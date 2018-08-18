|
|
|
Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Суб 07 вер, 2019 11:43
investorkiev написав: airmax78 написав: investorkiev написав:
Га га га, сошелся. Лондонский РЖН, Ньюйоркский РЖН намного дороже.
Так что покупайте что можете, на всю котлету+ отдолжите у всех родственников.
Это ваш, возможно последний, шанс!
Ну мы же все хорошо помним кто на этой ветке в последний раз так сделал и чем это закончилось?
Напомните пожалуста
Юра-теплотехник. Там все было саккумулировано: родовой капитал, займы у родственников и даже банковский кредит. Потому что "мы еще будем вспоминать те времена, когда могли себе позволить квартиру в Киеве в прицентральном районе".
-
airmax78
-
-
- Повідомлень: 31421
- З нами з: 25.10.12
- Подякував: 810 раз.
- Подякували: 3659 раз.
-
- Профіль
-
1
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
|
Схожі теми
|
|16237
|2557913
|
|
|8
|7372
|
|
|455
|183115
|
|