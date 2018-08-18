investorkiev написав: Очень выросли зарплаты.

Не знаю, не могу обьяснить этот бурный рост. Очень выросли зарплаты.Не знаю, не могу обьяснить этот бурный рост.

очень просто: бюджет в гривне очень вырос, в том числе за счёт таможенных поступелний. Есть бюджетные или околоюбюджетные организации, которые отписывают себе премии, не стесняясь, десятками тысяч.Как пример: знакомый знакомых ( я его лично не знаю), работа связана с гос ТВ. Обязан подавать декларацию. За 2017 в среднем 35 тыс грязными, за 2018-70 тыс.ВТОРОЙ ПРИМЕР-ГОСИНСТИТУТ, бабульки 60+ лет с выслугами получают 20 тыс на руки, а молодёжь туда приходящая-не более 8. Молодёжь валит, бабульки тупят головой но рубят бабло.Вспомните Коболева, еще руководителя УЗ. Эти рубят миллионами,не думаю, что у подчиненных по 30 000. Думаю, там сотни тысяч с премиями. Прокурорские зарплаты, судейские. Добавьте таможенников, контрабандистов, и т.д.когда цены деньгам не знают, можно и Тетрис по 4000 брать