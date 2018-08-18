investorkiev написав:
Если к тому времени ЗЕ запустит ипотеку под 12%, то цены будут как в Лондоне.
Запомните этот твит (с).
Впервые за долгие годы появилось много факторов, работающих четко на дорожай.
Глава ОП гуляет на свадьбе смотрящего за рейдерством в Минюсте.
Глава СБУ носит подарки на день рождения Суркиса .
Жити по новому
Великий "реформатор" Аваков остался на должности.
Новые абличчяяя )))
В голове ничего не щелкает ?
П.С. Поржал с поста Дубилета как он предлагает боротся с незаконным регистраторами - теперь будут бесплатные СМСки приходить
Вот когда игральные салоны исчезнут возле каждой станции метро, и пару десятков жирных коррумпантов окажутся за решеткой тогда и можно говорить о каких-то реформах.
Вся эта "диджитализация" при текущем уровне коррупции - это профанация.