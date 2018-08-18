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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: П'ят 06 вер, 2019 20:58
hume написав: zzzzzz написав:
Я тоже сначала подумал что это ливневка. Но фото я делал сегодня в 13:00 , дождей не было неделю, а что-то продолжает вытекать.
Ни для кого не секрет, что всякие уе... Ны подключаются к ним незаконно. Мойки например, со строек сливают муть всякую, а кто то и фекалии не брезгует подключить.
Угу, я об этом и подумал. Спасибо что подтвердили мою версию .
Живите своим умом!
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Додано: П'ят 06 вер, 2019 21:00
Vadim V написав:
Шо за тирания?
Спросил вчера зззудящего не еврей ли он и меня забанили , тоесть если бы меня спросили - ты украинец? то его то же забанили бы?
Маразм крепчает
Что как кипиш ?
В каком контексте был вопрос ?
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Додано: П'ят 06 вер, 2019 21:03
UA написав: zzzzzz написав:
А где дорожай ? Я че-то не вижу. Ах да,это же не ЦП-ПП_КК-ДД
Блин, такое впечатление по ветке что Киев состоит из 10-15 новомодных ЖК.
Мне лично это центр нафик не впал , я терпеть не могу центр, я родился и вырос в нем, он мне не нужен. В центр я могу поехать вечером потусить и телок поснимать - жить там я не хочу.
Вы вроде из поколения которое помнит джинсы пирамида... свитер Boys... кожаная куртка танкер.. малиновый пиджак. Народ реально разбогател. Сейчас другие признаки успешности.
Может быть этот модный сегмент и подорожал. Но этот сегмент это наверно 5% КРЖН.
А что с остальными 95% ?
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Додано: П'ят 06 вер, 2019 21:57
zzzzzz написав: UA написав: zzzzzz написав:
А где дорожай ? Я че-то не вижу. Ах да,это же не ЦП-ПП_КК-ДД
Блин, такое впечатление по ветке что Киев состоит из 10-15 новомодных ЖК.
Мне лично это центр нафик не впал , я терпеть не могу центр, я родился и вырос в нем, он мне не нужен. В центр я могу поехать вечером потусить и телок поснимать - жить там я не хочу.
Вы вроде из поколения которое помнит джинсы пирамида... свитер Boys... кожаная куртка танкер.. малиновый пиджак. Народ реально разбогател. Сейчас другие признаки успешности.
Может быть этот модный сегмент и подорожал. Но этот сегмент это наверно 5% КРЖН.
А что с остальными 95% ?
Почти все экономновострои выросли в цене на 30-40-50, отдельные объекты на 70 и более процентов. Иначе о чем бы тут рапортовали Влад и Трибека?
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Додано: П'ят 06 вер, 2019 22:46
МАКС.
Фьючерсы на бетон не интересуют. Только реальное жилье.
Живите своим умом!
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zzzzzz
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Додано: П'ят 06 вер, 2019 22:55
zzzzzz написав:
МАКС.
Фьючерсы на бетон не интересуют. Только реальное жилье.
Аренда просто удивляет. На сейчас свободных адекватных квартир под аренду просто нет.
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investorkiev
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Додано: П'ят 06 вер, 2019 23:41
Alex6 написав: Zebra написав: Alex6 написав:
нет, не верный подход, надо мерять относительно
если ваш капитал растет быстрее глобальной капитализации - значит вы в плюсе, если медленнее или совсем не растет - значит вас просто грабят средь бела дня и без оружия
Это бредовый подход. Тоже самое, что считать недополученную прибыль - убытком.
Можно еще считать свой капитал минус мировая инфляция, если так больше нравится. Но просто номинал - он ни о чем.
Речи о номинале не было. У Сороса портфель растет быстрее, а у кого то медленее, но портфели у всех растут и опережают инфляцию и это не значит, что все кто не сорос в убытке.
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Zebra
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Додано: Суб 07 вер, 2019 08:14
investorkiev написав: zzzzzz написав:
МАКС.
Фьючерсы на бетон не интересуют. Только реальное жилье.
Аренда просто удивляет. На сейчас свободных адекватных квартир под аренду просто нет.
Больше удивляет, что это не только про эконом. Ещё год назад у большинства арендаторов -украинцев был невидимый потолок по цене аренды - 18 000 ну 20 000 грн.
Сейчас этот уровень уверенно ( с разлетающимися щепками) проломили.
Откуда у народа деньги?
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UA
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Додано: Суб 07 вер, 2019 08:32
UA написав: investorkiev написав: zzzzzz написав:
МАКС.
Фьючерсы на бетон не интересуют. Только реальное жилье.
Аренда просто удивляет. На сейчас свободных адекватных квартир под аренду просто нет.
Больше удивляет, что это не только про эконом. Ещё год назад у большинства арендаторов -украинцев был невидимый потолок по цене аренды - 18 000 ну 20 000 грн.
Сейчас этот уровень уверенно ( с разлетающимися щепками) проломили.
Откуда у народа деньги?
Мне кажется, что когда арендаторы-украинцы пробивали этот невидимый потолок, делали они это, судя по всему, головой, и многие ее сильно повредили в момент пробития (или разлетающимися щепками).
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Додано: Суб 07 вер, 2019 08:37
Долярчик написав:
... тут вже задавали це питання і я повторю:
- чому в Туреччині, Грузії і т. д. можуть здавати квартири з досить нормальним ремонтом(ще й басейном у дворі) за +/- ті самі кошти, що у нас ГОЛІ СТІНИ???!
(відео можна дивитись з середини - там показують ремонти)
- чому у нас - це рідкість?!
- чому не клепати З РЕМОНТОМ у два стандарти:
- "економ" і "стандарт" ("еліт" - не потрібно, бо буде важко догодити, як Максу гарними МОПами
)
- це ж би було у попиті, як лендлордам, так і пересічним - економія часу і нервів!!!
... невже нашим забудовникам так не вигідно???????!
...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!
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