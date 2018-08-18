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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 16411642164316441645>

Оцінюючи станом на сьогодні, рівень ваших доходів, порівняно з кінцем 2013:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.5 5 224
Підвищилися у доларовому еквіваленті більш як на 25%
32%
71
Підвищилися у доларовому еквіваленті менш ніж на 25%
6%
13
Вийшли/залишилися на рівні 2013 у доларовому еквіваленті
12%
27
Нижчі у доларовому еквіваленті - до 10%
6%
14
Нижчі у доларовому еквіваленті на 10 - 25%
7%
16
Нижчі у доларовому еквіваленті на 26 - 35%
6%
13
Нижчі у доларовому еквіваленті на 36 - 45%
5%
12
Нижчі у доларовому еквіваленті на 46 - 55%
7%
16
Нижчі у доларовому еквіваленті на 56 - 65%
4%
10
Нижчі у доларовому еквіваленті більш як на 65%
14%
32
Всього голосів : 224
Повідомлення Додано: Суб 07 вер, 2019 10:08

  airmax78 написав:
  investorkiev написав:Макс, ваша зарплата на сейчас сколько в %% от скажем сентября 2013?

Моя - не показатель. Да и вообще при чем тут зарплата? Не может аренда в Киеве стоить практически столько же сколько аренда в Будапеште или Варшаве.


Ну, Будапешт обьективно хуже, меньше и беднее Киева.

На счет Варшавы не знаю, но тут говорили что в спальниках там просят 2.5куе/метр (это в 2 раза больше чем у нас).
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Повідомлення Додано: Суб 07 вер, 2019 10:13

  airmax78 написав:Арендный геноцид!


И это при том, что по данным лун.юа на сейчас:

Зображення

Представляете, какие цены будут когда:
А) откроется рынок земли и обезземеленные селяне с баблом попрут в Киев
Б) когда половина из этих строек заморозится, новых введенных метров станет мизер, и купить что-либо можно будет только на вторичке?
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Повідомлення Додано: Суб 07 вер, 2019 10:28

investorkiev Не хочу больше слышать про КРЖН. Свет клином на Киеве не сошелся.
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Повідомлення Додано: Суб 07 вер, 2019 10:29

  zzzzzz написав:
  Vadim V написав:
  zzzzzz написав:Что как кипиш ?
В каком контексте был вопрос ?
Бетон в газе.


Газ в цене цемента, цемент в цене бетона.
Вот меня и интересует влияние цены газа на конечный продукт - бетон.

На рынке Днепра дефицит нормального цемента , я не про розницу. Поэтому дешевея пока не будет.
Vadim V
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Повідомлення Додано: Суб 07 вер, 2019 10:41

  Vadim V написав:
  zzzzzz написав:
  Vadim V написав:Бетон в газе.


Газ в цене цемента, цемент в цене бетона.
Вот меня и интересует влияние цены газа на конечный продукт - бетон.

На рынке Днепра дефицит нормального цемента , я не про розницу. Поэтому дешевея пока не будет.


Читал профильные ресурсы, заводские мощности загружены не более чем на 60%
К тому же в 1 полугодии строительство жилого жилья значительно подупало, пик был в 2017 году.
Живите своим умом!
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Повідомлення Додано: Суб 07 вер, 2019 10:43

  airmax78 написав:investorkiev Не хочу больше слышать про КРЖН. Свет клином на Киеве не сошелся.


Га га га, сошелся. Лондонский РЖН, Ньюйоркский РЖН намного дороже.

Так что покупайте что можете, на всю котлету+ отдолжите у всех родственников.

Это ваш, возможно последний, шанс!
investorkiev
 
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Повідомлення Додано: Суб 07 вер, 2019 10:46

  investorkiev написав:
  airmax78 написав:investorkiev Не хочу больше слышать про КРЖН. Свет клином на Киеве не сошелся.


Га га га, сошелся. Лондонский РЖН, Ньюйоркский РЖН намного дороже.

Так что покупайте что можете, на всю котлету+ отдолжите у всех родственников.

Это ваш, возможно последний, шанс!

ЦП 1700$ и будет дорожать, Воллстрит НЙ студия в 500sq.ft 2600$ и цены припадают ;) У Эйра никаких шансов на ЦП априори )))
stm
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Повідомлення Додано: Суб 07 вер, 2019 10:46

  airmax78 написав:investorkiev Не хочу больше слышать про КРЖН. Свет клином на Киеве не сошелся.

аренду платить - лендлордов кормить
plugatyrev
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Повідомлення Додано: Суб 07 вер, 2019 10:56

  plugatyrev написав:
  airmax78 написав:investorkiev Не хочу больше слышать про КРЖН. Свет клином на Киеве не сошелся.

аренду платить - лендлордов кормить


лучше кормить владельцев хрущей. там треху в норм месте за 500 дол снять можно, как и раньше :)
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Повідомлення Додано: Суб 07 вер, 2019 10:58

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Что за дом?Зображення

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