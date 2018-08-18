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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Суб 07 вер, 2019 15:47
airmax78 написав:
Судя по всему Трибека собрался выйти в кэш: набивает цену на круши.
так вот не могу понять - мы на пике или только у подножья и нас ждет долгий подьем к облакам.
А форумчане мне не могут подсказать.
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investorkiev
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Додано: Суб 07 вер, 2019 15:48
investorkiev написав: airmax78 написав:
Судя по всему Трибека собрался выйти в кэш: набивает цену на круши.
так вот не могу понять - мы на пике или только у подножья и нас ждет долгий подьем к облакам.
А форумчане мне не могут подсказать.
Респект же уже подсказал: в 7 раз. Нам расти еще в 7 раз.
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airmax78
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Додано: Суб 07 вер, 2019 15:54
Однозначно
Всім процвітання! крім упоротих неадекватів:-)
Всім процвітання!
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