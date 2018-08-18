Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
investorkiev написав:Ребята, есть три фактора дорожая:
1) мир на Донбасе (говорят вчера сделан серьезный шаг к этому) - соответственно куча денег в экономику на восстановление и доверие инвесторов
2) открытый рынок земли - соответственно куча обезземеленных крестьян и куча денег у них на руках. Лично знаю телочку, которая понаехала в Киев и снимает однушку, а у самой в селе 8 га земли (паи по наследству достались). Если она получит за эту землю реальные бабки + кредит/накопления/отдолжит = хата в Киеве, это 100%, и таких тысячи если не миллионы.
3) остановка строек, банкротство ряда застройщиков. Значит снижение доверия к котлованам и, самое главное - снижение предложения.
Итак, все эти 3 фактора сойдутся в одной точке - скорее всего осенью 2020, примерно через год.
Если к тому времени ЗЕ запустит ипотеку под 12%, то цены будут как в Лондоне.
Запомните этот твит (с).
Впервые за долгие годы появилось много факторов, работающих четко на дорожай.
Странно, конечно, что при таком количестве факторов дорожая стройки замораживаются.
Стройки - это инертный процесс. Замораживаются они уже год, и дальше будут. А цены скакнут в момент, момент пересечения вышеуказанных факторов - это вопрос месяцев, может полугода.
Естественно, когда цены приблизятся к Лондонским (это примерно 300’000 £ за студию возле метро) то прийдут новые застройщики, подостраивают долгострои, но это займет время. Так что будет окно возможностей, большое окно - пару лет, когда обладатель 2-3 наследных хрущей будет недосягаемым богачом для всех безхатченков, даже работающих на ТОП-позициях и зарабатывающих по 10-20куе/мес. А зарплаты вырастут до такого размера - потому что работникам нужно будет платить аренду, а она, как вы понимаете будет не 500$/мес, а НА ПОРЯДОК больше.
airmax78 написав:Странно, конечно, что при таком количестве факторов дорожая стройки замораживаются.
Стройки - это инертный процесс. Замораживаются они уже год, и дальше будут. А цены скакнут в момент, момент пересечения вышеуказанных факторов - это вопрос месяцев, может полугода.
Естественно, когда цены приблизятся к Лондонским (это примерно 300’000 £ за студию возле метро) то прийдут новые застройщики, подостраивают долгострои, но это займет время. Так что будет окно возможностей, большое окно - пару лет, когда обладатель 2-3 наследных хрущей будет недосягаемым богачом для всех безхатченков, даже работающих на ТОП-позициях и зарабатывающих по 10-20куе/мес. А зарплаты вырастут до такого размера - потому что работникам нужно будет платить аренду, а она, как вы понимаете будет не 500$/мес, а НА ПОРЯДОК больше.
Есть стойкое ощущение, что вот так оно все и будет. Особенно в части зарплат.
А шо робити якщо хочу після роботи продавцем в атб не хочу місити гомно, і свиней кормити, а хочу пити пиво на лавочці?
ти прищавий порохоотсос на зарплаті відповідати такому немає смислу...
Вась,я бачу що Ти сурйозний хлопець. Порекомендуй. Плз. Шо робити якщо не має куди комбайн поставити і ясно що урожай з 8 га не вистачить грошей навіть на колеса до нього. А якщо пива хочеться і на свиней погано реагує манікюр у дружини? Може краще гостишку на борщазі під ремонт?
Востаннє редагувалось Первый в Нед 08 вер, 2019 10:21, всього редагувалось 1 раз.
Глава парламентського комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев зареєстрував у Верховній Раді законопроект №1232 щодо податкової амністії.
Документом встановлюється визначення поняття «спеціальне декларування», під яким розуміється режим звільнення платників податків - фізосіб від юридичної відповідальності за порушення податкового законодавства України, що мали місце в період до 31 грудня 2018 року включно, за умови подальшої сплати податкових зобов’язань, в порядку, строки і розмірах, передбачених цим законопроектом.
Водночас спеціальне декларування не застосовуватиметься до податкових агентів, доходів (активів), отриманих злочинним шляхом, корупційних, або пов’язаних з ними, правопорушень та до доходів, які були виявлені за результатами податкової перевірки контролюючими органами.
Скористатися спеціальним декларуванням можуть фізичні особи - резиденти, в тому числі самозайняті особи, а також фізичні особи, які не є резидентами України, але які були резидентами на момент отримання (набуття) об’єктів декларування, і які відповідно до цього Кодексу є чи були платниками податків (надалі - декларант), стосовно:
а) доходів, майна або інших активів, отриманих (набутих) в Україні, і які підлягають чи підлягали в момент їх отримання (набуття) оподаткуванню в Україні, б) доходів, майна або інших активів, отриманих (набутих) такою фізичною особою з джерел походження за межами України, і які підлягають чи підлягали в момент їх отримання (набуття) оподаткуванню в Україні відповідно до положень цього Кодексу чи міжнародного договору, згода на обов`язковість якого надана Верховною Радою України.
В спеціальній декларації не зазначається інформація про джерела походження чи набуття об`єктів декларування.
До спеціальної декларації декларант зобов’язаний додати копії документів, що підтверджують вартість об`єктів декларування.
Згідно із пояснювальною запискою до законопроекту, щоб скористатися правом на спеціальне декларування платники податків будуть зобов’язані подати Спеціальну декларацію з 1 січня по 31 березня 2020 року та сплатити податкові зобов’язання з прихованих доходів (активів) у розмірі:
- 5 відсотків - для валютних цінностей, рухомого та нерухомого майна, цінних паперів, часток (паїв) у майні юридичних осіб, майнових прав на об’єкти інтелектуальної власності та/або фінансових інструментів;
- 10 відсотків - для усіх інших майнових прав;
- 2,5 відсотків - для активів, за рахунок яких відбулося придбання Декларантом облігацій внутрішньої державної позики, випущених Національним банком України.
Окрім того, перед подання Спеціальної декларації щодо грошових коштів, банківських металів та інших валютних цінностей, платник податків (Декларант) повинен буде розмістити такі активи на рахунках у фінансових установах України, які мають зберігатися на таких рахунках не менше 365 календарних днів, що слідують за 31 березням 2020 року.
Водночас це правило не поширюється на випадки використання з метою інвестування таких валютних цінностей у будь-який інший актив, розташований (зареєстрований) на території України та/або з метою придбання декларантом за їх рахунок облігацій внутрішньої державної позики, випущених Національним банком України та номінованих в іноземній валюті у порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України.
Протягом 90 днів після 31 березня 2020 року контролюючі органи можуть провести експертну оцінку активів, заявлених в Спеціалізованій декларації, визначивши суму податкового зобов’язання на підставі такої оцінки та шляхом складання відповідного податкового повідомлення-рішення, яке може бути оскаржене у загальному порядку, передбаченому статтею 56 Податкового кодексу України.
Інформація, отримана контролюючими органами в результаті застосування до платників спеціального декларування, є конфіденційною та не може бути розголошена без письмової згоди Декларанта.
Окрім того, доходи на суму 100 000 гривень:
- вважатимуться підтвердженими без подання Спеціалізованої декларації - вважатимуться амністованими без будь-яких додаткових умов; - сплата податків за ними не вимагатиметься; - податкові перевірки щодо джерел отримання не поводитимуться.