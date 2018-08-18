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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Суб 07 вер, 2019 15:47
airmax78 написав:
Судя по всему Трибека собрался выйти в кэш: набивает цену на круши.
так вот не могу понять - мы на пике или только у подножья и нас ждет долгий подьем к облакам.
А форумчане мне не могут подсказать.
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investorkiev
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Додано: Суб 07 вер, 2019 15:48
investorkiev написав: airmax78 написав:
Судя по всему Трибека собрался выйти в кэш: набивает цену на круши.
так вот не могу понять - мы на пике или только у подножья и нас ждет долгий подьем к облакам.
А форумчане мне не могут подсказать.
Респект же уже подсказал: в 7 раз. Нам расти еще в 7 раз.
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airmax78
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Додано: Суб 07 вер, 2019 15:54
Однозначно
Всім процвітання! крім упоротих неадекватів:-)
Всім процвітання!
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Додано: Суб 07 вер, 2019 16:00
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UA
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Додано: Суб 07 вер, 2019 16:08
airmax78 написав:
Судя по всему Трибека собрался выйти в кэш: набивает цену на круши.
Право собственности до 3 лет + вторая и более продажа в году.
Жду подробностей.
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Додано: Суб 07 вер, 2019 16:10
UA написав: airmax78 написав:
Судя по всему Трибека собрался выйти в кэш: набивает цену на круши.
Право собственности до 3 лет + вторая и более продажа в году.
Жду подробностей.
Мне в отличае от «патриотов» не впадлу заплатить налог 5% при продаже, это даже не фактор принятия решения.
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investorkiev
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Додано: Суб 07 вер, 2019 16:11
UA написав: airmax78 написав:
Судя по всему Трибека собрался выйти в кэш: набивает цену на круши.
Право собственности до 3 лет + вторая и более продажа в году.
Жду подробностей.
Брала по 20, продасть по 40. 2 косяря не гріх віддати.
Всім процвітання! крім упоротих неадекватів:-)
Всім процвітання!
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Додано: Суб 07 вер, 2019 16:12
Нет, это прогресс.
Был когда в L.A - с удивлением наблюдал постройку деревянного небоскреба.
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investorkiev
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Додано: Суб 07 вер, 2019 16:21
investorkiev написав:
Нет, это прогресс.
Был когда в L.A - с удивлением наблюдал постройку деревянного небоскреба.
У меня нет преклонения перед иностранцами.
Зачем слепо перенимать американские глупости?
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UA
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Додано: Суб 07 вер, 2019 16:29
Первый написав: UA написав: airmax78 написав:
Судя по всему Трибека собрался выйти в кэш: набивает цену на круши.
Право собственности до 3 лет + вторая и более продажа в году.
Жду подробностей.
Брала по 20, продасть по 40. 2 косяря не гріх віддати.
Всім процвітання! крім упоротих неадекватів:-)
Как всегда интересны детали.
По совокупности там 8,5% набегает.
По 20 или по 23?
Цена ремонта?
Ожидание от инвестиции до первых арендаторов сколько - 3 года?
Продаст 40 за 32 кв. метра? По 1200 у.е метр. с потолками 2,46 метра?
Там вроде, рядом ДБК 4 строит, с отделкой и нормальными потолками.
Придется с ними конкурировать.
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UA
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