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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Суб 07 вер, 2019 08:39
Долярчик написав: Долярчик написав:
... тут вже задавали це питання і я повторю:
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... невже нашим забудовникам так не вигідно???????!
Сам с собой беседы ведёшь? Плохой знак
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hume
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Додано: Суб 07 вер, 2019 09:21
zzzzzz написав: Vadim V написав:
Шо за тирания?
Спросил вчера зззудящего не еврей ли он и меня забанили , тоесть если бы меня спросили - ты украинец? то его то же забанили бы?
Маразм крепчает
Что как кипиш ?
В каком контексте был вопрос ?
Бетон в газе.
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Vadim V
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Додано: Суб 07 вер, 2019 09:36
UA написав: investorkiev написав: zzzzzz написав:
МАКС.
Фьючерсы на бетон не интересуют. Только реальное жилье.
Аренда просто удивляет. На сейчас свободных адекватных квартир под аренду просто нет.
Больше удивляет, что это не только про эконом. Ещё год назад у большинства арендаторов -украинцев был невидимый потолок по цене аренды - 18 000 ну 20 000 грн.
Сейчас этот уровень уверенно ( с разлетающимися щепками) проломили.
Откуда у народа деньги?
Очень выросли зарплаты.
Какой то невиданный успех без всяких причин.
Просочились в экономику 4 млрд дол от ОВГЗ? Так вроде не такая большая сумма...
Не знаю, не могу обьяснить этот бурный рост.
Интересно что там с коммерцией, но фоне прошлого года. Кинг, ау! Нужна твоя консультация.
ЗЫ: а посмотрите как поподнимали цены застройщики.
С курсом 25грн и их гривневыми прайсами мы уже практически на уровнях 2013 года.
Четко помню что на котловане ФК1 продавался по 16000 грн=2куе, а по чем сейчас строящийся ФК2?
А уже в достроенном элитном доме на Дружбы народов от КДД -не помню названия, напротив IQ-бизнес центра - в 2013 мне предлагали 2700$ за низкие этажи, 4000$ за высокие - и я еще подумал что они ах@&ли. А сейчас цена 4000$ во всяких джеках и чикагах уже норма.
Я вижу явный диссонанс между этими ценами.
Востаннє редагувалось investorkiev
в Суб 07 вер, 2019 09:41, всього редагувалось 1 раз.
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investorkiev
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Додано: Суб 07 вер, 2019 09:39
airmax78 написав:
Больше удивляет, что это не только про эконом. Ещё год назад у большинства арендаторов -украинцев был невидимый потолок по цене аренды - 18 000 ну 20 000 грн.
Сейчас этот уровень уверенно ( с разлетающимися щепками) проломили.
Откуда у народа деньги?
Мне кажется, что когда арендаторы-украинцы пробивали этот невидимый потолок, делали они это, судя по всему, головой, и многие ее сильно повредили в момент пробития (или разлетающимися щепками).
Думаю это связано в том числе с радикальным обновлением Рады - триста новых лиц из регионов вполне могли создать всплеск на рынке аренды.
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Zebra
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Додано: Суб 07 вер, 2019 09:43
Вы прикалываетесь - 300 человек может создать всплеск на рынке аренды разве что Бердичева.
Киев не прочуствует даже 3000 внезапных понаехов.
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investorkiev
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Додано: Суб 07 вер, 2019 09:46
Vadim V написав: zzzzzz написав:
Что как кипиш ?
В каком контексте был вопрос ?
Бетон в газе.
Газ в цене цемента, цемент в цене бетона.
Вот меня и интересует влияние цены газа на конечный продукт - бетон.
Живите своим умом!
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zzzzzz
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Додано: Суб 07 вер, 2019 09:48
investorkiev написав: UA написав: investorkiev написав:
Аренда просто удивляет. На сейчас свободных адекватных квартир под аренду просто нет.
Больше удивляет, что это не только про эконом. Ещё год назад у большинства арендаторов -украинцев был невидимый потолок по цене аренды - 18 000 ну 20 000 грн.
Сейчас этот уровень уверенно ( с разлетающимися щепками) проломили.
Откуда у народа деньги?
Очень выросли зарплаты.
Какой то невиданный успех без всяких причин.
Просочились в экономику 4 млрд дол от ОВГЗ? Так вроде не такая большая сумма...
Не знаю, не могу обьяснить этот бурный рост.
Интересно что там с коммерцией, но фоне прошлого года. Кинг, ау! Нужна твоя консультация.
ЗЫ: а посмотрите как поподнимали цены застройщики.
С курсом 25грн и их гривневыми прайсами мы уже практически на уровнях 2013 года.
Четко помню что на котловане ФК1 продавался по 16000 грн=2куе, а по чем сейчас строящийся ФК2?
А уже в достроенном элитном доме на Дружбы народов от КДД -не помню названия, напротив IQ-бизнес центра - в 2013 мне предлагали 2700$ за низкие этажи, 4000$ за высокие - и я еще подумал что они ах@&ли. А сейчас цена 4000$ во всяких джеках и чикагах уже норма.
Я вижу явный диссонанс между этими ценами.
Уже овер 2 куе в ФК2. Потолочки 2.75
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airmax78
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Додано: Суб 07 вер, 2019 09:54
Макс, ваша зарплата на сейчас сколько в %% от скажем сентября 2013?
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investorkiev
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Додано: Суб 07 вер, 2019 10:01
investorkiev написав:
Макс, ваша зарплата на сейчас сколько в %% от скажем сентября 2013?
Моя - не показатель. Да и вообще при чем тут зарплата? Не может аренда в Киеве стоить практически столько же сколько аренда в Будапеште или Варшаве.
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Додано: Суб 07 вер, 2019 10:02
Арендный геноцид!
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