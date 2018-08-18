Классика жанра - буквально в тему.
У Топтунова дачу отбирают, тестовка прямо по тексту обсуждения:
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Нед 08 вер, 2019 12:58
Классика жанра - буквально в тему.
У Топтунова дачу отбирают, тестовка прямо по тексту обсуждения:
Додано: Нед 08 вер, 2019 13:09
Вот и у меня похожая проблема - в 13м году продал квартиру за 100 тыс долл, и сейчас живу с этих денег - депозиты, облигации и тд. Как мне засчитают эту продажу в этой амнистии - как 810000 грн или 2600000 грн?? Надо ли брать справки в банках о полученных за несколько лет % ??!
Пірнач у гривню з валютного трампліну!
Додано: Нед 08 вер, 2019 13:09
Регистрируешь ФОП и за 5% легализируешь себе до 5 млн в год. Без никаких амнистий.
Плюс этого подхода в том, что ты указываешь сумму, которая тебе нужна. Нужно только 2 млн? Плати в этом периоде 5% только с 2млн.
Не нужно вообще? Ну заплати условные 100 грн, и все.
Я не понимаю на что они расчитывают с этой амнистией, тем более что просто кеш задекларировать нельзя - его нужно отнести на депозит или в ОВГЗ.
Так и представляю наплыв серого нала в размере 100куе+ на депо в укробанки.
Если бы они сделали ставку 2% и можно было декларировать кеш со слов - тогда что-то бы и получилось.
Додано: Нед 08 вер, 2019 13:11
Конечно как 810000грн!
Ребята!!! Нац валюта - гривна, бух и налоговый учет- только в гривне!!!
В новом законопроекте прямым текстом написано (для предприятий) - положительная курсовая разница облагается налогом на прибыль!!!
Тоесть положил на депозит 100куе по курсу 8, в конце года курс 25 - плати налог на 1700000грн прибыли.
Более того. Большой депозит внезапно появившихся денег (200куе как в вашем примере) - банк тупо не примет на депозит - финмон запретит. Ну а ложить в полный овнобанк депозит ради амнистии - ну такое...
Думаю кстати появится услуга овнобанков - как сейчас с продажей квартиры - за небольшую денежку тебе тупо рисуют справку что на такую-то дату у тебя лежал депозит в сумме _____грн.
Ну а обложить налогом 5% всех владельцев квартир в Украине (потому что 90% не сможет внятно обьяснить откуда у них взялось денег на квартиру - особенно если брать по текущей стоимости и в гривнах) - то .... будем жить в новой стране)))))
Востаннє редагувалось investorkiev в Нед 08 вер, 2019 13:21, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Нед 08 вер, 2019 13:11
Как думаете, футболки с надписью "А я за него не голосовал" уже можно в производство запускать?
Додано: Нед 08 вер, 2019 13:18
По ссылке цена 29килобаксов, исправили опечатку в цене?
И это гостинка на 23 квадрата, в том доме есть и с вдвое меньшим санузлом где душ в виде поддона, а в домах тех лет другого проекта есть гостинки и на 35кв.м.
Додано: Нед 08 вер, 2019 13:18
Регистрируешь ФОП и за 5% легализируешь себе до 5 млн в год. Без никаких амнистий.
Плюс этого подхода в том, что ты указываешь сумму, которая тебе нужна. Нужно только 2 млн? Плати в этом периоде 5% только с 2млн.
Не нужно вообще? Ну заплати условные 100 грн, и все.
Я не понимаю на что они расчитывают с этой амнистией, тем более что просто кеш задекларировать нельзя - его нужно отнести на депозит или в ОВГЗ.
Так и представляю наплыв серого нала в размере 100куе+ на депо в укробанки.
Если бы они сделали ставку 2% и можно было декларировать кеш со слов - тогда что-то бы и получилось.[/quote]
Это вы на будущее нам рассказали. А речь идет о прошлых периодах.
Вы вот Круши покупали будучи ФОПом или просто с накоплений?
Если просто с накоплений, то ФОП в будущем периоде не поможет избежать амнистии за прошлое.
Додано: Нед 08 вер, 2019 13:19
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
Не, нету Столицы в Диброве. Это слямзеный у них проект. А вот кто стоит за IB Alliance - до сих пор загадка на которую я не могу найти ответ...
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