Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: П'ят 06 вер, 2019 19:16
Ну что, кто как день провел? Я вот проучился, получил много полезных знаний, даже сертификат дали.
Занял место Аирмаксу, прямо возле булочек с кофе, но он так и не пришел...
Зы: видите, стараюсь развиваться профессионально
investorkiev
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Додано: П'ят 06 вер, 2019 19:20
ООО! Трибека! Рад вас видеть! Как круши?
Карем
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Додано: П'ят 06 вер, 2019 19:22
Карем написав:
ООО! Трибека! Рад вас видеть! Как круши?
Великолепно! Как и все остальное, купленное в 2015-18 годах. Покупал только однухи. По курсу 25 рентабельность на вложенный капитал приближается к 18%.
investorkiev
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Додано: П'ят 06 вер, 2019 19:25
Я просто лето провёл в Майами, но начался ураган и решил что пора ехать домой
Тем более тут такие перестановки
Карем
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Додано: П'ят 06 вер, 2019 19:27
Карем написав:
Я просто лето провёл в Майами, но начался ураган и решил что пора ехать домой
Тем более тут такие перестановки
Правильно!
По чем сейчас сдаете ЦП?
investorkiev
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Додано: П'ят 06 вер, 2019 19:28
1300:(
Мой за 1к съехал и сдал за 1.3 в течении 3х дней.
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Карем
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Додано: П'ят 06 вер, 2019 19:29
До 1700 не дотягиваю(
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Карем
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Додано: П'ят 06 вер, 2019 19:30
Карем написав:
1300:(
Мой за 1к съехал и сдал за 1.3 в течении 3х дней.
Круто!
Ты ее кажется за 78 купил+ремонт=100куе?
investorkiev
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Додано: П'ят 06 вер, 2019 19:31
investorkiev написав: Карем написав:
Я просто лето провёл в Майами, но начался ураган и решил что пора ехать домой
Тем более тут такие перестановки
Правильно!
По чем сейчас сдаете ЦП?
Дело в том что я купил ещё ТТ 1к
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Карем
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Додано: П'ят 06 вер, 2019 19:32
Карем написав:
Дело в том что я купил ещё ТТ 1к
А по чем там взял?
Куда дальше планируешь инвестировать?
ЗЫ: твой прогноз по ОВГЗ в очередной раз оправдался, ты был прав!
investorkiev
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