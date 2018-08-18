UA написав:Брала по 20, продасть по 40. 2 косяря не гріх віддати.
Всім процвітання! крім упоротих неадекватів:-)
Как всегда интересны детали.
По совокупности там 8,5% набегает.
По 20 или по 23?
Цена ремонта?
Ожидание от инвестиции до первых арендаторов сколько - 3 года?
Продаст 40 за 32 кв. метра? По 1200 у.е метр. с потолками 2,46 метра?
Там вроде, рядом ДБК 4 строит, с отделкой и нормальными потолками.
Придется с ними конкурировать.[/quote]
Я відписувався. По 40кету в панелі оркади знайомі продавали на початку літа. Декілька квартир. Експозиція +- тиждень. Тому ціна думаю реальна. Решту рахуйте самі.
Всім процвітання! крім упоротих неадекватів:-)