Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
airmax78 написав:Ребята 800 ну ок, пусть ЕВРО, а не долларов - это аренда однушки ... в Барселоне. Туристической столице Европы. И местные стонут. Какие нах 800 баксов за смарт в Файна Тауне? На рынке все йопнулись или че?
Респект вбросил а вы повелись
А как Респект красиво умеет развести. Уровень. Учись Трайбека.
moldashavanin написав:в свете этой новости https://korrespondent.net/business/comp ... dolzhnykov поднимаю старый вопрос - насколько начнут буйствовать ТЕЦ,газ,водоканал ? не заплатил и есть долги ? суд и .... жить под мостом ? раньше можно годами можно было не платить .
Кабмин может своим решением разрешить поставлять газ должникам.
это понятно . Не понятно - что будет с должниками . Повесят эти долги на ТЕЦ и местную власть ( хотели повесить ТЕЦ на местную власть ) власть и ТЕЦ начнут выбивать деньги с населения или начнут раздавать разрешения в стиле - можете топить свою квартиру газом или электричеством .