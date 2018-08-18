RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Персональні Фінанси
/
Ринок нерухомості
/
Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 1637163816391640>

Оцінюючи станом на сьогодні, рівень ваших доходів, порівняно з кінцем 2013:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.5 5 224
Підвищилися у доларовому еквіваленті більш як на 25%
32%
71
Підвищилися у доларовому еквіваленті менш ніж на 25%
6%
13
Вийшли/залишилися на рівні 2013 у доларовому еквіваленті
12%
27
Нижчі у доларовому еквіваленті - до 10%
6%
14
Нижчі у доларовому еквіваленті на 10 - 25%
7%
16
Нижчі у доларовому еквіваленті на 26 - 35%
6%
13
Нижчі у доларовому еквіваленті на 36 - 45%
5%
12
Нижчі у доларовому еквіваленті на 46 - 55%
7%
16
Нижчі у доларовому еквіваленті на 56 - 65%
4%
10
Нижчі у доларовому еквіваленті більш як на 65%
14%
32
Всього голосів : 224
Повідомлення Додано: П'ят 06 вер, 2019 19:34

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

2.1к, 14эт
TOPLYVO UA скидка -3.5 на бензин. ОККО WOG Shell Motto Glusco
https://egx5a.app.goo.gl/ec3m - открыть с iphone, получите бонус
Карем
 
Повідомлень: 40
З нами з: 05.09.19
Подякував: 1 раз.
Подякували: 0 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 06 вер, 2019 19:35

  Карем написав:2.1к, 14эт


Дальше что делать будем?
investorkiev
 
Повідомлень: 747
З нами з: 06.03.19
Подякував: 26 раз.
Подякували: 139 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 06 вер, 2019 19:37

  investorkiev написав:
  Карем написав:2.1к, 14эт


Дальше что делать будем?

Хочу купить офис возле зоряного укрбуд
TOPLYVO UA скидка -3.5 на бензин. ОККО WOG Shell Motto Glusco
https://egx5a.app.goo.gl/ec3m - открыть с iphone, получите бонус
Карем
 
Повідомлень: 40
З нами з: 05.09.19
Подякував: 1 раз.
Подякували: 0 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 06 вер, 2019 19:37

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Я к сожалению не послушал тебя тогда, когда ты про ОВГЗ говорил, правда докупил еще эконома.
investorkiev
 
Повідомлень: 747
З нами з: 06.03.19
Подякував: 26 раз.
Подякували: 139 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 06 вер, 2019 19:37

... зрозуміти незрозуміле! ©®™

... тут вже задавали це питання і я повторю:
- чому в Туреччині, Грузії і т. д. можуть здавати квартири з досить нормальним ремонтом(ще й басейном у дворі) за +/- ті самі кошти, що у нас ГОЛІ СТІНИ???!
(відео можна дивитись з середини - там показують ремонти)

- чому у нас - це рідкість?!
- чому не клепати З РЕМОНТОМ у два стандарти:
- "економ" і "стандарт" ("еліт" - не потрібно, бо буде важко догодити, як Максу гарними МОПами :) )
- це ж би було у попиті, як лендлордам, так і пересічним - економія часу і нервів!!!
:?:
...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!
Долярчик
Аватар користувача
 
Повідомлень: 6865
З нами з: 19.10.15
Подякував: 461 раз.
Подякували: 470 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 06 вер, 2019 19:38

  Карем написав:
  investorkiev написав:
  Карем написав:2.1к, 14эт


Дальше что делать будем?

Хочу купить офис возле зоряного укрбуд


А какое твое мнение по поводу кризиса? Будет/не будет?
investorkiev
 
Повідомлень: 747
З нами з: 06.03.19
Подякував: 26 раз.
Подякували: 139 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 06 вер, 2019 19:39

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Рекомендую посмотреть
TOPLYVO UA скидка -3.5 на бензин. ОККО WOG Shell Motto Glusco
https://egx5a.app.goo.gl/ec3m - открыть с iphone, получите бонус
Карем
 
Повідомлень: 40
З нами з: 05.09.19
Подякував: 1 раз.
Подякували: 0 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 06 вер, 2019 19:39

  zzzzzz написав:
  UA написав:
  Serg-ik написав:Правильно я понимаю, что люди, пожив 10-15 лет, а то и меньше, съезжают из некогда престижных домов?
Осень настала, продавцы активизировались, вернувшись с курортов

https://rieltor.ua/ru/flats-sale/view/9168787/
http://www.aviso.ua/kiev/view.php?adid=15599258
https://rieltor.ua/ru/flats-sale/view/7968255/
https://profirealt.com.ua/flats/view/35635/
https://dom.ria.com/ru/realty-prodaja-k ... 37704.html
https://valion.ua/properties/617297/
https://kiev.mesto.ua/uk/sale/goloseevs ... 49814.html
https://kiev.mesto.ua/uk/sale/solomensk ... 18907.html
https://empireproperty.com.ua/propertys ... inskaya-1/
https://kiev.mesto.ua/uk/sale/svyatoshi ... 43539.html
https://rieltor.ua/ru/flats-sale/view/9212416/
https://www.country.ua/buy/flat/3599505.html
https://www.country.ua/buy/flat/3268455.html
https://kiev.mesto.ua/uk/sale/goloseevs ... 55473.html
https://kiev.mesto.ua/uk/sale/svyatoshi ... 10145.html

Квартиры больших площадей и в не топовом месте это неликвид.
Причины продажи самые разнообразные. Не бедные люди склонны время от времени менять место проживания. Могут себе позволить.



А где дорожай ? Я че-то не вижу. Ах да,это же не ЦП-ПП_КК-ДД :mrgreen:
Блин, такое впечатление по ветке что Киев состоит из 10-15 новомодных ЖК.

Мне лично это центр нафик не впал , я терпеть не могу центр, я родился и вырос в нем, он мне не нужен. В центр я могу поехать вечером потусить и телок поснимать - жить там я не хочу.

Вы вроде из поколения которое помнит джинсы пирамида... свитер Boys... кожаная куртка танкер.. малиновый пиджак. Народ реально разбогател. Сейчас другие признаки успешности.
UA
 
Повідомлень: 4485
З нами з: 19.07.08
Подякував: 495 раз.
Подякували: 687 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: П'ят 06 вер, 2019 19:39

  investorkiev написав:Ну что, кто как день провел? Я вот проучился, получил много полезных знаний, даже сертификат дали.

Занял место Аирмаксу, прямо возле булочек с кофе, но он так и не пришел... :(

Зы: видите, стараюсь развиваться профессионально

Зображення

В зависимости от настроения вы меняете половую ориентацию? то она то он :?
Судя по почерку , сертификат выписывал первоклассник :mrgreen:
Vadim V
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1894
З нами з: 23.05.14
Подякував: 452 раз.
Подякували: 330 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 06 вер, 2019 19:41

  Карем написав:Рекомендую посмотреть

Я боюсь приближающегося кризиса.
investorkiev
 
Повідомлень: 747
З нами з: 06.03.19
Подякував: 26 раз.
Подякували: 139 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 1637163816391640>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 1 гість
Модератори: Faceless, ТупУм, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм 1 ... 1622, 1623, 1624
rjkz » П'ят 16 сер, 2013 18:52
16231 2556924
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 06 вер, 2019 19:21
investorkiev
Как выгоднее всего купить жилье?
zinchenko_darya » Суб 18 сер, 2018 16:28
8 7363
Переглянути останнє повідомлення
Суб 17 сер, 2019 14:41
lol8060
Где лучше купить квартиру - пригород или хрущ в Киеве 1 ... 44, 45, 46
Anonymous » Нед 15 тра, 2011 03:06
455 183109
Переглянути останнє повідомлення
Нед 31 бер, 2019 20:41
zapola

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Альфа-Банк (75743)
06.09.2019 21:33
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.