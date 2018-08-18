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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 1645164616471648

Оцінюючи станом на сьогодні, рівень ваших доходів, порівняно з кінцем 2013:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.5 5 224
Підвищилися у доларовому еквіваленті більш як на 25%
32%
71
Підвищилися у доларовому еквіваленті менш ніж на 25%
6%
13
Вийшли/залишилися на рівні 2013 у доларовому еквіваленті
12%
27
Нижчі у доларовому еквіваленті - до 10%
6%
14
Нижчі у доларовому еквіваленті на 10 - 25%
7%
16
Нижчі у доларовому еквіваленті на 26 - 35%
6%
13
Нижчі у доларовому еквіваленті на 36 - 45%
5%
12
Нижчі у доларовому еквіваленті на 46 - 55%
7%
16
Нижчі у доларовому еквіваленті на 56 - 65%
4%
10
Нижчі у доларовому еквіваленті більш як на 65%
14%
32
Всього голосів : 224
Повідомлення Додано: Суб 07 вер, 2019 16:48

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

UA написав:
  Первый написав:
UA написав:[quote="4741804:airmax78"]Судя по всему Трибека собрался выйти в кэш: набивает цену на круши.

Право собственности до 3 лет + вторая и более продажа в году.
Жду подробностей.
Брала по 20, продасть по 40. 2 косяря не гріх віддати.

Всім процвітання! крім упоротих неадекватів:-)

Как всегда интересны детали.
По совокупности там 8,5% набегает.
По 20 или по 23?
Цена ремонта?
Ожидание от инвестиции до первых арендаторов сколько - 3 года?
Продаст 40 за 32 кв. метра? По 1200 у.е метр. с потолками 2,46 метра?
Там вроде, рядом ДБК 4 строит, с отделкой и нормальными потолками.
Придется с ними конкурировать.[/quote]

Я відписувався. По 40кету в панелі оркади знайомі продавали на початку літа. Декілька квартир. Експозиція +- тиждень. Тому ціна думаю реальна. Решту рахуйте самі.


Всім процвітання! крім упоротих неадекватів:-)
Всім процвітання!
Первый
 
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Повідомлення Додано: Суб 07 вер, 2019 16:56

  Первый написав:Я відписувався. По 40кету в панелі оркади знайомі продавали на початку літа. Декілька квартир. Експозиція +- тиждень. Тому ціна думаю реальна. Решту рахуйте самі.

Панель Оркады 38 кв. метров? Потолки 2,75?
700 метров и 2 -3 км от тубы Энергии и БСА это две большие разницы.
ПС. Уверен, Трайбека будет оперативно и правдиво информировать нас, о ситуации в эконом сегменте ПОХа.
UA
 
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