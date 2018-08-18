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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 1650165116521653

Оцінюючи станом на сьогодні, рівень ваших доходів, порівняно з кінцем 2013:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.5 5 224
Підвищилися у доларовому еквіваленті більш як на 25%
32%
71
Підвищилися у доларовому еквіваленті менш ніж на 25%
6%
13
Вийшли/залишилися на рівні 2013 у доларовому еквіваленті
12%
27
Нижчі у доларовому еквіваленті - до 10%
6%
14
Нижчі у доларовому еквіваленті на 10 - 25%
7%
16
Нижчі у доларовому еквіваленті на 26 - 35%
6%
13
Нижчі у доларовому еквіваленті на 36 - 45%
5%
12
Нижчі у доларовому еквіваленті на 46 - 55%
7%
16
Нижчі у доларовому еквіваленті на 56 - 65%
4%
10
Нижчі у доларовому еквіваленті більш як на 65%
14%
32
Всього голосів : 224
Повідомлення Додано: Нед 08 вер, 2019 13:49

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Согласен - но технически это сложноосуществимо.

Проще поднять цены на бензин, на депозиты, и т.д.

Ну як казав мiй слiпий дiд: побачимо!
investorkiev
 
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Повідомлення Додано: Нед 08 вер, 2019 13:53

  airmax78 написав:
  investorkiev написав:
  airmax78 написав:Ну мы же все хорошо помним кто на этой ветке в последний раз так сделал и чем это закончилось?


Напомните пожалуста

Юра-теплотехник. Там все было саккумулировано: родовой капитал, займы у родственников и даже банковский кредит. Потому что "мы еще будем вспоминать те времена, когда могли себе позволить квартиру в Киеве в прицентральном районе".

А напомните что произошло для тех кто пропустил и не желает пересматривать предыдущие 2 сезона. Кинули на бабло? Вляпался в недострой/элитацетр на стадии котлована?

На что сейчас обратить внимание и присмотреть из достойных малоэтажных новостроек на правом берегу КРЖН?
v0f41k
 
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Повідомлення Додано: Нед 08 вер, 2019 14:11

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Так в том то и дело, что у Юры-теплотехника все хорошо. Живет в прекрасной видовой трешке около центра, развита инфраструктура, никто никого не кинул.

В результата настолько все хорошо, что Юра перестал интересоваться этим форумом.

А вот с двушкой, которая у него осталась в Днепре - ж.о.п.а скорее всего - ни продать ни сдать. Потерянный родовой капиталл.

Потому что раз уж зудит куда то вложиться- то только в Киев, никаких других вариантов.
investorkiev
 
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Повідомлення Додано: Нед 08 вер, 2019 14:32

  investorkiev написав:А вот с двушкой, которая у него осталась в Днепре - ж.о.п.а скорее всего - ни продать ни сдать. Потерянный родовой капиталл.

Мой знакомый родом из Днепра живя в Киеве свою наследственную квартиру в Днепре тоже не сдал и просто держит закрытой платя коммуналку.
Неужели в Днепре настолько мертвый рынок аренды? Совсем нет понаехов из сел области? Почему в таком случае цену не поставить на 10-20% ниже рынка и сдать...

Кстати рожденные в демографической яме 90х как раз входят в самый активный трудоспособный возраст 25-40, и когда к середине-концу 20х из неё в поколение за_40 выйдут многочисленные рожденные в 80е то нужно теоретически ждать удорожания рабочей силы, падение экномики и спроса на квадратные метры.
v0f41k
 
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Повідомлення Додано: Нед 08 вер, 2019 14:54

  investorkiev написав:Ребята, есть три фактора дорожая:

1) мир на Донбасе (говорят вчера сделан серьезный шаг к этому) - соответственно куча денег в экономику на восстановление и доверие инвесторов

2) открытый рынок земли - соответственно куча обезземеленных крестьян и куча денег у них на руках. Лично знаю телочку, которая понаехала в Киев и снимает однушку, а у самой в селе 8 га земли (паи по наследству достались). Если она получит за эту землю реальные бабки + кредит/накопления/отдолжит = хата в Киеве, это 100%, и таких тысячи если не миллионы.

3) остановка строек, банкротство ряда застройщиков. Значит снижение доверия к котлованам и, самое главное - снижение предложения.

Итак, все эти 3 фактора сойдутся в одной точке - скорее всего осенью 2020, примерно через год.

Если к тому времени ЗЕ запустит ипотеку под 12%, то цены будут как в Лондоне.

Запомните этот твит (с).

Впервые за долгие годы появилось много факторов, работающих четко на дорожай.

охх, у вас новый дилер? то депресуха, то куча факторов дорожая...
факторов дорожая - 0!
1. мир не мир- какая разница? вот война в горячей фазе обесценивает, а это тлеет и будет тлеть годами (всем же выгодно)
2. уже это обсуждали - вилами по воде. цена не ясна, желание купить кржн тоже условно (по знакомым судить - это даже не социология, которая вечно лажает)
3. логика в том, что меньше предложение? а то, что за 5 лет настроили тысячи не купленных?
и самое главное - что там с покупательной способностью? 1000 баксов зп в 2013 и сейчас - это 2 большие разницы. сейчас на эту сумму жить куда сложнее - все дороже. и основы для роста нет. я потому и не люблю либерастов и соросят, что они добивают промышленность. а без нее нет высокой добавленной стоимости и нет нормального будущего.
зы: на счет кредитования - пиар чистой воды. нагнуть то можно, а кто платить будет за этот пиар? напомню, что огромный кусок бюджета уходит на оплату долгов.

вот и все ваши перспективы дорожая. добавьте сюда ожидаемые кризисы всех мастей и нашу сырьевую недоэкономику (а сырье всегда дешевеет в кризис).

да, всегда может возникнуть драйвер роста - в последние пару лет понаехи прут в киев (и толкают и аренду и ценник) ибо в регионах плодится известный пушной зверек, + олигополька новостроителей, но без реальной базы для роста это все временное явление.
свидетели нереального дорожая уже завтра: Оранжевый-хит сезона, investorkiev, airmax78, Serg-ik... пополняется
jj1981ua
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Повідомлення Додано: Нед 08 вер, 2019 15:03

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

В 2013 тысяча доларов была существенно меньше по покупательской способности чем даже сейчас.

Сейчас 1000$=1300$ в 2013 году, ну может 1200$.

Что в доларах (ну кроме комуналки) ПОДОРОЖАЛО по сравнению с 2013 годом?
investorkiev
 
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