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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 1637163816391640

Оцінюючи станом на сьогодні, рівень ваших доходів, порівняно з кінцем 2013:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.5 5 224
Підвищилися у доларовому еквіваленті більш як на 25%
32%
71
Підвищилися у доларовому еквіваленті менш ніж на 25%
6%
13
Вийшли/залишилися на рівні 2013 у доларовому еквіваленті
12%
27
Нижчі у доларовому еквіваленті - до 10%
6%
14
Нижчі у доларовому еквіваленті на 10 - 25%
7%
16
Нижчі у доларовому еквіваленті на 26 - 35%
6%
13
Нижчі у доларовому еквіваленті на 36 - 45%
5%
12
Нижчі у доларовому еквіваленті на 46 - 55%
7%
16
Нижчі у доларовому еквіваленті на 56 - 65%
4%
10
Нижчі у доларовому еквіваленті більш як на 65%
14%
32
Всього голосів : 224
Повідомлення Додано: П'ят 06 вер, 2019 19:43

А какое твое мнение по поводу кризиса? Будет/не будет?[/quote]
Будет( катализатором будет китай
Но верю в лучшее
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Карем
 
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Повідомлення Додано: П'ят 06 вер, 2019 19:44

  Карем написав:А какое твое мнение по поводу кризиса? Будет/не будет?

Будет( катализатором будет китай
Но верю в лучшее


Просто думаю: может лучше годик переждать, ничего не покупать?
investorkiev
 
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Повідомлення Додано: П'ят 06 вер, 2019 19:48

Шо за тирания?
Спросил вчера зззудящего не еврей ли он и меня забанили , тоесть если бы меня спросили - ты украинец? то его то же забанили бы?
Маразм крепчает :(
Vadim V
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Повідомлення Додано: П'ят 06 вер, 2019 19:50

  investorkiev написав:
  Карем написав:А какое твое мнение по поводу кризиса? Будет/не будет?

Будет( катализатором будет китай
Но верю в лучшее


Просто думаю: может лучше годик переждать, ничего не покупать?

Тут 95% участников пережидают с 15 года
И толку
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Карем
 
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Повідомлення Додано: П'ят 06 вер, 2019 19:54

  Карем написав:
  investorkiev написав:
  Карем написав:А какое твое мнение по поводу кризиса? Будет/не будет?

Будет( катализатором будет китай
Но верю в лучшее


Просто думаю: может лучше годик переждать, ничего не покупать?

Тут 95% участников пережидают с 15 года
И толку


Ну, я что то покупал каждый год, начиная с 2015 и до 2018, в этом году еще ничего не покупал.

Но сейчас откровенно дешевых предложений нет, а риск мирового кризиса очень большой
investorkiev
 
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Повідомлення Додано: П'ят 06 вер, 2019 19:58

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Держите деньги в ликвидных активах
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Повідомлення Додано: П'ят 06 вер, 2019 20:00

  Карем написав:Держите деньги в ликвидных активах


В кеше?

Тоесть ты не советуешь покупать недвигу
investorkiev
 
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Повідомлення Додано: П'ят 06 вер, 2019 20:13

  Vadim V написав:Судя по почерку , сертификат выписывал первоклассник :mrgreen:


Выписывала ассистентка организаторов, лет 20, может студентка, не знаю, но точно не школьница
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Повідомлення Додано: П'ят 06 вер, 2019 20:33

  investorkiev написав:Ну что, кто как день провел? Я вот проучился, получил много полезных знаний, даже сертификат дали.

Занял место Аирмаксу, прямо возле булочек с кофе, но он так и не пришел... :(

Зы: видите, стараюсь развиваться профессионально

Зображення

Простите, я ехал, но вспомнил что у меня 2 звонка и дедлайн по отчету.
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Повідомлення Додано: П'ят 06 вер, 2019 20:36

  zzzzzz написав:
  hume написав:
  zzzzzz написав:[

Кстати о набережной. А что это за коллектор который там рядом находится ? Сразу возле забора ЭБЛ
]

Ливнёвка, там их дальше ещё несколько, ближе к дачным участкам. Вижу вы серьёзно подошли к изучению района :D


Я тоже сначала подумал что это ливневка. Но фото я делал сегодня в 13:00 , дождей не было неделю, а что-то продолжает вытекать.

Ни для кого не секрет, что всякие уе... Ны подключаются к ним незаконно. Мойки например, со строек сливают муть всякую, а кто то и фекалии не брезгует подключить.
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