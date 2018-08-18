Согласен - но технически это сложноосуществимо.
Проще поднять цены на бензин, на депозиты, и т.д.
Ну як казав мiй слiпий дiд: побачимо!
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Додано: Нед 08 вер, 2019 13:49
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
Согласен - но технически это сложноосуществимо.
Проще поднять цены на бензин, на депозиты, и т.д.
Ну як казав мiй слiпий дiд: побачимо!
Додано: Нед 08 вер, 2019 13:53
А напомните что произошло для тех кто пропустил и не желает пересматривать предыдущие 2 сезона. Кинули на бабло? Вляпался в недострой/элитацетр на стадии котлована?
На что сейчас обратить внимание и присмотреть из достойных малоэтажных новостроек на правом берегу КРЖН?
Додано: Нед 08 вер, 2019 14:11
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
Так в том то и дело, что у Юры-теплотехника все хорошо. Живет в прекрасной видовой трешке около центра, развита инфраструктура, никто никого не кинул.
В результата настолько все хорошо, что Юра перестал интересоваться этим форумом.
А вот с двушкой, которая у него осталась в Днепре - ж.о.п.а скорее всего - ни продать ни сдать. Потерянный родовой капиталл.
Потому что раз уж зудит куда то вложиться- то только в Киев, никаких других вариантов.
Додано: Нед 08 вер, 2019 14:32
Мой знакомый родом из Днепра живя в Киеве свою наследственную квартиру в Днепре тоже не сдал и просто держит закрытой платя коммуналку.
Неужели в Днепре настолько мертвый рынок аренды? Совсем нет понаехов из сел области? Почему в таком случае цену не поставить на 10-20% ниже рынка и сдать...
Кстати рожденные в демографической яме 90х как раз входят в самый активный трудоспособный возраст 25-40, и когда к середине-концу 20х из неё в поколение за_40 выйдут многочисленные рожденные в 80е то нужно теоретически ждать удорожания рабочей силы, падение экномики и спроса на квадратные метры.
Додано: Нед 08 вер, 2019 14:54
охх, у вас новый дилер? то депресуха, то куча факторов дорожая...
факторов дорожая - 0!
1. мир не мир- какая разница? вот война в горячей фазе обесценивает, а это тлеет и будет тлеть годами (всем же выгодно)
2. уже это обсуждали - вилами по воде. цена не ясна, желание купить кржн тоже условно (по знакомым судить - это даже не социология, которая вечно лажает)
3. логика в том, что меньше предложение? а то, что за 5 лет настроили тысячи не купленных?
и самое главное - что там с покупательной способностью? 1000 баксов зп в 2013 и сейчас - это 2 большие разницы. сейчас на эту сумму жить куда сложнее - все дороже. и основы для роста нет. я потому и не люблю либерастов и соросят, что они добивают промышленность. а без нее нет высокой добавленной стоимости и нет нормального будущего.
зы: на счет кредитования - пиар чистой воды. нагнуть то можно, а кто платить будет за этот пиар? напомню, что огромный кусок бюджета уходит на оплату долгов.
вот и все ваши перспективы дорожая. добавьте сюда ожидаемые кризисы всех мастей и нашу сырьевую недоэкономику (а сырье всегда дешевеет в кризис).
да, всегда может возникнуть драйвер роста - в последние пару лет понаехи прут в киев (и толкают и аренду и ценник) ибо в регионах плодится известный пушной зверек, + олигополька новостроителей, но без реальной базы для роста это все временное явление.
свидетели нереального дорожая уже завтра: Оранжевый-хит сезона, investorkiev, airmax78, Serg-ik... пополняется
Додано: Нед 08 вер, 2019 15:03
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
В 2013 тысяча доларов была существенно меньше по покупательской способности чем даже сейчас.
Сейчас 1000$=1300$ в 2013 году, ну может 1200$.
Что в доларах (ну кроме комуналки) ПОДОРОЖАЛО по сравнению с 2013 годом?
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