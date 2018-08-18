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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
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Васенька
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Додано: Нед 08 вер, 2019 10:37
investorkiev написав:
Если к тому времени ЗЕ запустит ипотеку под 12%, то цены будут как в Лондоне.
Запомните этот твит (с).
Впервые за долгие годы появилось много факторов, работающих четко на дорожай.
Глава ОП гуляет на свадьбе смотрящего за рейдерством в Минюсте.
Глава СБУ носит подарки на день рождения Суркиса .
Жити по новому
Великий "реформатор" Аваков остался на должности.
Новые абличчяяя )))
В голове ничего не щелкает ?
П.С. Поржал с поста Дубилета как он предлагает боротся с незаконным регистраторами - теперь будут бесплатные СМСки приходить
Вот когда игральные салоны исчезнут возле каждой станции метро, и пару десятков жирных коррумпантов окажутся за решеткой тогда и можно говорить о каких-то реформах.
Вся эта "диджитализация" при текущем уровне коррупции - это профанация.
Живите своим умом!
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zzzzzz
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Додано: Нед 08 вер, 2019 11:07
Зззззз, где я говорил про реформы?
Рынок земли открыть - ничего особо не нужно, просто политическая воля, а она есть (и хозяева настоятельно рекомендуют).
Снизить ипотеку до 12% - есть НБУ и госбанки, тоже ничего не нужно, кроме как их нагнуть.
Остановка строек - тоже реформы не нужны, все само собой произойдет.
Мир на Донбасе - тоже как бы коррупция не помешает, а даже наоборот - поможет.
Так что все произойдет не вопреки, а благодаря коррупционерам.
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investorkiev
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Додано: Нед 08 вер, 2019 11:14
Если сейчас снизить учетку до 12% курс будет в районе 35.
Опыт Турции и Венесуэлы ничему не научил.
Инфляция опять к 20% вернется.
Сорян, что-бы ипотека была 12% учетка должна быть 8%
С такой учеткой улетим в момент.
Объясню по другому. Гривневый депозит должен быть выше инфляции. Сейчас иефляция 9% . Кто в здравом уме понесет гривну под 8% ? - никто. Если гос.банки снизят стоимость ипотеки, где они будут брать гривневый ресурс по цене 8% ?
Живите своим умом!
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zzzzzz
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Додано: Нед 08 вер, 2019 11:41
zzzzzz написав:
Если сейчас снизить учетку до 12% курс будет в районе 35.
Опыт Турции и Венесуэлы ничему не научил.
Инфляция опять к 20% вернется.
Сорян, что-бы ипотека была 12% учетка должна быть 8%
С такой учеткой улетим в момент.
Ничего подобного.
Во-первых, наша учетная ставка мало на что влияет.
Во-вторых можно снизить учетку и стерилизовать денежную массу например выпуском ОВГЗ - как сейчас происходит - учетка снижается, курс укрепляется.
Вы очень слабо подкованы теоретически. На уровне макроэкономики Нархоза. Я тоже так раньше думал, но мир ушел вперед. Почитайте например Алана Гринспена (очень интересная книга, там много об этом написано).
Более того, ипотека и учетная ставка НИКАК у нас не связаны. Ипотека это длинные ресурсы, учетная ставка - короткие.
Вспомните как было при ВФЯ- ипотека под 3% в госбанках. Как она была связана с учеткой? Никак!
Банки нагнули грубой силой (госбанки) выдавать ипотеку под 16% (это было убыточно, депозиты были под 20%), а государство из спецфонда компенсировало получателям 13% (типа субсидии).
Итого: админоерурс и все возможно.
Вопрос как долго это продлится - это вопрос. Но достаточно долго - может пару лет.
А у нас, напомню, 60% банковской системы - это госбанки.
Так что вполне возможно.
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investorkiev
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Додано: Нед 08 вер, 2019 11:44
investorkiev написав:
1) мир на Донбасе (говорят вчера сделан серьезный шаг к этому) - соответственно куча денег в экономику на восстановление и доверие инвесторов
в теоории мир на Донбасе - как раз к дешевею, сотни тысяч людей уедут из Киева обратно к себе
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Alex6
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Додано: Нед 08 вер, 2019 11:55
investorkiev
Административными мерами можно и ставку 1% сделать. И компенсировать из.спец.фонда.
А кто наполнять будет спец.фонд ?
Что-бы упростить наш спор, вы просто хотите что-бы гос-во дало дотаций покупателям недвиги.
( Форма в которой будут эти дотации не важна, важен механизм, это все является дотациями, только что-бы дать дотации,надо где-то взять денежный ресурс )
Живите своим умом!
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zzzzzz
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Додано: Нед 08 вер, 2019 12:39
zzzzzz написав:investorkiev
Административными мерами можно и ставку 1% сделать. И компенсировать из.спец.фонда.
А кто наполнять будет спец.фонд ?
Что-бы упростить наш спор, вы просто хотите что-бы гос-во дало дотаций покупателям недвиги.
( Форма в которой будут эти дотации не важна, важен механизм, это все является дотациями, только что-бы дать дотации,надо где-то взять денежный ресурс )
Ну да, но это не я хочу, это хочет ЗЕ команда, а наше дело - приспособиться к реалиям, так сказать словить волну.
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investorkiev
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Додано: Нед 08 вер, 2019 12:44
zzzzzz написав:
Глава парламентського комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев зареєстрував у Верховній Раді законопроект №1232 щодо податкової амністії.
Кстати, что будем делать в таком случае?
Вот тут есть на виду пример один, квартира проданная airmax"ом. Все суммы вымышленные, просто для примера.
Допустим вложено 200 тыс уе, продано за 300 тыс уе. Уверен, что порядок сумм там другой.
По идее нужно заплатить 18 + 1,5 % налогов, которые обычно не платились. Возможно можно поступить по амнистии.
Теперь все суммы свыше 100 тыс гривен считаются "серыми". Можно забить болт и ничего не декларировать по Гетманцеву. Но тогда больше чем ны 200 тыс уе больше не скупиться в будущих периодах.
Вопрос: что делать?
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change_pm
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