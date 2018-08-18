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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 1640164116421643

Оцінюючи станом на сьогодні, рівень ваших доходів, порівняно з кінцем 2013:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.5 5 224
Підвищилися у доларовому еквіваленті більш як на 25%
32%
71
Підвищилися у доларовому еквіваленті менш ніж на 25%
6%
13
Вийшли/залишилися на рівні 2013 у доларовому еквіваленті
12%
27
Нижчі у доларовому еквіваленті - до 10%
6%
14
Нижчі у доларовому еквіваленті на 10 - 25%
7%
16
Нижчі у доларовому еквіваленті на 26 - 35%
6%
13
Нижчі у доларовому еквіваленті на 36 - 45%
5%
12
Нижчі у доларовому еквіваленті на 46 - 55%
7%
16
Нижчі у доларовому еквіваленті на 56 - 65%
4%
10
Нижчі у доларовому еквіваленті більш як на 65%
14%
32
Всього голосів : 224
Повідомлення Додано: Суб 07 вер, 2019 10:08

  airmax78 написав:
  investorkiev написав:Макс, ваша зарплата на сейчас сколько в %% от скажем сентября 2013?

Моя - не показатель. Да и вообще при чем тут зарплата? Не может аренда в Киеве стоить практически столько же сколько аренда в Будапеште или Варшаве.


Ну, Будапешт обьективно хуже, меньше и беднее Киева.

На счет Варшавы не знаю, но тут говорили что в спальниках там просят 2.5куе/метр (это в 2 раза больше чем у нас).
investorkiev
 
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Повідомлення Додано: Суб 07 вер, 2019 10:13

  airmax78 написав:Арендный геноцид!


И это при том, что по данным лун.юа на сейчас:

Зображення
investorkiev
 
Повідомлень: 754
З нами з: 06.03.19
Подякував: 26 раз.
Подякували: 139 раз.
 
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  #<1 ... 1640164116421643
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