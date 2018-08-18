Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
1) мир на Донбасе (говорят вчера сделан серьезный шаг к этому) - соответственно куча денег в экономику на восстановление и доверие инвесторов
2) открытый рынок земли - соответственно куча обезземеленных крестьян и куча денег у них на руках. Лично знаю телочку, которая понаехала в Киев и снимает однушку, а у самой в селе 8 га земли (паи по наследству достались). Если она получит за эту землю реальные бабки + кредит/накопления/отдолжит = хата в Киеве, это 100%, и таких тысячи если не миллионы.
3) остановка строек, банкротство ряда застройщиков. Значит снижение доверия к котлованам и, самое главное - снижение предложения.
Итак, все эти 3 фактора сойдутся в одной точке - скорее всего осенью 2020, примерно через год.
Если к тому времени ЗЕ запустит ипотеку под 12%, то цены будут как в Лондоне.
Запомните этот твит (с).
Впервые за долгие годы появилось много факторов, работающих четко на дорожай.
investorkiev написав:Ребята, есть три фактора дорожая:
1) мир на Донбасе (говорят вчера сделан серьезный шаг к этому) - соответственно куча денег в экономику на восстановление и доверие инвесторов
2) открытый рынок земли - соответственно куча обезземеленных крестьян и куча денег у них на руках. Лично знаю телочку, которая понаехала в Киев и снимает однушку, а у самой в селе 8 га земли (паи по наследству достались). Если она получит за эту землю реальные бабки + кредит/накопления/отдолжит = хата в Киеве, это 100%, и таких тысячи если не миллионы.
3) остановка строек, банкротство ряда застройщиков. Значит снижение доверия к котлованам и, самое главное - снижение предложения.
Итак, все эти 3 фактора сойдутся в одной точке - скорее всего осенью 2020, примерно через год.
Если к тому времени ЗЕ запустит ипотеку под 12%, то цены будут как в Лондоне.
Запомните этот твит (с).
Впервые за долгие годы появилось много факторов, работающих четко на дорожай.
investorkiev написав:Ребята, есть три фактора дорожая:
1) мир на Донбасе (говорят вчера сделан серьезный шаг к этому) - соответственно куча денег в экономику на восстановление и доверие инвесторов
2) открытый рынок земли - соответственно куча обезземеленных крестьян и куча денег у них на руках. Лично знаю телочку, которая понаехала в Киев и снимает однушку, а у самой в селе 8 га земли (паи по наследству достались). Если она получит за эту землю реальные бабки + кредит/накопления/отдолжит = хата в Киеве, это 100%, и таких тысячи если не миллионы.
3) остановка строек, банкротство ряда застройщиков. Значит снижение доверия к котлованам и, самое главное - снижение предложения.
Итак, все эти 3 фактора сойдутся в одной точке - скорее всего осенью 2020, примерно через год.
Если к тому времени ЗЕ запустит ипотеку под 12%, то цены будут как в Лондоне.
Запомните этот твит (с).
Впервые за долгие годы появилось много факторов, работающих четко на дорожай.
Странно, конечно, что при таком количестве факторов дорожая стройки замораживаются.