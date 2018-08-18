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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 1649165016511652

Оцінюючи станом на сьогодні, рівень ваших доходів, порівняно з кінцем 2013:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.5 5 224
Підвищилися у доларовому еквіваленті більш як на 25%
32%
71
Підвищилися у доларовому еквіваленті менш ніж на 25%
6%
13
Вийшли/залишилися на рівні 2013 у доларовому еквіваленті
12%
27
Нижчі у доларовому еквіваленті - до 10%
6%
14
Нижчі у доларовому еквіваленті на 10 - 25%
7%
16
Нижчі у доларовому еквіваленті на 26 - 35%
6%
13
Нижчі у доларовому еквіваленті на 36 - 45%
5%
12
Нижчі у доларовому еквіваленті на 46 - 55%
7%
16
Нижчі у доларовому еквіваленті на 56 - 65%
4%
10
Нижчі у доларовому еквіваленті більш як на 65%
14%
32
Всього голосів : 224
Повідомлення Додано: Нед 08 вер, 2019 16:48

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Неприятные вести с полей для Понаеха. У его любимых Ярославовградцев снесло крышу и они теперь продают метр в любом из домов выше 10 этажа по 1750-1850 баксов за метр. И грозятся еще поднять ценник с 15.09. Что-то очень серьезное должно произойти в Украине, чтобы ценник опустился там до 700-800 за метр. Но самое смешное там не это, а схема продажи. КГС нервно курит в сторонке.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Нед 08 вер, 2019 16:50

  Serg-ik написав:
  investorkiev написав:Во-первых, наша учетная ставка мало на что влияет.

Во-вторых можно снизить учетку и стерилизовать денежную массу например выпуском ОВГЗ - как сейчас происходит - учетка снижается, курс укрепляется.

Вы очень слабо подкованы теоретически. На уровне макроэкономики Нархоза. Я тоже так раньше думал, но мир ушел вперед. Почитайте например Алана Гринспена (очень интересная книга, там много об этом написано).

Более того, ипотека и учетная ставка НИКАК у нас не связаны. Ипотека это длинные ресурсы, учетная ставка - короткие.

Вспомните как было при ВФЯ- ипотека под 3% в госбанках. Как она была связана с учеткой? Никак!

Как же это противно, когда тот, кто пиcал под ником Airmax78 в 2016 году, теперь пишет как investorkiev

У меня вообще уже такое ощущение, что здесь общаются максимум три человека и у каждого по 4-5 ников. Он-лайн дурдом какое-то.
airmax78
 
Повідомлень: 31438
З нами з: 25.10.12
Подякував: 810 раз.
Подякували: 3661 раз.
 
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  #<1 ... 1649165016511652
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