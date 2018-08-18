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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 16361637163816391640>

Оцінюючи станом на сьогодні, рівень ваших доходів, порівняно з кінцем 2013:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.5 5 224
Підвищилися у доларовому еквіваленті більш як на 25%
32%
71
Підвищилися у доларовому еквіваленті менш ніж на 25%
6%
13
Вийшли/залишилися на рівні 2013 у доларовому еквіваленті
12%
27
Нижчі у доларовому еквіваленті - до 10%
6%
14
Нижчі у доларовому еквіваленті на 10 - 25%
7%
16
Нижчі у доларовому еквіваленті на 26 - 35%
6%
13
Нижчі у доларовому еквіваленті на 36 - 45%
5%
12
Нижчі у доларовому еквіваленті на 46 - 55%
7%
16
Нижчі у доларовому еквіваленті на 56 - 65%
4%
10
Нижчі у доларовому еквіваленті більш як на 65%
14%
32
Всього голосів : 224
Повідомлення Додано: П'ят 06 вер, 2019 19:16

Ну что, кто как день провел? Я вот проучился, получил много полезных знаний, даже сертификат дали.

Занял место Аирмаксу, прямо возле булочек с кофе, но он так и не пришел... :(

Зы: видите, стараюсь развиваться профессионально

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investorkiev
 
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Повідомлення Додано: П'ят 06 вер, 2019 19:20

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

ООО! Трибека! Рад вас видеть! Как круши?
Карем
 
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Повідомлення Додано: П'ят 06 вер, 2019 19:22

  Карем написав:ООО! Трибека! Рад вас видеть! Как круши?


Великолепно! Как и все остальное, купленное в 2015-18 годах. Покупал только однухи. По курсу 25 рентабельность на вложенный капитал приближается к 18%.
investorkiev
 
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Повідомлення Додано: П'ят 06 вер, 2019 19:25

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Я просто лето провёл в Майами, но начался ураган и решил что пора ехать домой
Тем более тут такие перестановки
Карем
 
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Повідомлення Додано: П'ят 06 вер, 2019 19:27

  Карем написав:Я просто лето провёл в Майами, но начался ураган и решил что пора ехать домой
Тем более тут такие перестановки


Правильно!

По чем сейчас сдаете ЦП?
investorkiev
 
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Повідомлення Додано: П'ят 06 вер, 2019 19:28

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

1300:(
Мой за 1к съехал и сдал за 1.3 в течении 3х дней.
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Карем
 
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Повідомлення Додано: П'ят 06 вер, 2019 19:29

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

До 1700 не дотягиваю(
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Карем
 
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Повідомлення Додано: П'ят 06 вер, 2019 19:30

  Карем написав:1300:(
Мой за 1к съехал и сдал за 1.3 в течении 3х дней.


Круто!
Ты ее кажется за 78 купил+ремонт=100куе?
investorkiev
 
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Повідомлення Додано: П'ят 06 вер, 2019 19:31

  investorkiev написав:
  Карем написав:Я просто лето провёл в Майами, но начался ураган и решил что пора ехать домой
Тем более тут такие перестановки


Правильно!

По чем сейчас сдаете ЦП?


Дело в том что я купил ещё ТТ 1к
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Карем
 
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Повідомлення Додано: П'ят 06 вер, 2019 19:32

  Карем написав:
Дело в том что я купил ещё ТТ 1к


А по чем там взял?

Куда дальше планируешь инвестировать?

ЗЫ: твой прогноз по ОВГЗ в очередной раз оправдался, ты был прав!
investorkiev
 
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