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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: П'ят 06 вер, 2019 19:34
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
2.1к, 14эт
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Додано: П'ят 06 вер, 2019 19:37
Хочу купить офис возле зоряного укрбуд
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Додано: П'ят 06 вер, 2019 19:37
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
Я к сожалению не послушал тебя тогда, когда ты про ОВГЗ говорил, правда докупил еще эконома.
Додано: П'ят 06 вер, 2019 19:37
... зрозуміти незрозуміле! ©®™
... тут вже задавали це питання і я повторю:
- чому в Туреччині, Грузії і т. д. можуть здавати квартири з досить нормальним ремонтом(ще й басейном у дворі) за +/- ті самі кошти, що у нас ГОЛІ СТІНИ???!
(відео можна дивитись з середини - там показують ремонти)
- чому у нас - це рідкість?!
- чому не клепати З РЕМОНТОМ у два стандарти:
- "економ" і "стандарт" ("еліт" - не потрібно, бо буде важко догодити, як Максу гарними МОПами )
- це ж би було у попиті, як лендлордам, так і пересічним - економія часу і нервів!!!
...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!
Додано: П'ят 06 вер, 2019 19:38
Додано: П'ят 06 вер, 2019 19:39
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
Рекомендую посмотреть
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Додано: П'ят 06 вер, 2019 19:39
Вы вроде из поколения которое помнит джинсы пирамида... свитер Boys... кожаная куртка танкер.. малиновый пиджак. Народ реально разбогател. Сейчас другие признаки успешности.
Додано: П'ят 06 вер, 2019 19:39
В зависимости от настроения вы меняете половую ориентацию? то она то он
Судя по почерку , сертификат выписывал первоклассник
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