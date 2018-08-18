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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 1643164416451646

Оцінюючи станом на сьогодні, рівень ваших доходів, порівняно з кінцем 2013:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.5 5 224
Підвищилися у доларовому еквіваленті більш як на 25%
32%
71
Підвищилися у доларовому еквіваленті менш ніж на 25%
6%
13
Вийшли/залишилися на рівні 2013 у доларовому еквіваленті
12%
27
Нижчі у доларовому еквіваленті - до 10%
6%
14
Нижчі у доларовому еквіваленті на 10 - 25%
7%
16
Нижчі у доларовому еквіваленті на 26 - 35%
6%
13
Нижчі у доларовому еквіваленті на 36 - 45%
5%
12
Нижчі у доларовому еквіваленті на 46 - 55%
7%
16
Нижчі у доларовому еквіваленті на 56 - 65%
4%
10
Нижчі у доларовому еквіваленті більш як на 65%
14%
32
Всього голосів : 224
Повідомлення Додано: Суб 07 вер, 2019 13:52

  investorkiev написав:Вы прикалываетесь - 300 человек может создать всплеск на рынке аренды разве что Бердичева.
Киев не прочуствует даже 3000 внезапных понаехов.

Всплеск почувствует, к тому же кроме 300 депутатов, ещё 10 000 всяких советников и помощников подтягивается, по 30 на рыло, плюс правительство.
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Повідомлення Додано: Суб 07 вер, 2019 13:59

  zzzzzz написав:
  hume написав:
  zzzzzz написав:
Я тоже сначала подумал что это ливневка. Но фото я делал сегодня в 13:00 , дождей не было неделю, а что-то продолжает вытекать.

Ни для кого не секрет, что всякие уе... Ны подключаются к ним незаконно. Мойки например, со строек сливают муть всякую, а кто то и фекалии не брезгует подключить.

Угу, я об этом и подумал. Спасибо что подтвердили мою версию .

Вроде технологический фильтрационный слив киевводоканала.
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Повідомлення Додано: Суб 07 вер, 2019 14:01

  Serg-ik написав:
  investorkiev написав:Очень выросли зарплаты.
Не знаю, не могу обьяснить этот бурный рост.

очень просто: бюджет в гривне очень вырос, в том числе за счёт таможенных поступелний. Есть бюджетные или околоюбюджетные организации, которые отписывают себе премии, не стесняясь, десятками тысяч.
Как пример: знакомый знакомых ( я его лично не знаю), работа связана с гос ТВ. Обязан подавать декларацию. За 2017 в среднем 35 тыс грязными, за 2018-70 тыс.
ВТОРОЙ ПРИМЕР-ГОСИНСТИТУТ, бабульки 60+ лет с выслугами получают 20 тыс на руки, а молодёжь туда приходящая-не более 8. Молодёжь валит, бабульки тупят головой но рубят бабло.
Вспомните Коболева, еще руководителя УЗ. Эти рубят миллионами,не думаю, что у подчиненных по 30 000. Думаю, там сотни тысяч с премиями. Прокурорские зарплаты, судейские. Добавьте таможенников, контрабандистов, и т.д.
когда цены деньгам не знают, можно и Тетрис по 4000 брать

Серж, что делать будем? Я с Вами снова в одной лодке. Я не хочу чтобы зло победило.
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