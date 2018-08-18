Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: П'ят 06 вер, 2019 19:43
А какое твое мнение по поводу кризиса? Будет/не будет?[/quote]
Будет( катализатором будет китай Но верю в лучшее
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Карем
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Додано: П'ят 06 вер, 2019 19:44
Карем написав:
А какое твое мнение по поводу кризиса? Будет/не будет?
Будет( катализатором будет китай
Но верю в лучшее
Просто думаю: может лучше годик переждать, ничего не покупать?
investorkiev
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Додано: П'ят 06 вер, 2019 19:48
Шо за тирания?
Спросил вчера зззудящего не еврей ли он и меня забанили , тоесть если бы меня спросили - ты украинец? то его то же забанили бы?
Маразм крепчает
Vadim V
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Додано: П'ят 06 вер, 2019 19:50
investorkiev написав: Карем написав:
А какое твое мнение по поводу кризиса? Будет/не будет?
Будет( катализатором будет китай
Но верю в лучшее
Просто думаю: может лучше годик переждать, ничего не покупать?
Тут 95% участников пережидают с 15 года
И толку
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Карем
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Додано: П'ят 06 вер, 2019 19:54
Карем написав: investorkiev написав: Карем написав:
А какое твое мнение по поводу кризиса? Будет/не будет?
Будет( катализатором будет китай
Но верю в лучшее
Просто думаю: может лучше годик переждать, ничего не покупать?
Тут 95% участников пережидают с 15 года
И толку
Ну, я что то покупал каждый год, начиная с 2015 и до 2018, в этом году еще ничего не покупал.
Но сейчас откровенно дешевых предложений нет, а риск мирового кризиса очень большой
investorkiev
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Додано: П'ят 06 вер, 2019 19:58
Держите деньги в ликвидных активах
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Карем
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Додано: П'ят 06 вер, 2019 20:00
Карем написав:
Держите деньги в ликвидных активах
В кеше?
Тоесть ты не советуешь покупать недвигу
investorkiev
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Додано: П'ят 06 вер, 2019 20:13
Vadim V написав:
Судя по почерку , сертификат выписывал первоклассник
Выписывала ассистентка организаторов, лет 20, может студентка, не знаю, но точно не школьница
investorkiev
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Додано: П'ят 06 вер, 2019 20:33
investorkiev написав:
Ну что, кто как день провел? Я вот проучился, получил много полезных знаний, даже сертификат дали.
Занял место Аирмаксу, прямо возле булочек с кофе, но он так и не пришел...
Зы: видите, стараюсь развиваться профессионально
Простите, я ехал, но вспомнил что у меня 2 звонка и дедлайн по отчету.
airmax78
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Додано: П'ят 06 вер, 2019 20:36
zzzzzz написав: hume написав: zzzzzz написав:
[
Кстати о набережной. А что это за коллектор который там рядом находится ? Сразу возле забора ЭБЛ
]
Ливнёвка, там их дальше ещё несколько, ближе к дачным участкам. Вижу вы серьёзно подошли к изучению района
Я тоже сначала подумал что это ливневка. Но фото я делал сегодня в 13:00 , дождей не было неделю, а что-то продолжает вытекать.
Ни для кого не секрет, что всякие уе... Ны подключаются к ним незаконно. Мойки например, со строек сливают муть всякую, а кто то и фекалии не брезгует подключить.
hume
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