, а не долларов - это аренда однушки ... в Барселоне. Туристической столице Европы. И местные стонут. Какие нах 800 баксов за смарт в Файна Тауне? На рынке все йопнулись или че?

Респект вбросил а вы повелись

А как Респект красиво умеет развести. Уровень.
Учись Трайбека.
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Повідомлення Додано: П'ят 06 вер, 2019 17:48

  Serg-ik написав:Правильно я понимаю, что люди, пожив 10-15 лет, а то и меньше, съезжают из некогда престижных домов?
Осень настала, продавцы активизировались, вернувшись с курортов

https://rieltor.ua/ru/flats-sale/view/9168787/
http://www.aviso.ua/kiev/view.php?adid=15599258
https://rieltor.ua/ru/flats-sale/view/7968255/
https://profirealt.com.ua/flats/view/35635/
https://dom.ria.com/ru/realty-prodaja-k ... 37704.html
https://valion.ua/properties/617297/
https://kiev.mesto.ua/uk/sale/goloseevs ... 49814.html
https://kiev.mesto.ua/uk/sale/solomensk ... 18907.html
https://empireproperty.com.ua/propertys ... inskaya-1/
https://kiev.mesto.ua/uk/sale/svyatoshi ... 43539.html
https://rieltor.ua/ru/flats-sale/view/9212416/
https://www.country.ua/buy/flat/3599505.html
https://www.country.ua/buy/flat/3268455.html
https://kiev.mesto.ua/uk/sale/goloseevs ... 55473.html
https://kiev.mesto.ua/uk/sale/svyatoshi ... 10145.html

Квартиры больших площадей и в не топовом месте это неликвид.
Причины продажи самые разнообразные. Не бедные люди склонны время от времени менять место проживания. Могут себе позволить.
UA
 
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Повідомлення Додано: П'ят 06 вер, 2019 18:07

  Карем написав:ну да, теперь 1к аренда стоит 1700
тоже взброс? :mrgreen:
https://www.olx.ua/obyavlenie/1700-zhk- ... 3;promoted

ЦП с видами проблема.
https://www.olx.ua/obyavlenie/arenda-pe ... 5eccfecf11
UA
 
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Повідомлення Додано: П'ят 06 вер, 2019 18:56

  zzzzzz написав:
  moldashavanin написав:в свете этой новости https://korrespondent.net/business/comp ... dolzhnykov
поднимаю старый вопрос - насколько начнут буйствовать ТЕЦ,газ,водоканал ?
не заплатил и есть долги ? суд и .... жить под мостом ?
раньше можно годами можно было не платить .

Кабмин может своим решением разрешить поставлять газ должникам.


это понятно . Не понятно - что будет с должниками .
Повесят эти долги на ТЕЦ и местную власть ( хотели повесить ТЕЦ на местную власть )
власть и ТЕЦ начнут выбивать деньги с населения
или начнут раздавать разрешения в стиле - можете топить свою квартиру газом или электричеством .
moldashavanin
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Повідомлення Додано: П'ят 06 вер, 2019 19:05

  UA написав:
  Serg-ik написав:Правильно я понимаю, что люди, пожив 10-15 лет, а то и меньше, съезжают из некогда престижных домов?
Осень настала, продавцы активизировались, вернувшись с курортов

https://rieltor.ua/ru/flats-sale/view/9168787/
http://www.aviso.ua/kiev/view.php?adid=15599258
https://rieltor.ua/ru/flats-sale/view/7968255/
https://profirealt.com.ua/flats/view/35635/
https://dom.ria.com/ru/realty-prodaja-k ... 37704.html
https://valion.ua/properties/617297/
https://kiev.mesto.ua/uk/sale/goloseevs ... 49814.html
https://kiev.mesto.ua/uk/sale/solomensk ... 18907.html
https://empireproperty.com.ua/propertys ... inskaya-1/
https://kiev.mesto.ua/uk/sale/svyatoshi ... 43539.html
https://rieltor.ua/ru/flats-sale/view/9212416/
https://www.country.ua/buy/flat/3599505.html
https://www.country.ua/buy/flat/3268455.html
https://kiev.mesto.ua/uk/sale/goloseevs ... 55473.html
https://kiev.mesto.ua/uk/sale/svyatoshi ... 10145.html

Квартиры больших площадей и в не топовом месте это неликвид.
Причины продажи самые разнообразные. Не бедные люди склонны время от времени менять место проживания. Могут себе позволить.



А где дорожай ? Я че-то не вижу. Ах да,это же не ЦП-ПП_КК-ДД :mrgreen:
Блин, такое впечатление по ветке что Киев состоит из 10-15 новомодных ЖК.

Мне лично это центр нафик не впал , я терпеть не могу центр, я родился и вырос в нем, он мне не нужен. В центр я могу поехать вечером потусить и телок поснимать - жить там я не хочу.
Живите своим умом!
zzzzzz
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