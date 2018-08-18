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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: П'ят 06 вер, 2019 20:58
hume написав: zzzzzz написав:
Я тоже сначала подумал что это ливневка. Но фото я делал сегодня в 13:00 , дождей не было неделю, а что-то продолжает вытекать.
Ни для кого не секрет, что всякие уе... Ны подключаются к ним незаконно. Мойки например, со строек сливают муть всякую, а кто то и фекалии не брезгует подключить.
Угу, я об этом и подумал. Спасибо что подтвердили мою версию .
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Додано: П'ят 06 вер, 2019 21:00
Vadim V написав:
Шо за тирания?
Спросил вчера зззудящего не еврей ли он и меня забанили , тоесть если бы меня спросили - ты украинец? то его то же забанили бы?
Маразм крепчает
Что как кипиш ?
В каком контексте был вопрос ?
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Додано: П'ят 06 вер, 2019 21:03
UA написав: zzzzzz написав:
А где дорожай ? Я че-то не вижу. Ах да,это же не ЦП-ПП_КК-ДД
Блин, такое впечатление по ветке что Киев состоит из 10-15 новомодных ЖК.
Мне лично это центр нафик не впал , я терпеть не могу центр, я родился и вырос в нем, он мне не нужен. В центр я могу поехать вечером потусить и телок поснимать - жить там я не хочу.
Вы вроде из поколения которое помнит джинсы пирамида... свитер Boys... кожаная куртка танкер.. малиновый пиджак. Народ реально разбогател. Сейчас другие признаки успешности.
Может быть этот модный сегмент и подорожал. Но этот сегмент это наверно 5% КРЖН.
А что с остальными 95% ?
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Додано: П'ят 06 вер, 2019 21:57
zzzzzz написав: UA написав: zzzzzz написав:
А где дорожай ? Я че-то не вижу. Ах да,это же не ЦП-ПП_КК-ДД
Блин, такое впечатление по ветке что Киев состоит из 10-15 новомодных ЖК.
Мне лично это центр нафик не впал , я терпеть не могу центр, я родился и вырос в нем, он мне не нужен. В центр я могу поехать вечером потусить и телок поснимать - жить там я не хочу.
Вы вроде из поколения которое помнит джинсы пирамида... свитер Boys... кожаная куртка танкер.. малиновый пиджак. Народ реально разбогател. Сейчас другие признаки успешности.
Может быть этот модный сегмент и подорожал. Но этот сегмент это наверно 5% КРЖН.
А что с остальными 95% ?
Почти все экономновострои выросли в цене на 30-40-50, отдельные объекты на 70 и более процентов. Иначе о чем бы тут рапортовали Влад и Трибека?
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Додано: П'ят 06 вер, 2019 22:46
МАКС.
Фьючерсы на бетон не интересуют. Только реальное жилье.
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Додано: П'ят 06 вер, 2019 22:55
zzzzzz написав:
МАКС.
Фьючерсы на бетон не интересуют. Только реальное жилье.
Аренда просто удивляет. На сейчас свободных адекватных квартир под аренду просто нет.
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Додано: П'ят 06 вер, 2019 23:41
Alex6 написав: Zebra написав: Alex6 написав:
нет, не верный подход, надо мерять относительно
если ваш капитал растет быстрее глобальной капитализации - значит вы в плюсе, если медленнее или совсем не растет - значит вас просто грабят средь бела дня и без оружия
Это бредовый подход. Тоже самое, что считать недополученную прибыль - убытком.
Можно еще считать свой капитал минус мировая инфляция, если так больше нравится. Но просто номинал - он ни о чем.
Речи о номинале не было. У Сороса портфель растет быстрее, а у кого то медленее, но портфели у всех растут и опережают инфляцию и это не значит, что все кто не сорос в убытке.
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Zebra
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