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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Суб 07 вер, 2019 13:52
investorkiev написав:
Вы прикалываетесь - 300 человек может создать всплеск на рынке аренды разве что Бердичева.
Киев не прочуствует даже 3000 внезапных понаехов.
Всплеск почувствует, к тому же кроме 300 депутатов, ещё 10 000 всяких советников и помощников подтягивается, по 30 на рыло, плюс правительство.
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Додано: Суб 07 вер, 2019 13:59
zzzzzz написав: hume написав: zzzzzz написав:
Я тоже сначала подумал что это ливневка. Но фото я делал сегодня в 13:00 , дождей не было неделю, а что-то продолжает вытекать.
Ни для кого не секрет, что всякие уе... Ны подключаются к ним незаконно. Мойки например, со строек сливают муть всякую, а кто то и фекалии не брезгует подключить.
Угу, я об этом и подумал. Спасибо что подтвердили мою версию .
Вроде технологический фильтрационный слив киевводоканала.
Ut sementem feceris, ita et metes
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Додано: Суб 07 вер, 2019 14:01
Serg-ik написав: investorkiev написав:
Очень выросли зарплаты.
Не знаю, не могу обьяснить этот бурный рост.
очень просто: бюджет в гривне очень вырос, в том числе за счёт таможенных поступелний. Есть бюджетные или околоюбюджетные организации, которые отписывают себе премии, не стесняясь, десятками тысяч.
Как пример: знакомый знакомых ( я его лично не знаю), работа связана с гос ТВ. Обязан подавать декларацию. За 2017 в среднем 35 тыс грязными, за 2018-70 тыс.
ВТОРОЙ ПРИМЕР-ГОСИНСТИТУТ, бабульки 60+ лет с выслугами получают 20 тыс на руки, а молодёжь туда приходящая-не более 8. Молодёжь валит, бабульки тупят головой но рубят бабло.
Вспомните Коболева, еще руководителя УЗ. Эти рубят миллионами,не думаю, что у подчиненных по 30 000. Думаю, там сотни тысяч с премиями. Прокурорские зарплаты, судейские. Добавьте таможенников, контрабандистов, и т.д.
когда цены деньгам не знают, можно и Тетрис по 4000 брать
Серж, что делать будем? Я с Вами снова в одной лодке. Я не хочу чтобы зло победило.
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Додано: Суб 07 вер, 2019 14:08
airmax78 написав:
В НЙ - свободный рынок. А содомия - это то, что происходит в Киеве. То, что арендодатели творят с арендаторами в столице одной из беднейших стран Европы. Арендодатели-содомиты, астанавитесь!
Макс, походу по вашим рассказам это ВЫ содомируете своего лендлорда.
помните как вы пару лет писали, что если запустят ипотеку в гривне, то очередь к ОП КГС будет начинаться у Лавры, а цены - ту_зе_мун? я только не помню - вы в это время продавали старую прэлэсть или покупали новую?
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investorkiev
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Додано: Суб 07 вер, 2019 14:09
реально у меня депрессуха. покупать нечего, да и не хочется.
так чтобы распродавать все однушки - так тоже не хочется.
что же делать? скуууучно.... пичаль
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investorkiev
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Додано: Суб 07 вер, 2019 14:24
investorkiev написав:
реально у меня депрессуха. покупать нечего, да и не хочется.
так чтобы распродавать все однушки - так тоже не хочется.
что же делать? скуууучно.... пичаль
Узнайте у Респекта хороший отель в Майами, Вы просто устали )))
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stm
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Додано: Суб 07 вер, 2019 15:31
stm написав: investorkiev написав:
реально у меня депрессуха. покупать нечего, да и не хочется.
так чтобы распродавать все однушки - так тоже не хочется.
что же делать? скуууучно.... пичаль
Узнайте у Респекта хороший отель в Майами, Вы просто устали )))
там же ураган, уже 30 погибших, куда ехать?
Кстати интересно, если бы в Киеве был ураган/наводнение/землетрясение/извержение вулкана - повлияло ли бы это на общий уровень цен?
Убеждаюсь что нет.
Смотрю на это и понимаю - Киеву уже 1500 лет. Уже более полутора ТЫСЯЧЕЛЕТИЯ жилье в Киеве - это ценность. Похоже это вечная ценность. Типа унции золота. Тихая гавань для инвестиций. Философский камень, который обогащает целые династии лендлордов, превращая их квадратные метры в золото.
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investorkiev
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Додано: Суб 07 вер, 2019 15:40
investorkiev написав:
Смотрю на это и понимаю - Киеву уже 1500 лет. Уже более полутора ТЫСЯЧЕЛЕТИЯ жилье в Киеве - это ценность. Похоже это вечная ценность. Типа унции золота. Тихая гавань для инвестиций. Философский камень, который обогащает целые династии лендлордов, превращая их квадратные метры в золото.
В донецких школах, история совсем ни в каком виде не преподавалась?
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UA
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Додано: Суб 07 вер, 2019 15:41
Судя по всему Трибека собрался выйти в кэш: набивает цену на круши.
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airmax78
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Додано: Суб 07 вер, 2019 15:44
investorkiev написав: airmax78 написав:
В НЙ - свободный рынок. А содомия - это то, что происходит в Киеве. То, что арендодатели творят с арендаторами в столице одной из беднейших стран Европы. Арендодатели-содомиты, астанавитесь!
Макс, походу по вашим рассказам это ВЫ содомируете своего лендлорда.
помните как вы пару лет писали, что если запустят ипотеку в гривне, то очередь к ОП КГС будет начинаться у Лавры, а цены - ту_зе_мун? я только не помню - вы в это время продавали старую прэлэсть или покупали новую?
С лендлордом у меня все по взаимному согласию. А у вас все по принуждению. Хватит насиловать арендаторов!
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