Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
investorkiev написав: Га га га, сошелся. Лондонский РЖН, Ньюйоркский РЖН намного дороже.
Так что покупайте что можете, на всю котлету+ отдолжите у всех родственников.
Это ваш, возможно последний, шанс!
Ну мы же все хорошо помним кто на этой ветке в последний раз так сделал и чем это закончилось?
Напомните пожалуста
Юра-теплотехник. Там все было саккумулировано: родовой капитал, займы у родственников и даже банковский кредит. Потому что "мы еще будем вспоминать те времена, когда могли себе позволить квартиру в Киеве в прицентральном районе".
airmax78 написав: Вчера мне позвонили из Рыбальского, предлагали однухи в строящемся доме. Я сказал: "Спасибо. Не интересно.".
А мне звонили из банка убеждали что 2,75% годовых это хорошая ставка. Я попросил позвонить когда будет 12%
Мне вчера звонили с зарубежного номера, высвечивался Берлин. Отвечаю, спрашиваю, Вы действительно из Берлина звоните? Отвечают, что из Лондона, но через берлинский IP, чтоб с меня бабло не снималось. Хотели что то мне предложить, спрашиваю-что конкретно? говорите побыстрее, время рабочее или пришлите на Вайберю Отвечают: для начала хотим вам задать вопросы, чтоб понять подходите ли Вы нам. Ответил, что они мне не подходят. Отключился. Поддержал флеш моб: откажи звонившему
Я такой сердитый, потому что у меня нет жилья в собственности? https://www.youtube.com/watch?v=0JVzXhSj_8s
investorkiev написав:Очень выросли зарплаты. Не знаю, не могу обьяснить этот бурный рост.
очень просто: бюджет в гривне очень вырос, в том числе за счёт таможенных поступелний. Есть бюджетные или околоюбюджетные организации, которые отписывают себе премии, не стесняясь, десятками тысяч. Как пример: знакомый знакомых ( я его лично не знаю), работа связана с гос ТВ. Обязан подавать декларацию. За 2017 в среднем 35 тыс грязными, за 2018-70 тыс. ВТОРОЙ ПРИМЕР-ГОСИНСТИТУТ, бабульки 60+ лет с выслугами получают 20 тыс на руки, а молодёжь туда приходящая-не более 8. Молодёжь валит, бабульки тупят головой но рубят бабло. Вспомните Коболева, еще руководителя УЗ. Эти рубят миллионами,не думаю, что у подчиненных по 30 000. Думаю, там сотни тысяч с премиями. Прокурорские зарплаты, судейские. Добавьте таможенников, контрабандистов, и т.д. когда цены деньгам не знают, можно и Тетрис по 4000 брать
Я такой сердитый, потому что у меня нет жилья в собственности? https://www.youtube.com/watch?v=0JVzXhSj_8s