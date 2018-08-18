Додано: Нед 08 вер, 2019 11:41

zzzzzz написав: Если сейчас снизить учетку до 12% курс будет в районе 35.

Опыт Турции и Венесуэлы ничему не научил.



Инфляция опять к 20% вернется.



Сорян, что-бы ипотека была 12% учетка должна быть 8%

С такой учеткой улетим в момент. Если сейчас снизить учетку до 12% курс будет в районе 35.Опыт Турции и Венесуэлы ничему не научил.Инфляция опять к 20% вернется.Сорян, что-бы ипотека была 12% учетка должна быть 8%С такой учеткой улетим в момент.

Ничего подобного.Во-первых, наша учетная ставка мало на что влияет.Во-вторых можно снизить учетку и стерилизовать денежную массу например выпуском ОВГЗ - как сейчас происходит - учетка снижается, курс укрепляется.Вы очень слабо подкованы теоретически. На уровне макроэкономики Нархоза. Я тоже так раньше думал, но мир ушел вперед. Почитайте например Алана Гринспена (очень интересная книга, там много об этом написано).Более того, ипотека и учетная ставка НИКАК у нас не связаны. Ипотека это длинные ресурсы, учетная ставка - короткие.Вспомните как было при ВФЯ- ипотека под 3% в госбанках. Как она была связана с учеткой? Никак!Банки нагнули грубой силой (госбанки) выдавать ипотеку под 16% (это было убыточно, депозиты были под 20%), а государство из спецфонда компенсировало получателям 13% (типа субсидии).Итого: админоерурс и все возможно.Вопрос как долго это продлится - это вопрос. Но достаточно долго - может пару лет.А у нас, напомню, 60% банковской системы - это госбанки.Так что вполне возможно.