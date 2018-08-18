Додано: Нед 08 вер, 2019 14:54

investorkiev написав: Ребята, есть три фактора дорожая:



1) мир на Донбасе (говорят вчера сделан серьезный шаг к этому) - соответственно куча денег в экономику на восстановление и доверие инвесторов



2) открытый рынок земли - соответственно куча обезземеленных крестьян и куча денег у них на руках. Лично знаю телочку, которая понаехала в Киев и снимает однушку, а у самой в селе 8 га земли (паи по наследству достались). Если она получит за эту землю реальные бабки + кредит/накопления/отдолжит = хата в Киеве, это 100%, и таких тысячи если не миллионы.



3) остановка строек, банкротство ряда застройщиков. Значит снижение доверия к котлованам и, самое главное - снижение предложения.



Итак, все эти 3 фактора сойдутся в одной точке - скорее всего осенью 2020, примерно через год.



Если к тому времени ЗЕ запустит ипотеку под 12%, то цены будут как в Лондоне.



Запомните этот твит (с).



Впервые за долгие годы появилось много факторов, работающих четко на дорожай. Ребята, есть три фактора дорожая:1) мир на Донбасе (говорят вчера сделан серьезный шаг к этому) - соответственно куча денег в экономику на восстановление и доверие инвесторов2) открытый рынок земли - соответственно куча обезземеленных крестьян и куча денег у них на руках. Лично знаю телочку, которая понаехала в Киев и снимает однушку, а у самой в селе 8 га земли (паи по наследству достались). Если она получит за эту землю реальные бабки + кредит/накопления/отдолжит = хата в Киеве, это 100%, и таких тысячи если не миллионы.3) остановка строек, банкротство ряда застройщиков. Значит снижение доверия к котлованам и, самое главное - снижение предложения.Итак, все эти 3 фактора сойдутся в одной точке - скорее всего осенью 2020, примерно через год.Если к тому времени ЗЕ запустит ипотеку под 12%, то цены будут как в Лондоне.Запомните этот твит (с).Впервые за долгие годы появилось много факторов, работающих четко на дорожай.

охх, у вас новый дилер? то депресуха, то куча факторов дорожая...факторов дорожая - 0!1. мир не мир- какая разница? вот война в горячей фазе обесценивает, а это тлеет и будет тлеть годами (всем же выгодно)2. уже это обсуждали - вилами по воде. цена не ясна, желание купить кржн тоже условно (по знакомым судить - это даже не социология, которая вечно лажает)3. логика в том, что меньше предложение? а то, что за 5 лет настроили тысячи не купленных?и самое главное - что там с покупательной способностью? 1000 баксов зп в 2013 и сейчас - это 2 большие разницы. сейчас на эту сумму жить куда сложнее - все дороже. и основы для роста нет. я потому и не люблю либерастов и соросят, что они добивают промышленность. а без нее нет высокой добавленной стоимости и нет нормального будущего.зы: на счет кредитования - пиар чистой воды. нагнуть то можно, а кто платить будет за этот пиар? напомню, что огромный кусок бюджета уходит на оплату долгов.вот и все ваши перспективы дорожая. добавьте сюда ожидаемые кризисы всех мастей и нашу сырьевую недоэкономику (а сырье всегда дешевеет в кризис).да, всегда может возникнуть драйвер роста - в последние пару лет понаехи прут в киев (и толкают и аренду и ценник) ибо в регионах плодится известный пушной зверек, + олигополька новостроителей, но без реальной базы для роста это все временное явление.