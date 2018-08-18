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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 1642164316441645>

Оцінюючи станом на сьогодні, рівень ваших доходів, порівняно з кінцем 2013:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.5 5 224
Підвищилися у доларовому еквіваленті більш як на 25%
32%
71
Підвищилися у доларовому еквіваленті менш ніж на 25%
6%
13
Вийшли/залишилися на рівні 2013 у доларовому еквіваленті
12%
27
Нижчі у доларовому еквіваленті - до 10%
6%
14
Нижчі у доларовому еквіваленті на 10 - 25%
7%
16
Нижчі у доларовому еквіваленті на 26 - 35%
6%
13
Нижчі у доларовому еквіваленті на 36 - 45%
5%
12
Нижчі у доларовому еквіваленті на 46 - 55%
7%
16
Нижчі у доларовому еквіваленті на 56 - 65%
4%
10
Нижчі у доларовому еквіваленті більш як на 65%
14%
32
Всього голосів : 224
Повідомлення Додано: Суб 07 вер, 2019 11:04

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Арбуз, 250 гривен килограмм.Зображення

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Оранжевый-хит сезона
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Повідомлення Додано: Суб 07 вер, 2019 11:07

  investorkiev написав:
  airmax78 написав:investorkiev Не хочу больше слышать про КРЖН. Свет клином на Киеве не сошелся.


Га га га, сошелся. Лондонский РЖН, Ньюйоркский РЖН намного дороже.

Так что покупайте что можете, на всю котлету+ отдолжите у всех родственников.

Это ваш, возможно последний, шанс!

Ну мы же все хорошо помним кто на этой ветке в последний раз так сделал и чем это закончилось?
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Суб 07 вер, 2019 11:08

  Оранжевый-хит сезона написав:Что за дом?

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Мегалайн.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Суб 07 вер, 2019 11:08

Оранжевый-хит сезона

Тебя забанили на ЛУНе ?)))
ЖК Aston Hall
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Живите своим умом!
zzzzzz
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Повідомлення Додано: Суб 07 вер, 2019 11:14

  zzzzzz написав:Оранжевый-хит сезона

Тебя забанили на ЛУНе ?)))
ЖК Aston Hall
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Как он за последние 10 лет только не назывался.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Суб 07 вер, 2019 11:18

  Оранжевый-хит сезона написав:Что за дом?Зображення

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ОДОРОБЛО тауэр :mrgreen:
plugatyrev
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Повідомлення Додано: Суб 07 вер, 2019 11:24

  stm написав:
  investorkiev написав:
  airmax78 написав:investorkiev Не хочу больше слышать про КРЖН. Свет клином на Киеве не сошелся.


Га га га, сошелся. Лондонский РЖН, Ньюйоркский РЖН намного дороже.

Так что покупайте что можете, на всю котлету+ отдолжите у всех родственников.

Это ваш, возможно последний, шанс!

ЦП 1700$ и будет дорожать, Воллстрит НЙ студия в 500sq.ft 2600$ и цены припадают ;) У Эйра никаких шансов на ЦП априори )))


Дайте пожалуста ссылку на продажу студии на Вол-стрит за 2600$/метр.
investorkiev
 
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Повідомлення Додано: Суб 07 вер, 2019 11:26

  airmax78 написав:
  investorkiev написав:
  airmax78 написав:investorkiev Не хочу больше слышать про КРЖН. Свет клином на Киеве не сошелся.


Га га га, сошелся. Лондонский РЖН, Ньюйоркский РЖН намного дороже.

Так что покупайте что можете, на всю котлету+ отдолжите у всех родственников.

Это ваш, возможно последний, шанс!

Ну мы же все хорошо помним кто на этой ветке в последний раз так сделал и чем это закончилось?


Напомните пожалуста
investorkiev
 
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Повідомлення Додано: Суб 07 вер, 2019 11:34

Оранжевый-хит сезона 17грн. сильно переплатили :roll:
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Повідомлення Додано: Суб 07 вер, 2019 11:41

  investorkiev написав:
  stm написав:
  investorkiev написав:Га га га, сошелся. Лондонский РЖН, Ньюйоркский РЖН намного дороже.

Так что покупайте что можете, на всю котлету+ отдолжите у всех родственников.

Это ваш, возможно последний, шанс!

ЦП 1700$ и будет дорожать, Воллстрит НЙ студия в 500sq.ft 2600$ и цены припадают ;) У Эйра никаких шансов на ЦП априори )))


Дайте пожалуста ссылку на продажу студии на Вол-стрит за 2600$/метр.

Дайте ссылку на ЦП 1700 за метр ;) мы об аренде говорили )))
stm
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