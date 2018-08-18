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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Нед 08 вер, 2019 17:04
airmax78 написав:
Все отлично, кроме того, что треха эта стоит теперь 50% от того, что заплатил за нее Юрий. Понятно, что для себя - цена не важна
Если сейчас зайдёте на ЛУН и сделаете поиск трёшек по Липковского ( Урицкого), то обнаружите, что владельцы БПС, чешек и сталинок, которым по 45-65 лет, хотят за метр столько, сколько в новеньком Адаманте. есть 1 БПС, как у Юры, 72000, минус 33% от 2013 г. Продаваны невменяемые. Тот, кто купит, вообще.....
Я такой сердитый, потому что у меня нет жилья в собственности?
https://www.youtube.com/watch?v=0JVzXhSj_8s
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Serg-ik
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Додано: Нед 08 вер, 2019 17:25
Serg-ik написав: airmax78 написав:
Все отлично, кроме того, что треха эта стоит теперь 50% от того, что заплатил за нее Юрий. Понятно, что для себя - цена не важна
Если сейчас зайдёте на ЛУН и сделаете поиск трёшек по Липковского ( Урицкого), то обнаружите, что владельцы БПС, чешек и сталинок, которым по 45-65 лет, хотят за метр столько, сколько в новеньком Адаманте. есть 1 БПС, как у Юры, 72000, минус 33% от 2013 г. Продаваны невменяемые. Тот, кто купит, вообще.....
Нет, Серж. Это плохие новости для нас с Вами. Это означает, что даже советская вторичка начала отрастать (что у меня в голове вообще не укладывается). Что будем делать - решайте Вы - я в растерянности.
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airmax78
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Додано: Нед 08 вер, 2019 17:37
airmax78 написав: Serg-ik написав: airmax78 написав:
Все отлично, кроме того, что треха эта стоит теперь 50% от того, что заплатил за нее Юрий. Понятно, что для себя - цена не важна
Если сейчас зайдёте на ЛУН и сделаете поиск трёшек по Липковского ( Урицкого), то обнаружите, что владельцы БПС, чешек и сталинок, которым по 45-65 лет, хотят за метр столько, сколько в новеньком Адаманте. есть 1 БПС, как у Юры, 72000, минус 33% от 2013 г. Продаваны невменяемые. Тот, кто купит, вообще.....
Нет, Серж. Это плохие новости для нас с Вами. Это означает, что даже советская вторичка начала отрастать (что у меня в голове вообще не укладывается). Что будем делать - решайте Вы - я в растерянности.
Наверно многие продаваны наслушавшись речей Зеленского уже прибавили к ценникам,как-будто уже прошла земельная реформа, почти все селяне уже продали свои паи и рванули на Киев)))
Живите своим умом!
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zzzzzz
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Додано: Нед 08 вер, 2019 17:48
jj1981ua написав:
факторов дорожая - 0!
Факторов ноль, только рост почему-то огромный.
Вернемся в год назад, примерно 1 августа стартует проект Варшавский+
Курс на тот момент 27.1
Цена метра квадратного самую маленькую за однокомнатную квартиру - 20 тыс, за остальные - 18.5-19 тыс грн плюс минус при полной оплате.
Все смотрят на объект который находится черти где, сдадут через 2.5 года, перспективы метро еще нету (тендер срывался пару раз и так далее) и кричат что это дорого и проходят мимо.
В ноябре я был в ОП, была тьма вариантов по этажам, единственное что разобрали - самые маленькие планировки. Остальных было в достатке.
Январь 2019 года - разобрали все что меньше 42 метров.
Февраль 2019 года, курс 27.3 - стартует продажа в еще двух домах с аналогичными сроками сдачи как у первого. Цена вопроса вырстает на 10% до 20-20.5 тыс грн, но в первом доме остается прежняя цена (есть такая фишка Столицы).
В течении пары дней разметается наглухо весь первый дом, а так же самые дешевые варианты во втором доме. Стояк 54 метровых двух улетает за примерно неделю.
Летом 2019 года в обычном Варшавском стартует 8 очередь с ценником около 800 баксов за квадрат - однухи улетают за считанные дни. Сентябрь 2019 года, стартует в продажу 5-й дом в Варшавском+, цена вопроса - примерно на уровне домов 2 и 3, только вот курс уже 25 грн. В за первые два дня был забронированы все 38 метровые однухи.
Таким образом, то что стоило год назад 685 дол. за квадрат, теперь стоит 840 дол за квадрат и гребется с бешеной скоростью, тоесть рост около 25%. В гривнах рост тоже есть.
В начале сентября стартует Диброва парк, от застройщика у которого нет ни одного объекта, с стройкой на уровне даже отсутствия котлована и реальными сроками сдачи через 3-4 года с огромным риском встать в недострой. Выставляется ценник на уровне прошлогоднего Варшавского. Я не знаю как у них с реальными продажами, но в ОП ажиотаж огромнейший, такой который прошлогоднему Варшавскому и не снился.
Смотрим второй объект - ж/к Республика.
Тут всё еще интереснее, у них цены изначально в долларах. В ноябре 2018 года базовая цена была около 1150 дол. на дом который сдавался 05.2020 (тоесть чуть больше чем полтора года), сейчас базовая цена - 1450 дол на дом который сдается в конце 2021 года (2 года).
К этому всему насчитываются всякие мутные скидки и так далее, но в целом тогда квартиру около 38 метров мне предлагали за 37-38 тыс дол., то сейчас речь идёт о 50 тыс. дол и меньше 41 метров ничего нет. Рост цены около 30% за год.
Предпосылок к тому что этот комплекс будет дешеветь нет - он набирает обороты, люди видят не только красивую картинку, но и реальный внешний результат и выстраиваются в очередь покупать. В ОП не протолкнуться.
Самое интересное, что ревальвация гривны никак не снизила цены которые якобы привязаны к доллару, было очень заметно как с ревальвацией застройщики одновременно повышали базовую стоимость в долларах. Из всего что я мониторю только Свитлопарк таким не занимался, но у них с продажами не так хорошо как у остальных.
В целом я вижу такую картину:
- Встали застройщики которые гнали откровенный шлак, это Укрбуд и Аркада, вместе с этим сократилось количество шлаковых объектов, например Фундамент отказывается от Лалаленда и на его месте будет ЛакиЛенд от ДИМа который должен получиться на уровне Республики. Продажи еще не стартовали, но уровень цен уже обозначен от 800$.
- Растёт интерес к большим комплексам городского типа а-ля Файнатаун, Республика. При этом они не испытывают конкуренции ни с кем и спокойно могут подымать цену на 30% за год, интерес не падает, скорее даже наоборот. Щас вон Юнит стартонет, прозреем с цен вообще.
В перспективе это выльется в то что количество объектов будет и далее сокращаться, а вот их качество - расти и это будет еще больше гнать цену вверх. Но цена будет расти у того что строится, а вот будет ли дорожать уже построенная Аркада или хрущи - хз.
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Santehnik
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Додано: Нед 08 вер, 2019 17:52
zzzzzz написав:
почти все селяне уже продали свои паи и рванули на Киев)))
примерно неделю назад слушал на ТВ. Делали опрос в Украине. Собственники готовы продавать по 5000 у.е. Покупатели готовы брать по 1000.у.е. Пай в 8 гектар-очень большой. далеко не везде такие по Украине давали. Намекаю на то, что от продажи пая на однуху к Киеве далеко не у всех будет. Это раз. Два: тот, кому 40+ в Киев не поедет, не сможет жить в коробке и без простора вокруг. В лучшем случае могут детям или внукам дать. А могут сказать: шиш вам. Скорее в райцентре купят , если для себя. а если три гектара и по 1000, то....
Я такой сердитый, потому что у меня нет жилья в собственности?
https://www.youtube.com/watch?v=0JVzXhSj_8s
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Serg-ik
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Додано: Нед 08 вер, 2019 18:00
Santehnik
Замечу, что в Вашем обзоре почти всё про однушки и местами про 2-комн. квартиры. А трёшки где? семье нужна трёшка!
Вопросы:
однушки реально покупают или для дальнейшей перепродажи частично оплачивают?
Может 1 комн. "покупают" свои, для дальнейшей спекуляций с продажами за нал?
почему нет ажиотажа на трёшки-жильё, которое нужно семье? почему их мало строят?
Я ,как и ранее, убежден, что высокая цена на старую вторичку-результат отсутствия денег у продавана, которому надо разъехаться с повзрослевшими детьми: или ставим космическую цену и надеемся на удачу,или никак. Ничего не теряют
Я такой сердитый, потому что у меня нет жилья в собственности?
https://www.youtube.com/watch?v=0JVzXhSj_8s
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Serg-ik
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Додано: Нед 08 вер, 2019 18:00
Серж, что будем делать? Я, глядя на Вас, решил выйти в кеш. И что теперь? Менять модный МОП на Печерске на Варашавский+ или Файный таун, пока они еще выше цену не подняли? (+30% в год же растет как я понял)
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airmax78
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Додано: Нед 08 вер, 2019 18:22
Serg-ik написав:
Замечу, что в Вашем обзоре почти всё про однушки и местами про 2-комн. квартиры. А трёшки где? семье нужна трёшка!
Вопросы:
однушки реально покупают или для дальнейшей перепродажи частично оплачивают?
Может 1 комн. "покупают" свои, для дальнейшей спекуляций с продажами за нал?
почему нет ажиотажа на трёшки-жильё, которое нужно семье? почему их мало строят?
Я ,как и ранее, убежден, что высокая цена на старую вторичку-результат отсутствия денег у продавана, которому надо разъехаться с повзрослевшими детьми: или ставим космическую цену и надеемся на удачу,или никак. Ничего не теряют
Согласен что упусукаю из виду двушки и трешки, я смотрю варианты для себя и двушка мне пока рано, поэтому за них не могу ничего сказать вообще.
Вот могу сказать что на днях в Республике предлагали двушку большую 70 метро за 1280 дол. базовая цена, что на примерно 200 дол. меньше чем у однушки. Это большая разница.
Кто покупает 1 комнатные зависит от объекта. В Варшавском, реально, много покупают под перепродажу, это ощущается когда заходишь на тот же ЛУН и листаешь десятки объявлений, ну и очевидно что если за пару дней выкупается стояк, то у людей деньги были на поготове.
А вот на объектах КАНа переуступка невозможна, а ценовая политика и стратегия продаж организованы так что получается что 90% покупателей - люди которые берут для себя. Причем застройщик предлагает варианты как тем кто хочет готовое, так и тем кто готов ждать, поэтому даже если купить, дождаться ввода в эксплуатацию, оформить документы на себя и начать продавать, то выиграть на этом можно совсем немного и люди которые таким занимаются идут на другие объекты. КАН просто жмут все фронты самостоятельно. С другой стороны они по сути занимаются не только застройкой но и кредитованием, у них стратегия продаж заточена на то что бы продать в рассрочку и очень много людей там брали именно в таком формате. Найти покупателя на объект с 100% оплатой за 60-70 тыс $ будет не так уж и легко.
airmax78 написав:
(+30% в год же растет как я понял)
На Файна Тауне вы эти 30% не заработаете, их заработает КАН...
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