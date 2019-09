Додано: Нед 08 вер, 2019 19:59

airmax78 написав: КАН продает не недвигу, а образ жизни. А это денех стоит. Кто бы че не построил рядом с КТ (кроме мусоросжигательного завода) - в КТ это цены не опустит. Хотя даже мусоросжигательный - не опустит. Жители КТ просто будут говорить что им не пахнет. КАН продает не недвигу, а образ жизни. А это денех стоит. Кто бы че не построил рядом с КТ (кроме мусоросжигательного завода) - в КТ это цены не опустит. Хотя даже мусоросжигательный - не опустит. Жители КТ просто будут говорить что им не пахнет.



странно это слышать от вас - ващето это мой текст

про маркетинг кана и про то, на чем основаны их цены - я ведь об этом говорил столько раз

а как же основа учения вашего кумира первого "цена - главный фактор, характеризующий недвигу"?

как же мопы, фасады и вот это все?

это еретизм, макс



