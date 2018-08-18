RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Персональні Фінанси
/
Ринок нерухомості
/
Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 16471648164916501651>

Оцінюючи станом на сьогодні, рівень ваших доходів, порівняно з кінцем 2013:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.5 5 224
Підвищилися у доларовому еквіваленті більш як на 25%
32%
71
Підвищилися у доларовому еквіваленті менш ніж на 25%
6%
13
Вийшли/залишилися на рівні 2013 у доларовому еквіваленті
12%
27
Нижчі у доларовому еквіваленті - до 10%
6%
14
Нижчі у доларовому еквіваленті на 10 - 25%
7%
16
Нижчі у доларовому еквіваленті на 26 - 35%
6%
13
Нижчі у доларовому еквіваленті на 36 - 45%
5%
12
Нижчі у доларовому еквіваленті на 46 - 55%
7%
16
Нижчі у доларовому еквіваленті на 56 - 65%
4%
10
Нижчі у доларовому еквіваленті більш як на 65%
14%
32
Всього голосів : 224
Повідомлення Додано: Нед 08 вер, 2019 07:55

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Скоро на Рыбальском, Арсенале и Теличке:
https://youtu.be/Njvd6qixgkk
airmax78
 
Повідомлень: 31438
З нами з: 25.10.12
Подякував: 810 раз.
Подякували: 3660 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Нед 08 вер, 2019 09:15

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

так що з там всі замовкли з ринком землі???
я скинув РЕАЛЬНУ ЦІНУ 8 ГЕКТАРІВ з маєтком недалеко від столиці:) всього 20000у.е
і то не беруть
Васенька
 
Повідомлень: 652
З нами з: 20.10.16
Подякував: 11 раз.
Подякували: 15 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 08 вер, 2019 09:28

  Васенька написав:так що з там всі замовкли з ринком землі???
я скинув РЕАЛЬНУ ЦІНУ 8 ГЕКТАРІВ з маєтком недалеко від столиці:) всього 20000у.е
і то не беруть

Да, странно. Видимо ожидают кризиса.
airmax78
 
Повідомлень: 31438
З нами з: 25.10.12
Подякував: 810 раз.
Подякували: 3660 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Нед 08 вер, 2019 09:32

  airmax78 написав:
  Васенька написав:так що з там всі замовкли з ринком землі???
я скинув РЕАЛЬНУ ЦІНУ 8 ГЕКТАРІВ з маєтком недалеко від столиці:) всього 20000у.е
і то не беруть

Да, странно. Видимо ожидают кризиса.

а це взагалі жирок :)
3 поверхи 270м2 + земля + ремонт і комунікації і тисяч за 5-6 віддадуть
https://www.olx.ua/obyavlenie/prodam-do ... vbmZ4.html
а до Києва всього 1.5 години машинкою їхати :mrgreen:
Васенька
 
Повідомлень: 652
З нами з: 20.10.16
Подякував: 11 раз.
Подякували: 15 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 08 вер, 2019 09:33

  airmax78 написав:
  Васенька написав:так що з там всі замовкли з ринком землі???
я скинув РЕАЛЬНУ ЦІНУ 8 ГЕКТАРІВ з маєтком недалеко від столиці:) всього 20000у.е
і то не беруть

Да, странно. Видимо ожидают кризиса.

Тока ожидать тогда надо в золоте и серебре. А то можно и кризиса доллара дождаться.
hxbbgaf
 
Повідомлень: 20794
З нами з: 24.08.09
Подякував: 1286 раз.
Подякували: 2053 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 08 вер, 2019 09:41

  change_pm написав:
  airmax78 написав:Серж, что делать будем? Я с Вами снова в одной лодке. Я не хочу чтобы зло победило.

Ребята, пора делать флешмоб - пора валить :)

надо только определиться кого валить, поскольку патроны в любом случае закончатся.
Я такой сердитый, потому что у меня нет жилья в собственности?
https://www.youtube.com/watch?v=0JVzXhSj_8s
Serg-ik
1
 
Повідомлень: 9579
З нами з: 10.06.11
Подякував: 171 раз.
Подякували: 829 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 08 вер, 2019 09:43

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Ребята, есть три фактора дорожая:

1) мир на Донбасе (говорят вчера сделан серьезный шаг к этому) - соответственно куча денег в экономику на восстановление и доверие инвесторов

2) открытый рынок земли - соответственно куча обезземеленных крестьян и куча денег у них на руках. Лично знаю телочку, которая понаехала в Киев и снимает однушку, а у самой в селе 8 га земли (паи по наследству достались). Если она получит за эту землю реальные бабки + кредит/накопления/отдолжит = хата в Киеве, это 100%, и таких тысячи если не миллионы.

3) остановка строек, банкротство ряда застройщиков. Значит снижение доверия к котлованам и, самое главное - снижение предложения.

Итак, все эти 3 фактора сойдутся в одной точке - скорее всего осенью 2020, примерно через год.

Если к тому времени ЗЕ запустит ипотеку под 12%, то цены будут как в Лондоне.

Запомните этот твит (с).

Впервые за долгие годы появилось много факторов, работающих четко на дорожай.
investorkiev
 
Повідомлень: 771
З нами з: 06.03.19
Подякував: 26 раз.
Подякували: 139 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 08 вер, 2019 09:48

  investorkiev написав:Ребята, есть три фактора дорожая:

1) мир на Донбасе (говорят вчера сделан серьезный шаг к этому) - соответственно куча денег в экономику на восстановление и доверие инвесторов

2) открытый рынок земли - соответственно куча обезземеленных крестьян и куча денег у них на руках. Лично знаю телочку, которая понаехала в Киев и снимает однушку, а у самой в селе 8 га земли (паи по наследству достались). Если она получит за эту землю реальные бабки + кредит/накопления/отдолжит = хата в Киеве, это 100%, и таких тысячи если не миллионы.

3) остановка строек, банкротство ряда застройщиков. Значит снижение доверия к котлованам и, самое главное - снижение предложения.

Итак, все эти 3 фактора сойдутся в одной точке - скорее всего осенью 2020, примерно через год.

Если к тому времени ЗЕ запустит ипотеку под 12%, то цены будут как в Лондоне.

Запомните этот твит (с).

Впервые за долгие годы появилось много факторов, работающих четко на дорожай.

наташа!
тут 20000у.е просять за маєток з єврорементом і ВІСІМ ГЕКТАРІВ землі недалеко від Києва https://www.olx.ua/obyavlenie/prodaetsy ... DD1Mm.html
а ціна звичайного паю в пару гектар напевно не дорожче нового айфона 8)
Васенька
 
Повідомлень: 652
З нами з: 20.10.16
Подякував: 11 раз.
Подякували: 15 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 08 вер, 2019 09:56

  Васенька написав:
  airmax78 написав:
  Васенька написав:так що з там всі замовкли з ринком землі???
я скинув РЕАЛЬНУ ЦІНУ 8 ГЕКТАРІВ з маєтком недалеко від столиці:) всього 20000у.е
і то не беруть

Да, странно. Видимо ожидают кризиса.

а це взагалі жирок :)
3 поверхи 270м2 + земля + ремонт і комунікації і тисяч за 5-6 віддадуть
https://www.olx.ua/obyavlenie/prodam-do ... vbmZ4.html
а до Києва всього 1.5 години машинкою їхати :mrgreen:

Да, очень странно что не берут. Всего 1.5 часа автомобилем ехать... Вообще народ разбаловался - хотят маеток с 6 сотками прямо в Мариинском парке. На меньшее, видимо, не согласны.
airmax78
 
Повідомлень: 31438
З нами з: 25.10.12
Подякував: 810 раз.
Подякували: 3660 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Нед 08 вер, 2019 09:58

  investorkiev написав:Ребята, есть три фактора дорожая:

1) мир на Донбасе (говорят вчера сделан серьезный шаг к этому) - соответственно куча денег в экономику на восстановление и доверие инвесторов

2) открытый рынок земли - соответственно куча обезземеленных крестьян и куча денег у них на руках. Лично знаю телочку, которая понаехала в Киев и снимает однушку, а у самой в селе 8 га земли (паи по наследству достались). Если она получит за эту землю реальные бабки + кредит/накопления/отдолжит = хата в Киеве, это 100%, и таких тысячи если не миллионы.

3) остановка строек, банкротство ряда застройщиков. Значит снижение доверия к котлованам и, самое главное - снижение предложения.

Итак, все эти 3 фактора сойдутся в одной точке - скорее всего осенью 2020, примерно через год.

Если к тому времени ЗЕ запустит ипотеку под 12%, то цены будут как в Лондоне.

Запомните этот твит (с).

Впервые за долгие годы появилось много факторов, работающих четко на дорожай.

Странно, конечно, что при таком количестве факторов дорожая стройки замораживаются.
airmax78
 
Повідомлень: 31438
З нами з: 25.10.12
Подякував: 810 раз.
Подякували: 3660 раз.
 
Профіль
1
  #<1 ... 16471648164916501651>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: zzzzzz і 2 гостей
Модератори: Faceless, ТупУм, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм 1 ... 1622, 1623, 1624
rjkz » П'ят 16 сер, 2013 18:52
16239 2559112
Переглянути останнє повідомлення
Нед 08 вер, 2019 00:07
investorkiev
Как выгоднее всего купить жилье?
zinchenko_darya » Суб 18 сер, 2018 16:28
8 7387
Переглянути останнє повідомлення
Суб 17 сер, 2019 14:41
lol8060
Где лучше купить квартиру - пригород или хрущ в Киеве 1 ... 44, 45, 46
Anonymous » Нед 15 тра, 2011 03:06
455 183141
Переглянути останнє повідомлення
Нед 31 бер, 2019 20:41
zapola

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Рынок ОВГЗ (1069)
08.09.2019 12:31
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.