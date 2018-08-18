Додано: Нед 08 вер, 2019 13:18

investorkiev написав: zzzzzz написав: Глава парламентського комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев зареєстрував у Верховній Раді законопроект №1232 щодо податкової амністії.



Кстати, что будем делать в таком случае?



Вот тут есть на виду пример один, квартира проданная airmax"ом. Все суммы вымышленные, просто для примера.



Допустим вложено 200 тыс уе, продано за 300 тыс уе. Уверен, что порядок сумм там другой.

По идее нужно заплатить 18 + 1,5 % налогов, которые обычно не платились. Возможно можно поступить по амнистии.



Теперь все суммы свыше 100 тыс гривен считаются "серыми". Можно забить болт и ничего не декларировать по Гетманцеву. Но тогда больше чем ны 200 тыс уе больше не скупиться в будущих периодах.



Вопрос: что делать? Кстати, что будем делать в таком случае?Вот тут есть на виду пример один, квартира проданная airmax"ом. Все суммы вымышленные, просто для примера.Допустим вложено 200 тыс уе, продано за 300 тыс уе. Уверен, что порядок сумм там другой.По идее нужно заплатить 18 + 1,5 % налогов, которые обычно не платились. Возможно можно поступить по амнистии.Теперь все суммы свыше 100 тыс гривен считаются "серыми". Можно забить болт и ничего не декларировать по Гетманцеву. Но тогда больше чем ны 200 тыс уе больше не скупиться в будущих периодах.Вопрос: что делать?

Регистрируешь ФОП и за 5% легализируешь себе до 5 млн в год. Без никаких амнистий.Плюс этого подхода в том, что ты указываешь сумму, которая тебе нужна. Нужно только 2 млн? Плати в этом периоде 5% только с 2млн.Не нужно вообще? Ну заплати условные 100 грн, и все.Я не понимаю на что они расчитывают с этой амнистией, тем более что просто кеш задекларировать нельзя - его нужно отнести на депозит или в ОВГЗ.Так и представляю наплыв серого нала в размере 100куе+ на депо в укробанки.Если бы они сделали ставку 2% и можно было декларировать кеш со слов - тогда что-то бы и получилось.[/quote]Это вы на будущее нам рассказали. А речь идет о прошлых периодах.Вы вот Круши покупали будучи ФОПом или просто с накоплений?Если просто с накоплений, то ФОП в будущем периоде не поможет избежать амнистии за прошлое.