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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Нед 08 вер, 2019 16:48
Неприятные вести с полей для Понаеха. У его любимых Ярославовградцев снесло крышу и они теперь продают метр в любом из домов выше 10 этажа по 1750-1850 баксов за метр. И грозятся еще поднять ценник с 15.09. Что-то очень серьезное должно произойти в Украине, чтобы ценник опустился там до 700-800 за метр. Но самое смешное там не это, а схема продажи. КГС нервно курит в сторонке.
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Додано: Нед 08 вер, 2019 16:50
Serg-ik написав: investorkiev написав:Во-первых, наша учетная ставка мало на что влияет.
Во-вторых можно снизить учетку и стерилизовать денежную массу например выпуском ОВГЗ - как сейчас происходит - учетка снижается, курс укрепляется.
Вы очень слабо подкованы теоретически. На уровне макроэкономики Нархоза. Я тоже так раньше думал, но мир ушел вперед. Почитайте например Алана Гринспена (очень интересная книга, там много об этом написано).
Более того, ипотека и учетная ставка НИКАК у нас не связаны.
Ипотека это длинные ресурсы, учетная ставка - короткие.
Вспомните как было при ВФЯ- ипотека под 3% в госбанках. Как она была связана с учеткой? Никак!
Как же это противно, когда тот, кто пиcал под ником Airmax78 в 2016 году, теперь пишет как investorkiev
У меня вообще уже такое ощущение, что здесь общаются максимум три человека и у каждого по 4-5 ников. Он-лайн дурдом какое-то.
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