Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
UA написав:[quote="4741804:airmax78"]Судя по всему Трибека собрался выйти в кэш: набивает цену на круши.
Право собственности до 3 лет + вторая и более продажа в году. Жду подробностей.
Брала по 20, продасть по 40. 2 косяря не гріх віддати.
Всім процвітання! крім упоротих неадекватів:-)
Как всегда интересны детали. По совокупности там 8,5% набегает. По 20 или по 23? Цена ремонта? Ожидание от инвестиции до первых арендаторов сколько - 3 года? Продаст 40 за 32 кв. метра? По 1200 у.е метр. с потолками 2,46 метра? Там вроде, рядом ДБК 4 строит, с отделкой и нормальными потолками. Придется с ними конкурировать.[/quote]
Я відписувався. По 40кету в панелі оркади знайомі продавали на початку літа. Декілька квартир. Експозиція +- тиждень. Тому ціна думаю реальна. Решту рахуйте самі.
Первый написав:Я відписувався. По 40кету в панелі оркади знайомі продавали на початку літа. Декілька квартир. Експозиція +- тиждень. Тому ціна думаю реальна. Решту рахуйте самі.
Панель Оркады 38 кв. метров? Потолки 2,75? 700 метров и 2 -3 км от тубы Энергии и БСА это две большие разницы. ПС. Уверен, Трайбека будет оперативно и правдиво информировать нас, о ситуации в эконом сегменте ПОХа.
Первый написав:Я відписувався. По 40кету в панелі оркади знайомі продавали на початку літа. Декілька квартир. Експозиція +- тиждень. Тому ціна думаю реальна. Решту рахуйте самі.
Панель Оркады 38 кв. метров? Потолки 2,75? 700 метров и 2 -3 км от тубы Энергии и БСА это две большие разницы. ПС. Уверен, Трайбека будет оперативно и правдиво информировать нас, о ситуации в эконом сегменте ПОХа.
36. Хз. Думаю 2.7. Панель та від якої місцеві поціновувачі совка плюються.
investorkiev написав:Очень выросли зарплаты. Не знаю, не могу обьяснить этот бурный рост.
очень просто: бюджет в гривне очень вырос, в том числе за счёт таможенных поступелний. Есть бюджетные или околоюбюджетные организации, которые отписывают себе премии, не стесняясь, десятками тысяч. Как пример: знакомый знакомых ( я его лично не знаю), работа связана с гос ТВ. Обязан подавать декларацию. За 2017 в среднем 35 тыс грязными, за 2018-70 тыс. ВТОРОЙ ПРИМЕР-ГОСИНСТИТУТ, бабульки 60+ лет с выслугами получают 20 тыс на руки, а молодёжь туда приходящая-не более 8. Молодёжь валит, бабульки тупят головой но рубят бабло. Вспомните Коболева, еще руководителя УЗ. Эти рубят миллионами,не думаю, что у подчиненных по 30 000. Думаю, там сотни тысяч с премиями. Прокурорские зарплаты, судейские. Добавьте таможенников, контрабандистов, и т.д. когда цены деньгам не знают, можно и Тетрис по 4000 брать
Серж, что делать будем? Я с Вами снова в одной лодке. Я не хочу чтобы зло победило.