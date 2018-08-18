Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
change_pm написав:Если просто с накоплений, то ФОП в будущем периоде не поможет избежать амнистии за прошлое.
Как технически и кто сможет проверить хотя бы 1’000’000 квартир в Киеве - за какие деньги были куплены?
А квартиры, купленные 7-8 лет назад вообще писали смешные цифры в договоре: помню написали 20000 грн (чтобы повыше чем оценка БТИ), заплатили налогов стороны по 200 гривен. Как будут делать переоценку?
Плюс, как только выставят счет первому миллиону квартировладельцев по Украине, прокатится такая волна налогового майдана, что мало не покажется.
Мне кажется те, кто написал законы про налоги и амнистию мало понимают как это все в реалии будет.
Логика у них простая, а давайте теперь попробуем дустом... Все они понимают! Просто опытным путем проверяют, где нас можно прогнуть.
Мой имхо, с таким рвением в не том направении им не долго быть у власти, а если я ошибають, то всегда можно стать налоговым нерезидентом Украины и дустом их, а не нас.
Только не забывайте, что не только 183 дня вне Украины делают вас нерезидентом, а еще и отсутствие связей с Украиной, как то ФОП или семья, которой было не с руки ехать в вами за границу.
Наличие недвижимости в Украине не нерезиденство / резиденство не влияет.
airmax78 написав:Ну мы же все хорошо помним кто на этой ветке в последний раз так сделал и чем это закончилось?
Напомните пожалуста
Юра-теплотехник. Там все было саккумулировано: родовой капитал, займы у родственников и даже банковский кредит. Потому что "мы еще будем вспоминать те времена, когда могли себе позволить квартиру в Киеве в прицентральном районе".
А напомните что произошло для тех кто пропустил и не желает пересматривать предыдущие 2 сезона. Кинули на бабло? Вляпался в недострой/элитацетр на стадии котлована?
На что сейчас обратить внимание и присмотреть из достойных малоэтажных новостроек на правом берегу КРЖН?
investorkiev написав:А вот с двушкой, которая у него осталась в Днепре - ж.о.п.а скорее всего - ни продать ни сдать. Потерянный родовой капиталл.
Мой знакомый родом из Днепра живя в Киеве свою наследственную квартиру в Днепре тоже не сдал и просто держит закрытой платя коммуналку. Неужели в Днепре настолько мертвый рынок аренды? Совсем нет понаехов из сел области? Почему в таком случае цену не поставить на 10-20% ниже рынка и сдать...
Кстати рожденные в демографической яме 90х как раз входят в самый активный трудоспособный возраст 25-40, и когда к середине-концу 20х из неё в поколение за_40 выйдут многочисленные рожденные в 80е то нужно теоретически ждать удорожания рабочей силы, падение экномики и спроса на квадратные метры.
investorkiev написав:Ребята, есть три фактора дорожая:
1) мир на Донбасе (говорят вчера сделан серьезный шаг к этому) - соответственно куча денег в экономику на восстановление и доверие инвесторов
2) открытый рынок земли - соответственно куча обезземеленных крестьян и куча денег у них на руках. Лично знаю телочку, которая понаехала в Киев и снимает однушку, а у самой в селе 8 га земли (паи по наследству достались). Если она получит за эту землю реальные бабки + кредит/накопления/отдолжит = хата в Киеве, это 100%, и таких тысячи если не миллионы.
3) остановка строек, банкротство ряда застройщиков. Значит снижение доверия к котлованам и, самое главное - снижение предложения.
Итак, все эти 3 фактора сойдутся в одной точке - скорее всего осенью 2020, примерно через год.
Если к тому времени ЗЕ запустит ипотеку под 12%, то цены будут как в Лондоне.
Запомните этот твит (с).
Впервые за долгие годы появилось много факторов, работающих четко на дорожай.
охх, у вас новый дилер? то депресуха, то куча факторов дорожая... факторов дорожая - 0! 1. мир не мир- какая разница? вот война в горячей фазе обесценивает, а это тлеет и будет тлеть годами (всем же выгодно) 2. уже это обсуждали - вилами по воде. цена не ясна, желание купить кржн тоже условно (по знакомым судить - это даже не социология, которая вечно лажает) 3. логика в том, что меньше предложение? а то, что за 5 лет настроили тысячи не купленных? и самое главное - что там с покупательной способностью? 1000 баксов зп в 2013 и сейчас - это 2 большие разницы. сейчас на эту сумму жить куда сложнее - все дороже. и основы для роста нет. я потому и не люблю либерастов и соросят, что они добивают промышленность. а без нее нет высокой добавленной стоимости и нет нормального будущего. зы: на счет кредитования - пиар чистой воды. нагнуть то можно, а кто платить будет за этот пиар? напомню, что огромный кусок бюджета уходит на оплату долгов.
вот и все ваши перспективы дорожая. добавьте сюда ожидаемые кризисы всех мастей и нашу сырьевую недоэкономику (а сырье всегда дешевеет в кризис).
да, всегда может возникнуть драйвер роста - в последние пару лет понаехи прут в киев (и толкают и аренду и ценник) ибо в регионах плодится известный пушной зверек, + олигополька новостроителей, но без реальной базы для роста это все временное явление.
investorkiev написав:Во-первых, наша учетная ставка мало на что влияет.
Во-вторых можно снизить учетку и стерилизовать денежную массу например выпуском ОВГЗ - как сейчас происходит - учетка снижается, курс укрепляется.
Вы очень слабо подкованы теоретически. На уровне макроэкономики Нархоза. Я тоже так раньше думал, но мир ушел вперед. Почитайте например Алана Гринспена (очень интересная книга, там много об этом написано).
Более того, ипотека и учетная ставка НИКАК у нас не связаны. Ипотека это длинные ресурсы, учетная ставка - короткие.
Вспомните как было при ВФЯ- ипотека под 3% в госбанках. Как она была связана с учеткой? Никак!
Как же это противно, когда тот, кто пиcал под ником Airmax78 в 2016 году, теперь пишет как investorkiev
Я такой сердитый, потому что у меня нет жилья в собственности? https://www.youtube.com/watch?v=0JVzXhSj_8s