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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 1642164316441645

Оцінюючи станом на сьогодні, рівень ваших доходів, порівняно з кінцем 2013:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.5 5 224
Підвищилися у доларовому еквіваленті більш як на 25%
32%
71
Підвищилися у доларовому еквіваленті менш ніж на 25%
6%
13
Вийшли/залишилися на рівні 2013 у доларовому еквіваленті
12%
27
Нижчі у доларовому еквіваленті - до 10%
6%
14
Нижчі у доларовому еквіваленті на 10 - 25%
7%
16
Нижчі у доларовому еквіваленті на 26 - 35%
6%
13
Нижчі у доларовому еквіваленті на 36 - 45%
5%
12
Нижчі у доларовому еквіваленті на 46 - 55%
7%
16
Нижчі у доларовому еквіваленті на 56 - 65%
4%
10
Нижчі у доларовому еквіваленті більш як на 65%
14%
32
Всього голосів : 224
Повідомлення Додано: Суб 07 вер, 2019 11:43

  investorkiev написав:
  airmax78 написав:
  investorkiev написав:
Га га га, сошелся. Лондонский РЖН, Ньюйоркский РЖН намного дороже.

Так что покупайте что можете, на всю котлету+ отдолжите у всех родственников.

Это ваш, возможно последний, шанс!

Ну мы же все хорошо помним кто на этой ветке в последний раз так сделал и чем это закончилось?


Напомните пожалуста

Юра-теплотехник. Там все было саккумулировано: родовой капитал, займы у родственников и даже банковский кредит. Потому что "мы еще будем вспоминать те времена, когда могли себе позволить квартиру в Киеве в прицентральном районе".
airmax78
 
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