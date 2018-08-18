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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 1643164416451646>

Оцінюючи станом на сьогодні, рівень ваших доходів, порівняно з кінцем 2013:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.5 5 224
Підвищилися у доларовому еквіваленті більш як на 25%
32%
71
Підвищилися у доларовому еквіваленті менш ніж на 25%
6%
13
Вийшли/залишилися на рівні 2013 у доларовому еквіваленті
12%
27
Нижчі у доларовому еквіваленті - до 10%
6%
14
Нижчі у доларовому еквіваленті на 10 - 25%
7%
16
Нижчі у доларовому еквіваленті на 26 - 35%
6%
13
Нижчі у доларовому еквіваленті на 36 - 45%
5%
12
Нижчі у доларовому еквіваленті на 46 - 55%
7%
16
Нижчі у доларовому еквіваленті на 56 - 65%
4%
10
Нижчі у доларовому еквіваленті більш як на 65%
14%
32
Всього голосів : 224
Повідомлення Додано: Суб 07 вер, 2019 11:43

  investorkiev написав:
  airmax78 написав:
  investorkiev написав:
Га га га, сошелся. Лондонский РЖН, Ньюйоркский РЖН намного дороже.

Так что покупайте что можете, на всю котлету+ отдолжите у всех родственников.

Это ваш, возможно последний, шанс!

Ну мы же все хорошо помним кто на этой ветке в последний раз так сделал и чем это закончилось?


Напомните пожалуста

Юра-теплотехник. Там все было саккумулировано: родовой капитал, займы у родственников и даже банковский кредит. Потому что "мы еще будем вспоминать те времена, когда могли себе позволить квартиру в Киеве в прицентральном районе".
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Повідомлення Додано: Суб 07 вер, 2019 12:17

  stm написав:Дайте пожалуста ссылку на продажу студии на Вол-стрит за 2600$/метр.

Дайте ссылку на ЦП 1700 за метр ;) мы об аренде говорили )))

Риспект говорил что аренда в ЦП 1300$.

Ок, дайте ссылку на аренду студии на Вал стрит 500футов за 2600$.
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Повідомлення Додано: Суб 07 вер, 2019 12:19

  investorkiev написав:
  stm написав:Дайте пожалуста ссылку на продажу студии на Вол-стрит за 2600$/метр.

Дайте ссылку на ЦП 1700 за метр ;) мы об аренде говорили )))

Риспект говорил что аренда в ЦП 1300$.

Ок, дайте ссылку на аренду студии на Вал стрит 500футов за 2600$.

Вы реально думаете, что аренда в Нью Йорке и Киеве должна отличаться в 2-3-4 раза? Эти города находятся в разных измерениях и эпохах.
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Повідомлення Додано: Суб 07 вер, 2019 12:20

  investorkiev написав:
  stm написав:Дайте пожалуста ссылку на продажу студии на Вол-стрит за 2600$/метр.

Дайте ссылку на ЦП 1700 за метр ;) мы об аренде говорили )))

Риспект говорил что аренда в ЦП 1300$.

Ок, дайте ссылку на аренду студии на Вал стрит 500футов за 2600$.

https://www.zillow.com/b/90w-new-york-ny-5XjKnM/
Пойдет? Внизу список и цены
stm
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Повідомлення Додано: Суб 07 вер, 2019 12:21

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Кстати, кто-то поддержал мой флеш моб? Вчера мне позвонили из Рыбальского, предлагали однухи в строящемся доме. Я сказал: "Спасибо. Не интересно.".
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Повідомлення Додано: Суб 07 вер, 2019 12:29

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

airmax78 написав:Кстати, кто-то поддержал мой флеш моб? Вчера мне позвонили из Рыбальского, предлагали однухи в строящемся доме. Я сказал: "Спасибо. Не интересно.".
А мне звонили из банка убеждали что 2,75% годовых это хорошая ставка. Я попросил позвонить когда будет 12%

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Оранжевый-хит сезона
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Повідомлення Додано: Суб 07 вер, 2019 12:34

  stm написав:https://www.zillow.com/b/90w-new-york-ny-5XjKnM/
Пойдет? Внизу список и цены


нда уж.... зато это в районе Tribeca ))))

  airmax78 написав:Вы реально думаете, что аренда в Нью Йорке и Киеве должна отличаться в 2-3-4 раза? Эти города находятся в разных измерениях и эпохах.


я как раз и думал что аренда однушки там будет минимум 10куе, в 5 минутах пешком от финансового центра мира, где ворочают трилионами.

Да, без мебели и со скудным ремонтом, но всего 2700дол/мес??? Что за х№ня? Что, все долары из НЙ пришли в Киев?

Макс, жду ваших обьяснений, как такое может быть? признаюсь - я обескуражен.

Самый богатый центр самой богатой страны в мире - и задворки центра столицы самой бедной страны Европы - и разница всего в 2 раза? Треш и содомия!
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Повідомлення Додано: Суб 07 вер, 2019 13:24

  Оранжевый-хит сезона написав:
airmax78 написав: Вчера мне позвонили из Рыбальского, предлагали однухи в строящемся доме. Я сказал: "Спасибо. Не интересно.".
А мне звонили из банка убеждали что 2,75% годовых это хорошая ставка. Я попросил позвонить когда будет 12%

Мне вчера звонили с зарубежного номера, высвечивался Берлин. Отвечаю, спрашиваю, Вы действительно из Берлина звоните? Отвечают, что из Лондона, но через берлинский IP, чтоб с меня бабло не снималось. Хотели что то мне предложить, спрашиваю-что конкретно? говорите побыстрее, время рабочее или пришлите на Вайберю Отвечают: для начала хотим вам задать вопросы, чтоб понять подходите ли Вы нам. Ответил, что они мне не подходят. Отключился.
Поддержал флеш моб: откажи звонившему
Я такой сердитый, потому что у меня нет жилья в собственности?
https://www.youtube.com/watch?v=0JVzXhSj_8s
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Повідомлення Додано: Суб 07 вер, 2019 13:44

  investorkiev написав:
  stm написав:https://www.zillow.com/b/90w-new-york-ny-5XjKnM/
Пойдет? Внизу список и цены


нда уж.... зато это в районе Tribeca ))))

  airmax78 написав:Вы реально думаете, что аренда в Нью Йорке и Киеве должна отличаться в 2-3-4 раза? Эти города находятся в разных измерениях и эпохах.


я как раз и думал что аренда однушки там будет минимум 10куе, в 5 минутах пешком от финансового центра мира, где ворочают трилионами.

Да, без мебели и со скудным ремонтом, но всего 2700дол/мес??? Что за х№ня? Что, все долары из НЙ пришли в Киев?

Макс, жду ваших обьяснений, как такое может быть? признаюсь - я обескуражен.

Самый богатый центр самой богатой страны в мире - и задворки центра столицы самой бедной страны Европы - и разница всего в 2 раза? Треш и содомия!

В НЙ - свободный рынок. А содомия - это то, что происходит в Киеве. То, что арендодатели творят с арендаторами в столице одной из беднейших стран Европы. Арендодатели-содомиты, астанавитесь!
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Повідомлення Додано: Суб 07 вер, 2019 13:51

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  investorkiev написав:Очень выросли зарплаты.
Не знаю, не могу обьяснить этот бурный рост.

очень просто: бюджет в гривне очень вырос, в том числе за счёт таможенных поступелний. Есть бюджетные или околоюбюджетные организации, которые отписывают себе премии, не стесняясь, десятками тысяч.
Как пример: знакомый знакомых ( я его лично не знаю), работа связана с гос ТВ. Обязан подавать декларацию. За 2017 в среднем 35 тыс грязными, за 2018-70 тыс.
ВТОРОЙ ПРИМЕР-ГОСИНСТИТУТ, бабульки 60+ лет с выслугами получают 20 тыс на руки, а молодёжь туда приходящая-не более 8. Молодёжь валит, бабульки тупят головой но рубят бабло.
Вспомните Коболева, еще руководителя УЗ. Эти рубят миллионами,не думаю, что у подчиненных по 30 000. Думаю, там сотни тысяч с премиями. Прокурорские зарплаты, судейские. Добавьте таможенников, контрабандистов, и т.д.
когда цены деньгам не знают, можно и Тетрис по 4000 брать
Я такой сердитый, потому что у меня нет жилья в собственности?
https://www.youtube.com/watch?v=0JVzXhSj_8s
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