Классика жанра - буквально в тему.
У Топтунова дачу отбирают, тестовка прямо по тексту обсуждения:
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Нед 08 вер, 2019 12:58
Классика жанра - буквально в тему.
У Топтунова дачу отбирают, тестовка прямо по тексту обсуждения:
Додано: Нед 08 вер, 2019 13:09
Вот и у меня похожая проблема - в 13м году продал квартиру за 100 тыс долл, и сейчас живу с этих денег - депозиты, облигации и тд. Как мне засчитают эту продажу в этой амнистии - как 810000 грн или 2600000 грн?? Надо ли брать справки в банках о полученных за несколько лет % ??!
Пірнач у гривню з валютного трампліну!
Додано: Нед 08 вер, 2019 13:09
Регистрируешь ФОП и за 5% легализируешь себе до 5 млн в год. Без никаких амнистий.
Плюс этого подхода в том, что ты указываешь сумму, которая тебе нужна. Нужно только 2 млн? Плати в этом периоде 5% только с 2млн.
Не нужно вообще? Ну заплати условные 100 грн, и все.
Я не понимаю на что они расчитывают с этой амнистией, тем более что просто кеш задекларировать нельзя - его нужно отнести на депозит или в ОВГЗ.
Так и представляю наплыв серого нала в размере 100куе+ на депо в укробанки.
Если бы они сделали ставку 2% и можно было декларировать кеш со слов - тогда что-то бы и получилось.
Додано: Нед 08 вер, 2019 13:11
Конечно как 810000грн!
Ребята!!! Нац валюта - гривна, бух и налоговый учет- только в гривне!!!
В новом законопроекте прямым текстом написано (для предприятий) - положительная курсовая разница облагается налогом на прибыль!!!
Тоесть положил на депозит 100куе по курсу 8, в конце года курс 25 - плати налог на 1700000грн прибыли.
Более того. Большой депозит внезапно появившихся денег (200куе как в вашем примере) - банк тупо не примет на депозит - финмон запретит. Ну а ложить в полный овнобанк депозит ради амнистии - ну такое...
Думаю кстати появится услуга овнобанков - как сейчас с продажей квартиры - за небольшую денежку тебе тупо рисуют справку что на такую-то дату у тебя лежал депозит в сумме _____грн.
Ну а обложить налогом 5% всех владельцев квартир в Украине (потому что 90% не сможет внятно обьяснить откуда у них взялось денег на квартиру - особенно если брать по текущей стоимости и в гривнах) - то .... будем жить в новой стране)))))
Востаннє редагувалось investorkiev в Нед 08 вер, 2019 13:21, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Нед 08 вер, 2019 13:11
Как думаете, футболки с надписью "А я за него не голосовал" уже можно в производство запускать?
Додано: Нед 08 вер, 2019 13:18
По ссылке цена 29килобаксов, исправили опечатку в цене?
И это гостинка на 23 квадрата, в том доме есть и с вдвое меньшим санузлом где душ в виде поддона, а в домах тех лет другого проекта есть гостинки и на 35кв.м.
Додано: Нед 08 вер, 2019 13:18
Регистрируешь ФОП и за 5% легализируешь себе до 5 млн в год. Без никаких амнистий.
Плюс этого подхода в том, что ты указываешь сумму, которая тебе нужна. Нужно только 2 млн? Плати в этом периоде 5% только с 2млн.
Не нужно вообще? Ну заплати условные 100 грн, и все.
Я не понимаю на что они расчитывают с этой амнистией, тем более что просто кеш задекларировать нельзя - его нужно отнести на депозит или в ОВГЗ.
Так и представляю наплыв серого нала в размере 100куе+ на депо в укробанки.
Если бы они сделали ставку 2% и можно было декларировать кеш со слов - тогда что-то бы и получилось.[/quote]
Это вы на будущее нам рассказали. А речь идет о прошлых периодах.
Вы вот Круши покупали будучи ФОПом или просто с накоплений?
Если просто с накоплений, то ФОП в будущем периоде не поможет избежать амнистии за прошлое.
Додано: Нед 08 вер, 2019 13:19
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
Не, нету Столицы в Диброве. Это слямзеный у них проект. А вот кто стоит за IB Alliance - до сих пор загадка на которую я не могу найти ответ...
Додано: Нед 08 вер, 2019 13:27
Как технически и кто сможет проверить хотя бы 1’000’000 квартир в Киеве - за какие деньги были куплены?
А квартиры, купленные 7-8 лет назад вообще писали смешные цифры в договоре: помню написали 20000 грн (чтобы повыше чем оценка БТИ), заплатили налогов стороны по 200 гривен. Как будут делать переоценку?
Плюс, как только выставят счет первому миллиону квартировладельцев по Украине, прокатится такая волна налогового майдана, что мало не покажется.
Мне кажется те, кто написал законы про налоги и амнистию мало понимают как это все в реалии будет.
Додано: Нед 08 вер, 2019 13:40
Логика у них простая, а давайте теперь попробуем дустом... Все они понимают! Просто опытным путем проверяют, где нас можно прогнуть.
Мой имхо, с таким рвением в не том направении им не долго быть у власти, а если я ошибають, то всегда можно стать налоговым нерезидентом Украины и дустом их, а не нас.
Только не забывайте, что не только 183 дня вне Украины делают вас нерезидентом, а еще и отсутствие связей с Украиной, как то ФОП или семья, которой было не с руки ехать в вами за границу.
Наличие недвижимости в Украине не нерезиденство / резиденство не влияет.
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