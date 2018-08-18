RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Персональні Фінанси
/
Ринок нерухомості
/
Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 1648164916501651

Оцінюючи станом на сьогодні, рівень ваших доходів, порівняно з кінцем 2013:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.5 5 224
Підвищилися у доларовому еквіваленті більш як на 25%
32%
71
Підвищилися у доларовому еквіваленті менш ніж на 25%
6%
13
Вийшли/залишилися на рівні 2013 у доларовому еквіваленті
12%
27
Нижчі у доларовому еквіваленті - до 10%
6%
14
Нижчі у доларовому еквіваленті на 10 - 25%
7%
16
Нижчі у доларовому еквіваленті на 26 - 35%
6%
13
Нижчі у доларовому еквіваленті на 36 - 45%
5%
12
Нижчі у доларовому еквіваленті на 46 - 55%
7%
16
Нижчі у доларовому еквіваленті на 56 - 65%
4%
10
Нижчі у доларовому еквіваленті більш як на 65%
14%
32
Всього голосів : 224
Повідомлення Додано: Нед 08 вер, 2019 10:29

  plugatyrev написав:
  Васенька написав:доречі тут багато срача про ринок землі.
ось маєток 150м2 в 180км от Києва з єврорементом та 8!!! ВІСІМ ГЕКТАР ЗЕМЛІ
всього за 20000 зелені
https://www.olx.ua/obyavlenie/prodaetsy ... DD1Mm.html

тож біля самої Лохвиці !!! :mrgreen:

головна ЛОХвиця в Україні це Київ :mrgreen:
Васенька
 
Повідомлень: 652
З нами з: 20.10.16
Подякував: 11 раз.
Подякували: 15 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 08 вер, 2019 10:34

investorkiev ипать...шо вы там курите??? :shock:
plugatyrev
Аватар користувача
 
Повідомлень: 231
З нами з: 09.11.16
Подякував: 0 раз.
Подякували: 15 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 08 вер, 2019 10:37

  investorkiev написав:
Если к тому времени ЗЕ запустит ипотеку под 12%, то цены будут как в Лондоне.

Запомните этот твит (с).

Впервые за долгие годы появилось много факторов, работающих четко на дорожай.


Глава ОП гуляет на свадьбе смотрящего за рейдерством в Минюсте.
Глава СБУ носит подарки на день рождения Суркиса .
Жити по новому :mrgreen:
Великий "реформатор" Аваков остался на должности.
Новые абличчяяя )))

В голове ничего не щелкает ?

П.С. Поржал с поста Дубилета как он предлагает боротся с незаконным регистраторами - теперь будут бесплатные СМСки приходить :mrgreen:

Вот когда игральные салоны исчезнут возле каждой станции метро, и пару десятков жирных коррумпантов окажутся за решеткой тогда и можно говорить о каких-то реформах.
Вся эта "диджитализация" при текущем уровне коррупции - это профанация.
Живите своим умом!
zzzzzz
1
 
Повідомлень: 35040
З нами з: 03.10.11
Подякував: 3405 раз.
Подякували: 7337 раз.
 
Профіль
31
6
2
Повідомлення Додано: Нед 08 вер, 2019 11:07

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Зззззз, где я говорил про реформы?

Рынок земли открыть - ничего особо не нужно, просто политическая воля, а она есть (и хозяева настоятельно рекомендуют).
Снизить ипотеку до 12% - есть НБУ и госбанки, тоже ничего не нужно, кроме как их нагнуть.
Остановка строек - тоже реформы не нужны, все само собой произойдет.

Мир на Донбасе - тоже как бы коррупция не помешает, а даже наоборот - поможет.

Так что все произойдет не вопреки, а благодаря коррупционерам.
investorkiev
 
Повідомлень: 771
З нами з: 06.03.19
Подякував: 26 раз.
Подякували: 139 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 08 вер, 2019 11:14

Если сейчас снизить учетку до 12% курс будет в районе 35.
Опыт Турции и Венесуэлы ничему не научил.

Инфляция опять к 20% вернется.

Сорян, что-бы ипотека была 12% учетка должна быть 8%
С такой учеткой улетим в момент.
Живите своим умом!
zzzzzz
1
 
Повідомлень: 35040
З нами з: 03.10.11
Подякував: 3405 раз.
Подякували: 7337 раз.
 
Профіль
31
6
2
  #<1 ... 1648164916501651
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: investorkiev і 3 гостей
Модератори: Faceless, ТупУм, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм 1 ... 1622, 1623, 1624
rjkz » П'ят 16 сер, 2013 18:52
16239 2559112
Переглянути останнє повідомлення
Нед 08 вер, 2019 00:07
investorkiev
Как выгоднее всего купить жилье?
zinchenko_darya » Суб 18 сер, 2018 16:28
8 7387
Переглянути останнє повідомлення
Суб 17 сер, 2019 14:41
lol8060
Где лучше купить квартиру - пригород или хрущ в Киеве 1 ... 44, 45, 46
Anonymous » Нед 15 тра, 2011 03:06
455 183141
Переглянути останнє повідомлення
Нед 31 бер, 2019 20:41
zapola

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Рынок ОВГЗ (1069)
08.09.2019 12:31
ОТП БАНК (6152)
08.09.2019 12:23
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.