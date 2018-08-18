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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 1638163916401641

Оцінюючи станом на сьогодні, рівень ваших доходів, порівняно з кінцем 2013:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.5 5 224
Підвищилися у доларовому еквіваленті більш як на 25%
32%
71
Підвищилися у доларовому еквіваленті менш ніж на 25%
6%
13
Вийшли/залишилися на рівні 2013 у доларовому еквіваленті
12%
27
Нижчі у доларовому еквіваленті - до 10%
6%
14
Нижчі у доларовому еквіваленті на 10 - 25%
7%
16
Нижчі у доларовому еквіваленті на 26 - 35%
6%
13
Нижчі у доларовому еквіваленті на 36 - 45%
5%
12
Нижчі у доларовому еквіваленті на 46 - 55%
7%
16
Нижчі у доларовому еквіваленті на 56 - 65%
4%
10
Нижчі у доларовому еквіваленті більш як на 65%
14%
32
Всього голосів : 224
Повідомлення Додано: П'ят 06 вер, 2019 20:58

  hume написав:
  zzzzzz написав:
Я тоже сначала подумал что это ливневка. Но фото я делал сегодня в 13:00 , дождей не было неделю, а что-то продолжает вытекать.

Ни для кого не секрет, что всякие уе... Ны подключаются к ним незаконно. Мойки например, со строек сливают муть всякую, а кто то и фекалии не брезгует подключить.

Угу, я об этом и подумал. Спасибо что подтвердили мою версию .
Живите своим умом!
zzzzzz
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Повідомлення Додано: П'ят 06 вер, 2019 21:00

  Vadim V написав:Шо за тирания?
Спросил вчера зззудящего не еврей ли он и меня забанили , тоесть если бы меня спросили - ты украинец? то его то же забанили бы?
Маразм крепчает :(

Что как кипиш ?
В каком контексте был вопрос ?
Живите своим умом!
zzzzzz
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Повідомлень: 35030
З нами з: 03.10.11
Подякував: 3405 раз.
Подякували: 7331 раз.
 
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Повідомлення Додано: П'ят 06 вер, 2019 21:03

  UA написав:
  zzzzzz написав:
А где дорожай ? Я че-то не вижу. Ах да,это же не ЦП-ПП_КК-ДД :mrgreen:
Блин, такое впечатление по ветке что Киев состоит из 10-15 новомодных ЖК.

Мне лично это центр нафик не впал , я терпеть не могу центр, я родился и вырос в нем, он мне не нужен. В центр я могу поехать вечером потусить и телок поснимать - жить там я не хочу.

Вы вроде из поколения которое помнит джинсы пирамида... свитер Boys... кожаная куртка танкер.. малиновый пиджак. Народ реально разбогател. Сейчас другие признаки успешности.


Может быть этот модный сегмент и подорожал. Но этот сегмент это наверно 5% КРЖН.
А что с остальными 95% ?
Живите своим умом!
zzzzzz
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Повідомлення Додано: П'ят 06 вер, 2019 21:57

  zzzzzz написав:
  UA написав:
  zzzzzz написав:
А где дорожай ? Я че-то не вижу. Ах да,это же не ЦП-ПП_КК-ДД :mrgreen:
Блин, такое впечатление по ветке что Киев состоит из 10-15 новомодных ЖК.

Мне лично это центр нафик не впал , я терпеть не могу центр, я родился и вырос в нем, он мне не нужен. В центр я могу поехать вечером потусить и телок поснимать - жить там я не хочу.

Вы вроде из поколения которое помнит джинсы пирамида... свитер Boys... кожаная куртка танкер.. малиновый пиджак. Народ реально разбогател. Сейчас другие признаки успешности.


Может быть этот модный сегмент и подорожал. Но этот сегмент это наверно 5% КРЖН.
А что с остальными 95% ?

Почти все эеономновострои выросли в цене на 30-40-50, отдельные объекты на 70 и более процентов. Иначе о чем бы тут рапортовали Влад и Трибека?
airmax78
 
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  #<1 ... 1638163916401641
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