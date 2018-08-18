Додано: Нед 08 вер, 2019 09:43

Ребята, есть три фактора дорожая:



1) мир на Донбасе (говорят вчера сделан серьезный шаг к этому) - соответственно куча денег в экономику на восстановление и доверие инвесторов



2) открытый рынок земли - соответственно куча обезземеленных крестьян и куча денег у них на руках. Лично знаю телочку, которая понаехала в Киев и снимает однушку, а у самой в селе 8 га земли (паи по наследству достались). Если она получит за эту землю реальные бабки + кредит/накопления/отдолжит = хата в Киеве, это 100%, и таких тысячи если не миллионы.



3) остановка строек, банкротство ряда застройщиков. Значит снижение доверия к котлованам и, самое главное - снижение предложения.



Итак, все эти 3 фактора сойдутся в одной точке - скорее всего осенью 2020, примерно через год.



Если к тому времени ЗЕ запустит ипотеку под 12%, то цены будут как в Лондоне.



Запомните этот твит (с).



Впервые за долгие годы появилось много факторов, работающих четко на дорожай.