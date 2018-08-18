Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Суб 07 вер, 2019 11:04
Арбуз, 250 гривен килограмм.
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Оранжевый-хит сезона
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Додано: Суб 07 вер, 2019 11:07
investorkiev написав: airmax78 написав: investorkiev
Не хочу больше слышать про КРЖН. Свет клином на Киеве не сошелся.
Га га га, сошелся. Лондонский РЖН, Ньюйоркский РЖН намного дороже.
Так что покупайте что можете, на всю котлету+ отдолжите у всех родственников.
Это ваш, возможно последний, шанс!
Ну мы же все хорошо помним кто на этой ветке в последний раз так сделал и чем это закончилось?
airmax78
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Додано: Суб 07 вер, 2019 11:08
Оранжевый-хит сезона написав:
Что за дом?
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Мегалайн.
airmax78
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Додано: Суб 07 вер, 2019 11:08
Оранжевый-хит сезона
Тебя забанили на ЛУНе ?)))
ЖК Aston Hall
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Живите своим умом!
zzzzzz
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Додано: Суб 07 вер, 2019 11:14
Как он за последние 10 лет только не назывался.
airmax78
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Додано: Суб 07 вер, 2019 11:24
stm написав: investorkiev написав: airmax78 написав: investorkiev
Не хочу больше слышать про КРЖН. Свет клином на Киеве не сошелся.
Га га га, сошелся. Лондонский РЖН, Ньюйоркский РЖН намного дороже.
Так что покупайте что можете, на всю котлету+ отдолжите у всех родственников.
Это ваш, возможно последний, шанс!
ЦП 1700$ и будет дорожать, Воллстрит НЙ студия в 500sq.ft 2600$ и цены припадают
У Эйра никаких шансов на ЦП априори )))
Дайте пожалуста ссылку на продажу студии на Вол-стрит за 2600$/метр.
investorkiev
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Додано: Суб 07 вер, 2019 11:26
airmax78 написав: investorkiev написав: airmax78 написав: investorkiev
Не хочу больше слышать про КРЖН. Свет клином на Киеве не сошелся.
Га га га, сошелся. Лондонский РЖН, Ньюйоркский РЖН намного дороже.
Так что покупайте что можете, на всю котлету+ отдолжите у всех родственников.
Это ваш, возможно последний, шанс!
Ну мы же все хорошо помним кто на этой ветке в последний раз так сделал и чем это закончилось?
Напомните пожалуста
investorkiev
Повідомлень: 758
З нами з: 06.03.19
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Додано: Суб 07 вер, 2019 11:41
investorkiev написав: stm написав: investorkiev написав:
Га га га, сошелся. Лондонский РЖН, Ньюйоркский РЖН намного дороже.
Так что покупайте что можете, на всю котлету+ отдолжите у всех родственников.
Это ваш, возможно последний, шанс!
ЦП 1700$ и будет дорожать, Воллстрит НЙ студия в 500sq.ft 2600$ и цены припадают
У Эйра никаких шансов на ЦП априори )))
Дайте пожалуста ссылку на продажу студии на Вол-стрит за 2600$/метр.
Дайте ссылку на ЦП 1700 за метр
мы об аренде говорили )))
stm
Повідомлень: 1927
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