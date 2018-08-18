Додано: Суб 07 вер, 2019 09:36

UA написав: investorkiev написав: zzzzzz написав: МАКС.

Фьючерсы на бетон не интересуют. Только реальное жилье. МАКС.Фьючерсы на бетон не интересуют. Только реальное жилье.





Аренда просто удивляет. На сейчас свободных адекватных квартир под аренду просто нет. Аренда просто удивляет. На сейчас свободных адекватных квартир под аренду просто нет.

Больше удивляет, что это не только про эконом. Ещё год назад у большинства арендаторов -украинцев был невидимый потолок по цене аренды - 18 000 ну 20 000 грн.

Сейчас этот уровень уверенно ( с разлетающимися щепками) проломили.

Откуда у народа деньги? Больше удивляет, что это не только про эконом. Ещё год назад у большинства арендаторов -украинцев был невидимый потолок по цене аренды - 18 000 ну 20 000 грн.Сейчас этот уровень уверенно ( с разлетающимися щепками) проломили.Откуда у народа деньги?

Очень выросли зарплаты.Какой то невиданный успех без всяких причин.Просочились в экономику 4 млрд дол от ОВГЗ? Так вроде не такая большая сумма...Не знаю, не могу обьяснить этот бурный рост.Интересно что там с коммерцией, но фоне прошлого года. Кинг, ау! Нужна твоя консультация.ЗЫ: а посмотрите как поподнимали цены застройщики.С курсом 25грн и их гривневыми прайсами мы уже практически на уровнях 2013 года.Четко помню что на котловане ФК1 продавался по 16000 грн=2куе, а по чем сейчас строящийся ФК2?А уже в достроенном элитном доме на Дружбы народов от КДД -не помню названия, напротив IQ-бизнес центра - в 2013 мне предлагали 2700$ за низкие этажи, 4000$ за высокие - и я еще подумал что они ах@&ли. А сейчас цена 4000$ во всяких джеках и чикагах уже норма.Я вижу явный диссонанс между этими ценами.