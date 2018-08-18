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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 1650165116521653>

Оцінюючи станом на сьогодні, рівень ваших доходів, порівняно з кінцем 2013:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.5 5 224
Підвищилися у доларовому еквіваленті більш як на 25%
32%
71
Підвищилися у доларовому еквіваленті менш ніж на 25%
6%
13
Вийшли/залишилися на рівні 2013 у доларовому еквіваленті
12%
27
Нижчі у доларовому еквіваленті - до 10%
6%
14
Нижчі у доларовому еквіваленті на 10 - 25%
7%
16
Нижчі у доларовому еквіваленті на 26 - 35%
6%
13
Нижчі у доларовому еквіваленті на 36 - 45%
5%
12
Нижчі у доларовому еквіваленті на 46 - 55%
7%
16
Нижчі у доларовому еквіваленті на 56 - 65%
4%
10
Нижчі у доларовому еквіваленті більш як на 65%
14%
32
Всього голосів : 224
Повідомлення Додано: Нед 08 вер, 2019 12:58

  change_pm написав:Вопрос: что делать?


Классика жанра - буквально в тему.

У Топтунова дачу отбирают, тестовка прямо по тексту обсуждения:

https://www.youtube.com/watch?v=fF9ao49dl60
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Повідомлення Додано: Нед 08 вер, 2019 13:09

Вот и у меня похожая проблема - в 13м году продал квартиру за 100 тыс долл, и сейчас живу с этих денег - депозиты, облигации и тд. Как мне засчитают эту продажу в этой амнистии - как 810000 грн или 2600000 грн?? Надо ли брать справки в банках о полученных за несколько лет % ??!
Пірнач у гривню з валютного трампліну!
asti
 
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Повідомлення Додано: Нед 08 вер, 2019 13:09

  change_pm написав:
  zzzzzz написав:
Глава парламентського комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев зареєстрував у Верховній Раді законопроект №1232 щодо податкової амністії.


Кстати, что будем делать в таком случае?

Вот тут есть на виду пример один, квартира проданная airmax"ом. Все суммы вымышленные, просто для примера.

Допустим вложено 200 тыс уе, продано за 300 тыс уе. Уверен, что порядок сумм там другой.
По идее нужно заплатить 18 + 1,5 % налогов, которые обычно не платились. Возможно можно поступить по амнистии.

Теперь все суммы свыше 100 тыс гривен считаются "серыми". Можно забить болт и ничего не декларировать по Гетманцеву. Но тогда больше чем ны 200 тыс уе больше не скупиться в будущих периодах.

Вопрос: что делать?


Регистрируешь ФОП и за 5% легализируешь себе до 5 млн в год. Без никаких амнистий.

Плюс этого подхода в том, что ты указываешь сумму, которая тебе нужна. Нужно только 2 млн? Плати в этом периоде 5% только с 2млн.

Не нужно вообще? Ну заплати условные 100 грн, и все.

Я не понимаю на что они расчитывают с этой амнистией, тем более что просто кеш задекларировать нельзя - его нужно отнести на депозит или в ОВГЗ.

Так и представляю наплыв серого нала в размере 100куе+ на депо в укробанки.

Если бы они сделали ставку 2% и можно было декларировать кеш со слов - тогда что-то бы и получилось.
investorkiev
 
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Повідомлення Додано: Нед 08 вер, 2019 13:11

  asti написав:Вот и у меня похожая проблема - в 13м году продал квартиру за 100 тыс долл, и сейчас живу с этих денег - депозиты, облигации и тд. Как мне засчитают эту продажу в этой амнистии - как 810000 грн или 2600000 грн?? Надо ли брать справки в банках о полученных за несколько лет % ??!


Конечно как 810000грн!

Ребята!!! Нац валюта - гривна, бух и налоговый учет- только в гривне!!!

В новом законопроекте прямым текстом написано (для предприятий) - положительная курсовая разница облагается налогом на прибыль!!!

Тоесть положил на депозит 100куе по курсу 8, в конце года курс 25 - плати налог на 1700000грн прибыли.

Более того. Большой депозит внезапно появившихся денег (200куе как в вашем примере) - банк тупо не примет на депозит - финмон запретит. Ну а ложить в полный овнобанк депозит ради амнистии - ну такое...

Думаю кстати появится услуга овнобанков - как сейчас с продажей квартиры - за небольшую денежку тебе тупо рисуют справку что на такую-то дату у тебя лежал депозит в сумме _____грн.

Ну а обложить налогом 5% всех владельцев квартир в Украине (потому что 90% не сможет внятно обьяснить откуда у них взялось денег на квартиру - особенно если брать по текущей стоимости и в гривнах) - то .... будем жить в новой стране)))))
Востаннє редагувалось investorkiev в Нед 08 вер, 2019 13:21, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Нед 08 вер, 2019 13:11

  zzzzzz написав:Глава ОП гуляет на свадьбе смотрящего за рейдерством в Минюсте.
Глава СБУ носит подарки на день рождения Суркиса .
Жити по новому :mrgreen:
Великий "реформатор" Аваков остался на должности.
Новые абличчяяя )))

В голове ничего не щелкает ?

П.С. Поржал с поста Дубилета как он предлагает боротся с незаконным регистраторами - теперь будут бесплатные СМСки приходить :mrgreen:

Вот когда игральные салоны исчезнут возле каждой станции метро, и пару десятков жирных коррумпантов окажутся за решеткой тогда и можно говорить о каких-то реформах.
Вся эта "диджитализация" при текущем уровне коррупции - это профанация.

Как думаете, футболки с надписью "А я за него не голосовал" уже можно в производство запускать? :mrgreen:
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Повідомлення Додано: Нед 08 вер, 2019 13:18

  hxbbgaf написав:Цены опять пошли вниз? Гостинка с ремонтом на Сырце 19 штук.
https://www.olx.ua/obyavlenie/prodam-1- ... 552439147e
Еще в августе я подобные меньше 22-23 не видел.

По ссылке цена 29килобаксов, исправили опечатку в цене?
И это гостинка на 23 квадрата, в том доме есть и с вдвое меньшим санузлом где душ в виде поддона, а в домах тех лет другого проекта есть гостинки и на 35кв.м.
v0f41k
 
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Повідомлення Додано: Нед 08 вер, 2019 13:18

  investorkiev написав:
  zzzzzz написав:
Глава парламентського комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев зареєстрував у Верховній Раді законопроект №1232 щодо податкової амністії.


Кстати, что будем делать в таком случае?

Вот тут есть на виду пример один, квартира проданная airmax"ом. Все суммы вымышленные, просто для примера.

Допустим вложено 200 тыс уе, продано за 300 тыс уе. Уверен, что порядок сумм там другой.
По идее нужно заплатить 18 + 1,5 % налогов, которые обычно не платились. Возможно можно поступить по амнистии.

Теперь все суммы свыше 100 тыс гривен считаются "серыми". Можно забить болт и ничего не декларировать по Гетманцеву. Но тогда больше чем ны 200 тыс уе больше не скупиться в будущих периодах.

Вопрос: что делать?


Регистрируешь ФОП и за 5% легализируешь себе до 5 млн в год. Без никаких амнистий.

Плюс этого подхода в том, что ты указываешь сумму, которая тебе нужна. Нужно только 2 млн? Плати в этом периоде 5% только с 2млн.

Не нужно вообще? Ну заплати условные 100 грн, и все.

Я не понимаю на что они расчитывают с этой амнистией, тем более что просто кеш задекларировать нельзя - его нужно отнести на депозит или в ОВГЗ.

Так и представляю наплыв серого нала в размере 100куе+ на депо в укробанки.

Если бы они сделали ставку 2% и можно было декларировать кеш со слов - тогда что-то бы и получилось.[/quote]

Это вы на будущее нам рассказали. А речь идет о прошлых периодах.
Вы вот Круши покупали будучи ФОПом или просто с накоплений?
Если просто с накоплений, то ФОП в будущем периоде не поможет избежать амнистии за прошлое.
change_pm
 
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Повідомлення Додано: Нед 08 вер, 2019 13:19

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  Alex6 написав:Есть новый интересный проект ЖК Диброва, на земле Варшавского и Столица в нем тоже как то учавствует, но как продавец почему-то не светится там.

Не, нету Столицы в Диброве. Это слямзеный у них проект. А вот кто стоит за IB Alliance - до сих пор загадка на которую я не могу найти ответ...
Santehnik
 
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Повідомлення Додано: Нед 08 вер, 2019 13:27

  change_pm написав:Если просто с накоплений, то ФОП в будущем периоде не поможет избежать амнистии за прошлое.


Как технически и кто сможет проверить хотя бы 1’000’000 квартир в Киеве - за какие деньги были куплены?

А квартиры, купленные 7-8 лет назад вообще писали смешные цифры в договоре: помню написали 20000 грн (чтобы повыше чем оценка БТИ), заплатили налогов стороны по 200 гривен. Как будут делать переоценку?

Плюс, как только выставят счет первому миллиону квартировладельцев по Украине, прокатится такая волна налогового майдана, что мало не покажется.

Мне кажется те, кто написал законы про налоги и амнистию мало понимают как это все в реалии будет.
investorkiev
 
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Повідомлення Додано: Нед 08 вер, 2019 13:40

  investorkiev написав:
  change_pm написав:Если просто с накоплений, то ФОП в будущем периоде не поможет избежать амнистии за прошлое.


Как технически и кто сможет проверить хотя бы 1’000’000 квартир в Киеве - за какие деньги были куплены?

А квартиры, купленные 7-8 лет назад вообще писали смешные цифры в договоре: помню написали 20000 грн (чтобы повыше чем оценка БТИ), заплатили налогов стороны по 200 гривен. Как будут делать переоценку?

Плюс, как только выставят счет первому миллиону квартировладельцев по Украине, прокатится такая волна налогового майдана, что мало не покажется.

Мне кажется те, кто написал законы про налоги и амнистию мало понимают как это все в реалии будет.


Логика у них простая, а давайте теперь попробуем дустом... Все они понимают! Просто опытным путем проверяют, где нас можно прогнуть.

Мой имхо, с таким рвением в не том направении им не долго быть у власти, а если я ошибають, то всегда можно стать налоговым нерезидентом Украины и дустом их, а не нас.

Только не забывайте, что не только 183 дня вне Украины делают вас нерезидентом, а еще и отсутствие связей с Украиной, как то ФОП или семья, которой было не с руки ехать в вами за границу.

Наличие недвижимости в Украине не нерезиденство / резиденство не влияет.
change_pm
 
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