Ну, Будапешт обьективно хуже, меньше и беднее Киева.
На счет Варшавы не знаю, но тут говорили что в спальниках там просят 2.5куе/метр (это в 2 раза больше чем у нас).
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Суб 07 вер, 2019 10:08
Ну, Будапешт обьективно хуже, меньше и беднее Киева.
На счет Варшавы не знаю, но тут говорили что в спальниках там просят 2.5куе/метр (это в 2 раза больше чем у нас).
Додано: Суб 07 вер, 2019 10:13
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