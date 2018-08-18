Додано: Нед 08 вер, 2019 17:48

jj1981ua написав: факторов дорожая - 0! факторов дорожая - 0!

Факторов ноль, только рост почему-то огромный.Вернемся в год назад, примерно 1 августа стартует проект Варшавский+Курс на тот момент 27.1Цена метра квадратного самую маленькую за однокомнатную квартиру - 20 тыс, за остальные - 18.5-19 тыс грн плюс минус при полной оплате.Все смотрят на объект который находится черти где, сдадут через 2.5 года, перспективы метро еще нету (тендер срывался пару раз и так далее) и кричат что это дорого и проходят мимо.В ноябре я был в ОП, была тьма вариантов по этажам, единственное что разобрали - самые маленькие планировки. Остальных было в достатке.Январь 2019 года - разобрали все что меньше 42 метров.Февраль 2019 года, курс 27.3 - стартует продажа в еще двух домах с аналогичными сроками сдачи как у первого. Цена вопроса вырстает на 10% до 20-20.5 тыс грн, но в первом доме остается прежняя цена (есть такая фишка Столицы).В течении пары дней разметается наглухо весь первый дом, а так же самые дешевые варианты во втором доме. Стояк 54 метровых двух улетает за примерно неделю.Летом 2019 года в обычном Варшавском стартует 8 очередь с ценником около 800 баксов за квадрат - однухи улетают за считанные дни. Сентябрь 2019 года, стартует в продажу 5-й дом в Варшавском+, цена вопроса - примерно на уровне домов 2 и 3, только вот курс уже 25 грн. В за первые два дня был забронированы все 38 метровые однухи.Таким образом, то что стоило год назад 685 дол. за квадрат, теперь стоит 840 дол за квадрат и гребется с бешеной скоростью, тоесть рост около 25%. В гривнах рост тоже есть.В начале сентября стартует Диброва парк, от застройщика у которого нет ни одного объекта, с стройкой на уровне даже отсутствия котлована и реальными сроками сдачи через 3-4 года с огромным риском встать в недострой. Выставляется ценник на уровне прошлогоднего Варшавского. Я не знаю как у них с реальными продажами, но в ОП ажиотаж огромнейший, такой который прошлогоднему Варшавскому и не снился.Смотрим второй объект - ж/к Республика.Тут всё еще интереснее, у них цены изначально в долларах. В ноябре 2018 года базовая цена была около 1150 дол. на дом который сдавался 05.2020 (тоесть чуть больше чем полтора года), сейчас базовая цена - 1450 дол на дом который сдается в конце 2021 года (2 года).К этому всему насчитываются всякие мутные скидки и так далее, но в целом тогда квартиру около 38 метров мне предлагали за 37-38 тыс дол., то сейчас речь идёт о 50 тыс. дол и меньше 41 метров ничего нет. Рост цены около 30% за год.Предпосылок к тому что этот комплекс будет дешеветь нет - он набирает обороты, люди видят не только красивую картинку, но и реальный внешний результат и выстраиваются в очередь покупать. В ОП не протолкнуться.Самое интересное, что ревальвация гривны никак не снизила цены которые якобы привязаны к доллару, было очень заметно как с ревальвацией застройщики одновременно повышали базовую стоимость в долларах. Из всего что я мониторю только Свитлопарк таким не занимался, но у них с продажами не так хорошо как у остальных.В целом я вижу такую картину:- Встали застройщики которые гнали откровенный шлак, это Укрбуд и Аркада, вместе с этим сократилось количество шлаковых объектов, например Фундамент отказывается от Лалаленда и на его месте будет ЛакиЛенд от ДИМа который должен получиться на уровне Республики. Продажи еще не стартовали, но уровень цен уже обозначен от 800$.- Растёт интерес к большим комплексам городского типа а-ля Файнатаун, Республика. При этом они не испытывают конкуренции ни с кем и спокойно могут подымать цену на 30% за год, интерес не падает, скорее даже наоборот. Щас вон Юнит стартонет, прозреем с цен вообще.В перспективе это выльется в то что количество объектов будет и далее сокращаться, а вот их качество - расти и это будет еще больше гнать цену вверх. Но цена будет расти у того что строится, а вот будет ли дорожать уже построенная Аркада или хрущи - хз.