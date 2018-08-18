Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Нед 08 вер, 2019 07:55
Скоро на Рыбальском, Арсенале и Теличке:
https://youtu.be/Njvd6qixgkk
airmax78
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Додано: Нед 08 вер, 2019 09:15
так що з там всі замовкли з ринком землі???
я скинув РЕАЛЬНУ ЦІНУ 8 ГЕКТАРІВ з маєтком недалеко від столиці:) всього 20000у.е і то не беруть
Васенька
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Додано: Нед 08 вер, 2019 09:28
Васенька написав:
так що з там всі замовкли з ринком землі???
я скинув РЕАЛЬНУ ЦІНУ 8 ГЕКТАРІВ з маєтком недалеко від столиці:) всього 20000у.е
і то не беруть
Да, странно. Видимо ожидают кризиса.
airmax78
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Додано: Нед 08 вер, 2019 09:32
airmax78 написав: Васенька написав:
так що з там всі замовкли з ринком землі???
я скинув РЕАЛЬНУ ЦІНУ 8 ГЕКТАРІВ з маєтком недалеко від столиці:) всього 20000у.е
і то не беруть
Да, странно. Видимо ожидают кризиса.
а це взагалі жирок
3 поверхи 270м2 + земля + ремонт і комунікації і тисяч за 5-6 віддадуть
https://www.olx.ua/obyavlenie/prodam-do ... vbmZ4.html
а до Києва всього 1.5 години машинкою їхати
Васенька
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